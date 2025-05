Es de noche y los cuerpos descansan. Las tres hermanas duermen en una única cama de dos plazas y dos de los cinco hermanos comparten catre, los pies de uno junto a la cabeza del otro para permitir así una comodidad ligeramente mayor. El matrimonio, lógicamente, también divide el espacio del lecho, y a su lado una pequeña cuna es ocupada por el más pequeño de la casa.

Con esos tres planos fijos, antes de la aparición de la placa que anuncia el título de la película, la realizadora Maura Delpero presenta a algunos de los protagonistas de su segundo largometraje, Vermiglio, esta vez realizado íntegramente en Europa. Es que Delpero, italiana de nacimiento, divide su tiempo entre su país natal y la Argentina, donde hace seis años filmó su ópera prima en el terreno de la ficción, la notable Hogar (o Maternal, como se la conoce en Italia), el retrato de un grupo de madres “solteras” y su existencia cotidiana en una residencia porteña sostenida y manejada por monjas.

Si aquella película era esencialmente un relato de interiores, en Vermiglio la pantalla se abre a los imponentes paisajes de un pueblo montañés del norte italiano, cerca de los Alpes y no muy lejos de la frontera con Alemania. Aunque tampoco faltan escenas como la descripta, el pequeño pero acogedor hogar de los Graziadei, una familia extendida a cuyas faenas rurales se le suma el rol del pater familias como maestro. De fondo, lejanos pero con ecos bien audibles, los últimos estruendos de la Segunda Guerra Mundial.

Presentado el año pasado en competencia en el Festival de Venecia, donde ganó el Gran Premio del Jurado antes de transformarse en la enviada de su país a los premios Oscar, el segundo esfuerzo de Maura Delpero –nacida en 1975 en Bolzano, a menos de cien quilómetros del lugar donde transcurre la historia– es un relato de ambiciones clásicas y corales que, a partir de una mirada sensible sobre los personajes, retrata la resistencia de un estilo de vida, al tiempo que los enfrenta a cambios personales y sociales inevitables.

Magníficamente fotografiado por el ruso Mikhail Krichman –el mismo de Leviathan, de Andrey Zvyagintsev, y la más reciente The End, dirigida por Joshua Oppenheimer–, el film escapa a cualquier atisbo de preciosismo o pintoresquismo para concentrar la atención en la intimidad de las criaturas, sin dejar nunca de lado el gran fresco histórico que le da marco. Vermiglio, que es también el nombre del poblado que acoge a los Graziadei a lo largo de un año de enormes cambios, más allá de las esperables mutaciones debidas al paso de las estaciones, logra de esa manera imponerse como un relato a la vez microscópico y de enormes alcances, falsa paradoja que no es otra cosa que la mayor de sus virtudes. El largometraje de Maura Delpero, una coproducción entre Italia, Bélgica y Francia, llegará a las salas de cine argentinas el jueves 5 de junio.

La leche recién extraída de las ubres se calienta en una olla y es servida meticulosamente en los tazones, que desfilan frente al fuego como si estuvieran sostenidas por las manos de un batallón de soldados. Quienes reciben el humeante líquido son en realidad los hijos de la familia Graziadei, poco antes de ir a la escuela y sentarse en los bancos frente al maestro, Cesare Graziadei (Tommaso Ragno), hombre serio pero usualmente amable. Cultor de la música clásica, afición que atesora gracias a un puñado de discos de pasta y un gramófono algo desvencijado, el jefe de la familia guarda en su pequeña “oficina” varios libros con mapas de todo el mundo y, entre clases de matemática y latín, se empeña en que sus alumnos aprendan a hablar bien el italiano, dejando de lado por un rato el habla cotidiana de esa zona del Trentino, donde prima el dialecto lombardo. Maura Delpero, ciudadana de dos naciones, habla perfecto español, aunque con ese típico acento italiano que le aporta un tono ligeramente extranjero a las expresiones porteñas, aprendidas luego de años de vivir en estos pagos. Acaba de volver al país y se sienta junto al argentino Santiago Fondevila, uno de los productores de Vermiglio, además de actor en un rol secundario, para conversar mano a mano un par de semanas antes de su estreno.

“La verdad es que cuando terminamos Hogar me dediqué bastante a acompañar la película a festivales o cuando se producía su estreno comercial en otros países. Justamente, estaba en Francia durante el lanzamiento cuando llegó la pandemia. Me pusieron en un avión y me dijeron que volviera a la Argentina de inmediato, ya que de otra manera no iba a poder entrar más. Fueron esos primeros momentos cuando nadie entendía nada. Me encerraron en una casa durante catorce días, sin poder ver a nadie, y durante esas dos semanas me terminó de bajar realmente el duelo por la muerte de mi papá, que había coincidido con el estreno de Hogar. Los viajes, el ritmo veloz, lo habían impedido, pero finalmente llegó durante esos días de silencio. Sentí una sensación de prioridad emocional y me di cuenta de que tenía muchos apuntes sobre Vermiglio, aunque aún no estaba lista para ser una película. De hecho, en un primer momento la había pensado como un documental. Tiempo después me embaracé y esa doble situación, la de ser huérfana y madre, se transformó en un pasaje de vida muy fuerte, que me empujó a mirar hacia atrás en lugar de hacia adelante. A partir de entonces comencé a recuperar memorias familiares, entrevisté a mis tías, que tienen más de noventa años, y luego de la pandemia hice un trabajo de investigación muy largo en el territorio, en esa zona del norte de Italia. Algo que, sin duda, me viene de mi etapa como documentalista, pero que no he abandonado en mis dos ficciones”.

ÉRASE UNA VEZ EN EL NORTE (DE ITALIA)



Se acerca la Navidad y la mesa familiar se completa con un primo del clan, interpretado por Santiago Fondevila, quien a su vez será quien les presente a Pietro (Giuseppe De Domenico), un joven siciliano que ha desertado del ejército luego de una experiencia límite y ha decidido esconderse en esa remota región. Ese extraño en tierras tan diferentes a las suyas será el disparador de una historia sentimental con Lucia (Martina Scrinzi), la hija mayor de los Graziadei, una subtrama que, lentamente, se transforma en eje central de la película, que de a poco va adoptando un punto de vista femenino, si no excluyente al menos preponderante. “Leo mucho proyectos, pero con el de Maura para Vermiglio, por su forma de escribir, automáticamente te dabas cuenta de que estaba muy pensado, muy trabajado, muy listo”, destaca Fondevilla. “Por un lado, el proyecto ya pedía pista, pero por el otro requería un trabajo previo de producción importante. Siempre tuvimos el plan de armar una productora juntos y creo que la pandemia nos ayudó a tener el tiempo necesario para hacerlo. Era evidente que Vermiglio iba a tener que hacerse en Italia con coproductores europeos, y para nosotros fue un proyecto piloto. La idea, por otro lado, es cuidar el cine de autor, respetar los tiempos del autor, en este caso Maura, estar cerca del autor para ayudarlo en el desarrollo. Hay que tener en cuenta que la película fue hecha con fondos públicos y hoy es muy caro rodar en Italia”.

Delpero acota que, sobre todo en un caso como el de esta película, filmar sin ninguna figura de peso en el reparto hace que todo sea un poco más cuesta arriba. “Vermiglio debía tener rostros verdaderos en la pantalla, no iba a enchufarle un actor famoso. Pero eso lo terminás pagando en términos de cuánta plata te dan”. El rodaje fue demasiado corto, según Fondevilla. “Unas seis semanas en total, pero considerando algunos viajes en el medio. Traslados entre una región y otra. Además, cubriendo las cuatro estaciones del año. Eso nos obligó a dividir el rodaje en dos instancias, buscando lugares con nieve y otros donde no la hubiera. Filmamos en sitios que están ubicados a 2000 metros de altura, en los cuales no sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar; si iba a haber nieve o no. Hubo jornadas de rodaje que se reducían a dos horas y media reales. Lugares de difícil acceso, con nieve, niños, animales”. Ese esfuerzo no se traslada directamente a la pantalla, dicho esto en el mejor de los sentidos: los hechos parecen transcurrir naturalmente frente a la cámara, como si esta fuera una narradora invisible que estuviera de paso y hubiese decidido contar la historia.

Maura Delpero cuenta que, en Italia, la película fue exhibida en muchas ocasiones con subtítulos en italiano, tan cerrado es el dialecto que hablan los personajes (cuando no están haciéndolo en el idioma oficial del país, bajo la mirada atenta del patriarca y docente). “Hay dos cuestiones lingüísticas interesantes. Italia es un país muy, muy regional, y eso es difícil de entenderlo desde afuera. Es una riqueza que tenemos, pero al mismo tiempo es una limitación a la hora de trabajar en la industria. Para mí era filológicamente inaceptable hacer Vermiglio en italiano. Por supuesto, estamos más acostumbrados a escuchar el napolitano, el siciliano, el romano, y muchos italianos no pueden ver la película sin el subtitulado. Es algo que también hubiese ocurrido con el dialecto de Piamonte o el de Liguria. Por otro lado, el cine italiano está más acostumbrado a describir la Italia del sur, y a mí me interesaba contar esta otra parte. Además, es una zona desde la cual emigró mucha gente hacia la Argentina, Chile y Brasil. Contar otro carácter italiano, diferente. Esta gente de montaña son personas que hablan poco, ariscas, y a la vez tienen un rasgo interesante que tiene que ver con su humildad, una conciencia de ser chiquitos en el marco de la naturaleza. Intentamos transmitir eso en la película a través de la fotografía y las formas audiovisuales”.

“Es una región”, agrega Fondevila, “donde hoy en día no hablan en italiano entre ellos. Si no lo hacen hoy, en el año 2025 era evidente que no podíamos hacerlos hablar italiano ochenta años atrás, cuando transcurre la historia. Finalmente, había ahí algo interesante en el hecho de que los amantes, Pietro y Lucia, no se comprenden del todo al hablar, entonces tienen que hacerse entender de otras maneras”. Si bien Vermiglio transcurre en un momento muy específico de la historia del siglo XX, ciertas características de la vida que se refleja en la pantalla parecen atemporales o quedadas en el tiempo. “Sobre todo con el vestuario y el maquillaje trabajamos la idea de una época un poco más antigua que los años ‘40”, destaca la realizadora. “Es un espacio muy aislado de las grandes ciudades. Un pueblito donde, incluso ahora, la contemporaneidad llega un poco más tarde. Los chicos que aparecen en la película, que son niños de la zona y nunca antes habían actuado, están mucho menos contaminados por lo digital”. El productor y actor menciona el hecho de que, en los títulos de cierre, pueden apreciarse muchos nombres con el apellido Delpero, idéntico al de la realizadora. “Eso se ve mucho en los cementerios de estos pueblos: dos o tres apellidos que dominan la región, con todo lo bueno y todo lo malo que puede traer aparejada esa endogamia”.

LOS UNOS Y LOS OTROS



Más allá de los trazos mayores del relato, Vermiglio es también un film de pequeños detalles y anécdotas, de ansias y temores que se intuyen aunque no se revelen por completo. La hermana del medio, Ada (Rachele Potrich), se esconde detrás de un armario para aplacar los deseos carnales y luego, en una relectura profana de los castigos sacros del sacerdote del pueblo, decide llevar a cabo su propia y muy privada versión de las puniciones celestiales (la superstición parece ir de la mano de la religiosidad, como si se tratara de una sola e indivisible unidad). Todo ello luego de descubrir en el cajón “secreto” del padre un libro con imágenes poco aptas para su deseo de dedicarse a una vida religiosa. La más pequeña, en tanto, disfruta de ser la preferida de la familia para un rol específico y relevante: por cuestiones meramente económicas y prácticas será ella la única que seguirá estudiando, más allá de la lectoescritura y los contenidos básicos de matemática, historia y geografía. La muerte de un miembro de la familia y un nuevo y posiblemente último embarazo de la madre, Adele (Roberta Rovelli), suma nuevos detalles a una dinámica familiar compleja y dura, al tiempo que el romance secreto de Pietro y Lucia se transforma en un verdadero acontecimiento, cuando el pedido formal para casarse parece romper finalmente con las maledicencias alrededor del extraño sureño.

¿El punto de vista es esencialmente femenino? ¿Se trata de una película “de mujeres”? “Nunca escuché decir a nadie que fuera una película muy masculina”, afirma Delpero, sin dudarlo. “Tal vez en Vermiglio esté invertida la proporción de personajes femeninos y masculinos tradicional. En el pasado siempre estaba el héroe y, luego, su madre, su esposa, su novia. Ese no es el caso en mi película. Aunque debo decir que, si bien desde un punto de vista político abrazo el concepto de una película con un punto de vista exclusivamente femenino, no es algo que yo haga adrede, como si fuera una bandera. Supongo que al estar ligada a mi infancia, a mi sensibilidad, a mi mundo, Vermiglio se cuenta en gran medida a partir del punto de vista de las mujeres, aunque no de manera excluyente. Por otro lado, al narrar una historia sobre un mundo en guerra, los hombres de cierta edad no están en el pueblo. Es algo orgánico. Como en Hogar, que describía un mundo sin hombres por lógica consecuencia de sus acciones, el abandono. Como directora de cine, para mí lo más importante es escuchar la historia que estoy contando y ser orgánica. Al mismo tiempo, como mujer nacida en un mundo patriarcal, heredé filogenéticamente el pasado de todas las mujeres que existieron antes. Una forma de estar en el mundo y la posición que el mundo me dio. Es obvio que eso va a influir en mi lenguaje, en mi forma de narrar. Esa madre que se ve en la película nunca salió de la cocina, nunca tocó el dinero, a pesar de haber trabajado todos los días durante todo el día”. Santiago Fondevila recuerda en ese momento que, cuando el film fue presentado en Roma por nada menos que Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso pronunció una frase sencilla pero precisa: que Vermiglio era una película profundamente femenina pero sin eslóganes ni imposición de una agenda. “Creo que eso choca un poco con lo que estamos habituados a ver, pero eso nos obliga a poner el foco en otro lugar”.

Durante la mañana, Cesare enseña a leer y a escribir a los niños de la zona, que van de los seis a los diecisiete años. Hacia el anochecer, el aula se llena de adultos que no tuvieron la suerte de aprender el abecedario de jóvenes, ocupados usualmente en las duras tareas agrícolas o de pastoreo. Entre los más ancianos, el nuevo alumno resulta casi atípico. Es Pietro, el napolitano que ha generado no pocos resquemores de raigambre xenófoba entre los parroquianos. “No es casual que haya decidido enmarcar la historia de Vermiglio en el último año de la guerra”, apunta Maura Delpero. “Me interesaba contar un poco el pasaje de lo rural a lo industrial, de lo antiguo a lo moderno. Por eso comienza como algo muy comunitario y termina deslizándose hacia lo individual. Empieza con una cama llena y termina con otra vacía. Al comienzo Lucia es una mujer del pasado y termina siendo otra, más ligada a la ciudad. Son los últimos años de ese estilo de vida que, si bien continúa hasta la fecha, ya no es tan así”.

UN MUNDO NUEVO



“La música es comida para el alma”, afirma con enjundia el viejo profesor, ante las quejas de su esposa. Es que ese dinero gastado en discos de música clásica bien podría haber servido para comprar alimentos, tan necesarios. Algunos pasajes de “Las cuatro estaciones” de Vivaldi se escuchan en su gramófono y, de pronto, el film transforma las melodías diegéticas en banda de sonido, una decisión inteligente que evita así los muchas veces molestos excesos de música incidental. El frío del invierno le cede el paso a los frescores aromáticos de la primavera, pero el tono del film no acompaña las felicidades de la naturaleza. Lucia entra en una suerte de trance melancólico y los más pequeños de la casa la observan como si se tratara de una extraña. “El reparto está integrado por una mezcla de actores profesionales y no profesionales”, detalla Delpero. “Aunque algunos actores de carrera pueden no parecerlo. Pienso en la madre, por ejemplo. Me llevó muchísimo tiempo encontrar, en el año 2023, a una mujer que pareciera lo suficientemente joven para ser fértil, pero que no tuviera la piel tersa, algo típico de estos tiempos, en los cuales usamos cremitas todo el tiempo. Uno ve a Roberta y le cree esa carga de vivir en la montaña, de haber tenido una decena de hijos”. Respecto de los niños, la realizadora destaca el hecho de que siempre supo que el centro del casting para esos roles iba a llevarse a cabo en el valle donde fue filmada la película.

“No tenía ningún sentido instalarse en Roma y buscar entre 4000 niños. Sobre todo porque muchos de esos chicos ya participaron y fueron arruinados por las publicidades. ¡Hubiera sido muy difícil enseñarles a ser buenos niños de montaña! Otros roles fueron más complicados, como el doctor, el primo o el médico. Pero con el padre, por ejemplo, nunca tuvimos dudas: debía ser un actor profesional. La razón estaba ligada a cuestiones fisonómicas, pero también por cierto bagaje cultural del personaje. Su forma de hablar, de moverse, una serie de contradicciones y matices que requerían de un actor. Con el personaje de Lucia ocurrió algo particular: abrimos los dos castings, uno de profesionales en Roma y otro en la zona. La Lucia que ven es una joven de la región que escribió un email proponiéndose para el papel. Martina es una excelente actriz, siempre en escucha, y demostró que podía ser atravesada por muchas emociones, transformaciones y dolores. Pasar por la felicidad y por la pena. Ella tenía todo eso y además algo antiguo, atemporal. Además, claramente no es una chica de ciudad; es evidente en la manera en la cual toca a los animales y se mueve en el entorno”. En la ficción, Lucia ya no ordeña a la vaca todas las mañanas. Hay una nueva criatura en el mundo y ahora, a diario, debe moverse hacia la ciudad más cercana para iniciar una nueva experiencia vital. Una novedosa transformación que se suma a las usuales, esos cambios previsibles marcados por la traslación y rotación de la Tierra. Vermiglio está y siempre estará, pero hay un mundo nuevo.

El director de fotografía Mikhail Krichman durante el rodaje (Foto: Fabrizio De Blasio)

>Los secretos de una fotografía premiada



CONTAR UN PASADO RECIENTE



Las imágenes registradas por el director de fotografía Mikhail Krichman son esenciales a la forma pero también al fondo de Vermiglio, como admite Maura Delpero, feliz de que su colaborador ruso haya ganado un premio David di Donatello (los “Oscar italianos”) por su trabajo. Una de las siete estatuillas obtenidas por el film, entre otras las de Mejor Película y Mejor Dirección. “Trabajamos mucho, muchísimo en ese aspecto. Y la referencia siempre fue la pintura, desde todo punto de vista. Cómo encuadrar al hombre, empequeñecido ante la grandeza de la naturaleza, en un sentido filosófico romántico. La conciencia del hombre romántico con respecto a la naturaleza, muy diferente a la del iluminista, que se ubica en un lugar de grandeza. Lo que evitamos fue poner al ser humano delante de un lindo paisaje. Todo lo contrario: la naturaleza es eso enorme con lo cual el humano debe confrontar todo el tiempo. Es la naturaleza la que te da la leche para que tus hijos, cuando salen a la mañana para ir a la escuela, no se mueran de frío. Volviendo a la fotografía, lo más importante era encontrar la paleta de colores que nos permitiera contar ese pasado reciente. Todo nos parecía demasiado nostálgico o demasiado contemporáneo, hasta que me encontré con esta técnica fotográfica de comienzos del siglo XX llamada placa autocroma. Es como un blanco y negro con pinceladas de colores. Trabajamos mucho con esa referencia y luego, en colaboración con las áreas de vestuario y escenografía, definimos los fondos con tonos desaturados, sin colores que resaltaran. Y luego la textura, que está más cerca del fílmico que del digital”.