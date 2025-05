Entre el folk y el pop; entre destellos de luz y oscuridad; entre la euforia y la intimidad. Por esos senderos musicales transita la canción del cantautor británico Tom Speight, que este jueves 22 visitará por primera vez Buenos Aires. Admirador de Oasis, The Beatles y Blur, Speight encontró su lugar en la escena del britpop con la publicación de varios EPs y tres discos de estudio, entre los que se destacan Everything's Waiting For You (2021) y Love & Light (2023). “Es mi primera vez actuando en la Argentina y, sinceramente, estoy muy emocionado. Hay muchísima energía musical aquí. Hace poco empecé a escuchar a Fito Páez, Gustavo Cerati y Lola Cobach, quien abrirá mi espectáculo, y espero descubrir más mientras esté aquí”, se entusiasma Speight, quien se presentará a las 21 en Club Lucille (Gorriti 5520) en formato dúo con la tecladista Lydia Clowes.

Mientras prepara su cuarto disco de estudio, que se titulará Perfect Strangers y saldrá en septiembre, el cantante y compositor oriundo de Londres publicó varios adelantos en su canal de YouTube. Dos de ellos son la intimista "Whole Wide World" y la bailable “Higher”, cuyo video fue filmado en Barcelona. “’Higher' suena como el verano en una canción, así que Barcelona me pareció el lugar perfecto para capturarlo visualmente. La ciudad tiene un aire vibrante y soleado que encajaba con la onda de la canción. Además, es una de mis ciudades favoritas de Europa, así que filmar allí fue natural”, le cuenta el músico de 38 años a Página/12. “Es una colección de canciones sobre la conexión humana, algunas inspiradas en momentos personales, otras en libros o películas. ‘Whole Wide World’ es una de mis favoritas... con la colaboración del legendario PP Arnold”, explica sobre el espíritu del disco que está produciendo.

“La música siempre me ha rodeado. Uno de mis primeros recuerdos es escuchar a Los Beatles en casa; mis padres siempre ponían discos”, recuerda Speight. “No creo que supiera que escribiría canciones, pero siempre estuve obsesionado con las letras y las melodías. Empecé a escribir en serio en mi adolescencia y nunca miré atrás. El primer momento en que supe que quería escribir fue cuando escuché ‘Live Forever’ de Oasis... lo cambió todo para mí”, revela. “Me han influido enormemente Damien Rice, David Gray y Ryan Adams. Llevo mis influencias a flor de piel: siempre me han gustado los artistas que combinan una composición potente con honestidad emocional”, resalta.

-¿Es Everything's Waiting For You un álbum inspirado en un problema de salud que tuviste que atravesar?

-Sí, lo escribí cuando lidiaba con la enfermedad de Crohn. Trata sobre elegir la esperanza, incluso cuando la situación se siente incierta. El título en sí mismo es un recordatorio para vivir plenamente y seguir adelante.

-¿Hay lugar para la canción de autor en Inglaterra en la actualidad?

-Definitivamente lo hay, aunque puede parecer un nicho en comparación con otros géneros. Pero existe una comunidad sólida y un verdadero aprecio por la composición conmovedora. Artistas como Ben Howard, Passenger y Ed Sheeran han allanado el camino para el crecimiento de esta escena.

-¿Qué podés adelantar del concierto de este jueves en Lucille?

-El set será una mezcla de canciones favoritas de los fans y adelantos del nuevo álbum, Perfect Strangers, incluyendo "Higher" y varios temas inéditos, que estoy muy emocionado de tocar en vivo por primera vez en Sudamérica. Será una noche íntima, emotiva y, con suerte, una velada que todos recordaremos.