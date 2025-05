Marvel Studios ha ajustado las fechas de lanzamiento de sus próximas películas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, mientras que Secret Wars llegará el 17 de diciembre de 2027. Este cambio forma parte de una revisión más amplia del calendario de Disney, que ha reevaluado varias producciones de Marvel.

Un cambio estratégico en las fechas de estreno

Los estudios han optado por diciembre, siguiendo el modelo del exitoso lanzamiento de Spider-Man: No Way Home en 2021. Esta decisión no es solo un ajuste de calendario, sino una estrategia para priorizar la calidad del contenido. Bob Iger, CEO de Disney, señaló que la saturación del mercado con múltiples producciones había reducido el impacto de las películas recientes.

Reacciones de la industria y los fanáticos

El retraso afecta tanto a la industria cinematográfica como a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, muchos de quienes han expresado expectativas y frustraciones en redes sociales. Los nuevos estrenos crearán un intervalo de más de un año entre lanzamientos clave, algo inusual para la franquicia.

Detalles de producción y elenco destacado

La complejidad de las producciones influyó en los cambios. Avengers: Doomsday, ya en filmación, incluye a figuras como Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. y Letitia Wright. Proyectos de esta envergadura requieren tiempo adicional para garantizar estándares técnicos y narrativos acordes a las expectativas del público. El regreso de Downey Jr., ahora como antagonista, ha aumentado el interés en la cinta.

Reestructuración interna en Disney

Los ajustes en Marvel reflejan una reorganización más amplia en Disney. La compañía eliminó fechas de estreno no anunciadas y prioriza películas sobre series de Disney+ para optimizar recursos. Proyectos como Armor Wars y Blade aún no tienen fechas confirmadas, lo que subraya este enfoque selectivo.

Con las nuevas fechas, Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars buscan consolidarse como éxitos de fin de año, siguiendo el modelo de Spider-Man: No Way Home. La estrategia podría redefinir el rumbo de Marvel Studios, equilibrando calidad, expectativas y rentabilidad.