DOMINGO 25

CINE

El vampiro de Düsseldorf Como previa de la octava edición del Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar se proyectará la película de 1931, un clásico del cine de suspenso dirigido por Fritz Lang. Considerada una obra clave del expresionismo alemán, esta película fue pionera en abordar el crimen y la psicología criminal con una mirada profundamente innovadora para su tiempo. Además, la jornada contará con la presencia del ya clásico EPA Amigxs, una feria donde el público podrá adquirir merchandising oficial del festival, así como libros y revistas especializadas en cine.

A las 18, en el Cine Teatro Helios, Boulevard San Martín 3076, Ciudad Jardín Lomas de Palomar. Entrada: $5000.

MÚSICA

Orquesta Invisible El notable bandoneonista Julio Coviello (ex Fernández Fierro y Cuarteto Cedrón) presenta su nuevo proyecto: la Orquesta Invisible. Con formación de orquesta típica, Coviello vuelve a la sonoridad que caracterizó los primeros años del tango del siglo XXI, acompañado de un grupo de jóvenes talentosos, enérgicos y diversos. Con repertorio propio, la identidad del riff y los instrumentos explotados al máximo.

A las 21, en La Tierra Invisible, Av. Centenera 1099. Entrada: desde $10500.

TEATRO

Tarascones Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate. Con dirección de Ciro Zorzoli e interpretaciones de Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampín.

A las 17, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $24000.

Prócer Durante el cruce de los Andes, dos soldados anónimos, Fulano y Mengano, al mando del General San Martín, cumplen con la guardia nocturna cuando son sorprendidos con una aparición inesperada. ¿Qué hacer con esa información del futuro? Contribuir con la patria y la liberación del colonialismo español y al mismo tiempo, ser recordados como próceres de nuestra historia. La dramaturgia propone transportarse al osado cruce de los Andes de 1817 donde más de cinco mil soldados, en su mayoría anónimos, empezaron a liberar América Latina de las tropas colonialistas. Última función para la obra dirigida por Ramiro García Zacarías con actuaciones de Agustín Chenaut y Gerónimo Gutierrez.

A las 18, en el Teatro el Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $15000.

ETCÉTERA

Jugando con el Cine Patrio De la mano de Alejandra Ruiz y Luciana Zylberberg, chicos y grandes podrán disfrutar de una experiencia lúdica y perceptiva para acercar a los más pequeños al cine. ¿Cuáles fueron y cómo fueron las primeras películas filmadas en el Río de la Plata? Jugando con el Cine Patrio se pone la escarapela y el peinetón y viaja a través del tiempo para conocer la historia de los inicios de nuestro cine nacional y su vínculo estrecho con la Revolución de Mayo.

A las 16, en Café Artigas, J. G. Artigas 1850. A la gorra.

LUNES 26

FOTOGRAFÍA

Ignacio Arnedo El fotógrafo oficial de Divididos y exeditor de Rolling Stone presenta Flashes de la música, una muestra antológica con fotos que también incluye a El Bordo, Duki y Walas, de Massacre. Una foto de la banda de Ricardo Mollo es la que domina la muestra. “La idea fue armarlo como si esa foto fuera una especie de Big Bang en mi obra. Es la única foto que es más grande que las demás, a los costados salen las esquirlas”, explica. A partir de allí, utilizaron diferentes criterios: hay imágenes tomadas en la naturaleza, otras son retratos, otras están unidas por el color y otras son en blanco y negro.

Hasta el 10 de junio, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, Av. Vergara 2396, Hurlingham. Gratis.

ARTE

Clorindo Testa En 1987, Argentina participó en la XIX Bienal Internacional de San Pablo con una destacada selección de obras que representaban lo más relevante del arte nacional del momento. Entre los artistas elegidos estuvieron Antonio Seguí, Luis Benedit y el arquitecto y artista Clorindo Testa, quien presentó una pieza singular titulada Utopía y realidad. A través de esta cápsula, se recupera ese momento histórico que pone en valor la potencia transformadora del arte y el lugar que ocupan figuras como Testa en la construcción de un pensamiento visual argentino y latinoamericano.

De lunes a viernes de 11 a 17, en Del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

Buenos Aires en imágenes Esta exposición, realizada en conmemoración del centenario del Museo Saavedra, está dedicada a la historia de la ciudad. Reúne piezas de su patrimonio nunca antes exhibidas en conjunto. La historia cultural, urbanística, económica y social de Buenos Aires está ligada al Río de la Plata. Desde el siglo XVI las visitas de conquistadores, exploradores y viajeros evidenciaron la situación de una ciudad ubicada entre dos inmensidades: la pampa y el río. El perfil de las edificaciones recortado sobre el agua fue un punto de referencia espacial que se convirtió en la marca identitaria de la ciudad costera, y se reprodujo en imágenes que circularon por todo el mundo. Curada por Raúl Piccioni y Catalina Fara.

En el Museo Histórico Cornelio Saavedra, Crisólogo Larralde 6309. Gratis.

MÚSICA

Bebop Big Band Las grandes orquestas tuvieron su época dorada en los años 40, dejando una huella muy fuerte para los amantes del jazz. Grandes nombres como Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Artie Shaw, Stan Kenton, entre muchos otros, son parte de una tradición que hoy se sostiene en Maria Schneider, Lincoln Center Jazz Orchestra, Village Vanguard Big Band y Mingus Big Band.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $11000.

CINE

La sombra del ángel La película de Ramiro Peri narra la historia de Ella, que despierta ensangrentada y herida en un pantano en las cercanías de un convento abandonado, en un espacio y época indeterminada. En ese convento, una joven compositora ha sido asesinada cuando estaba a punto de culminar la composición de una pieza musical que abriría las puertas a un mundo de pureza espiritual. Mientras descubre su nuevo entorno y su propia identidad, Ella deberá cumplir con la misión de encontrar y acabar las partituras de la obra inconclusa.

A las 20.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

MARTES 27

ARTE

Carroña última forma Con la curaduría de Carla Barbero y Javier Villa, once grandes artistas se reúnen en esta muestra para explorar las figuras del cuerpo herido, los restos de la historia y los imaginarios del poder. Raquel Forner, Antonio Berni, Grete Stern, Osvaldo y Leónidas Lamborghini, Liliana Maresca, Marcia Schvartz, Verónica Meloni, Verónica Gomez, Tobías Dirty y Santiago Rey se exhiben reunidos en una gran exposición cuyo título retoma el libro homónimo de Leónidas Lamborghini, escrito en 2001, durante el colapso social, político y económico del país.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Arte rata Desplegado en un laberinto de cartón corrugado, en la sala puede verse un itinerario disímil a los ya proporcionados por la historia del arte reciente. Arte rata imagina una nueva categoría para aquellas obras del arte argentino que se elucubra como una reacción a un estadío adverso. Exponen Juan Del Prete, Martín Farnholc Halley, Martha de la Gente, Alberto Heredia, Carlos Herrera, Hoco Huoc, Fernanda Laguna, Luciana Lamothe, Valentina Liernur, Sergio De Loof, Juan Ojeda, Marisa Rubio, Liv Schulman, Mia Superstar y Santiago Villanueva. Curadores: Lulo Demarco y Delfina Bustamante

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

Haber estado ahí A mediados de los cincuenta, Sara Facio irrumpió en el mundo de la fotografía y descubrió que era un arte, un modo de ver y una manera de pensar. Precursora incansable, fotógrafa de mirada única, fotoperiodista audaz, con su cámara a cuestas, siempre que quiso “estuvo ahí”. Con la exhibición del largometraje documental de Cinthia Rajschmir, que recorre la carrera de la fotógrafa a través de sus propias memorias, el San Martín rinde homenaje a la fundadora de la fotogalería del teatro para conmemorar los 40 años de este espacio dedicado al arte visual.

A las 17.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $5500.

Sin miedo y sin tacha La sala Lugones ofrece las proyecciones de trece westerns protagonizados por James Stewart, una de las más grandes estrellas del Hollywood clásico. La elegida de este martes es Sin miedo y sin tacha, de Anthony Mann. En 1896, Jeff Webster, un solitario aventurero de oscuro pasado, se dedica al lucrativo negocio de surtir de carne vacuna los asentamientos de buscadores de oro del Yukon, en Alaska. Webster viene de conducir su rebaño a través del país y es perseguido por la justicia: se le acusa de matar a otros dos vaqueros.

A las 15 y a las 22, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $5500.

TEATRO

Bailarinas incendiadas Siguen las funciones de la obra de Luciana Acuña. La música suena en el escenario y el público baila hipnotizado mientras cinco performers relatan historias sobre oscuros sucesos ocurridos a mediados del siglo XIX. Se trata de crónicas sobre bailarinas incendiadas por el fuego de las lámparas de gas que se utilizaban en teatros de aquella época. ¿Será cierto? ¿Bailarinas incineradas por lámparas de gas? Performers: Carla Di Grazia, Tatiana Saphir, Agustín Fortuny, Matías Sendón, Luciana Acuña. Texto: Mariana Chaud, Alejo Moguillansky

A las 20, en Art Haus Central, Mitres 454. Entrada: $18000.

MIÉRCOLES 28

CINE

John Cassavetes Lumiton presenta un ciclo dedicado a uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Cassavetes desafía las convenciones cinematográficas al priorizar la espontaneidad sobre la planificación, lo que resulta en narrativas crudas y emotivas. Hoy se proyectará A Constant Forge. Este documental de Charles Kiselyak, estrenado en 2000, ofrece un viaje a través de la carrera de uno de los pioneros y más grandes iconoclastas del séptimo arte. Montado con imágenes extraídas de las entrevistas hechas a sus Cassavetes, fotografías e imágenes de archivo, el film revela el retrato del hombre que cambió para siempre la cara del cine.

A las 19, en Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos. Gratis.

Salidos de la Salamanca Se proyectará por única vez un documental fundamental para el folklore argentino que tiene como eje la chacarera. Josefina Zavalía Ábalos explora el origen de la chacarera ligado al proceso de mestización ocurrido en América Latina y su inevitable relación con la Salamanca. Esta película tiene que ver con el misterio, con la magia, con el zupay, con las creencias, con el monte, con el río.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

FOTOGRAFÍA

Maxi Vernazza Argentinos 1995-2025 propone un recorrido en imágenes a través de las últimas décadas de la historia política argentina, según la lente de Vernanzza. Una muestra histriónica que exhibe como en una amplia paleta de colores vibrantes, desde la excentricidad de personajes como Carlos Menem y Susana Giménez hasta la chispa mística de Diego Maradona, pasando por íconos del rock y la cultura como Charly García, Pappo, Sandro y Pablo Lescano, entre otros.

Hasta el 21 de junio, de lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corriente 2038. Gratis.

ETCÉTERA

La era del hartazgo Se presenta el libro de Gabriel Kessler y Gabriel Vommaro. Los autores conversarán con Camila Perochena. En América Latina, las calles y las redes son caja de resonancia de un descontento social generalizado y de un creciente cuestionamiento a la democracia: protestas callejeras y paros contra medidas gubernamentales, manifestaciones a favor o en contra de presidentes, encendidas campañas pro y anti derechos. ¿Alcanza con hablar de polarización y antipolítica o hay que refinar los conceptos para comprender mejor de qué se quejan quienes se quejan y por qué votan como lo hacen?

A las 19, en Rabia Bar, Costa Rica 4901. Gratis.

Daniel Link El escritor y académico formará parte del ciclo Teoría de Conjuntos. Será entrevistado por Nacho Damiano para conversar sobre su trilogía ensayística que componen los libros Clases: literatura y disidencia, Fantasmas: imaginación y sociedad y Suturas: imágenes, escritura, vida.

A las 19, en Librería Eterna Cadencia, Honduras 5582. Gratis.

MÚSICA

Richard Coleman En vísperas del lanzamiento del nuevo álbum El (in)correcto uso de la metáfora, Richard Coleman y El Trans-Siberian Express ofrecen una propuesta diferente: invitar al público a presenciar los ensayos en los cuales se delinearán las versiones en vivo del nuevo repertorio. En cada noche se trabajará en cuatro canciones y sólo en la última se ejecutarán en su totalidad.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $10000.

JUEVES 29

TEATRO

Proyecto Quevedo “Tal vez en estos tiempos oscuros la poesía sobre un cristal sea un acto de resistencia inquebrantable, una epifanía sobre fondo del horror", dice Cristina Banegas sobre esta performance que protagoniza a partir de sonetos de Francisco de Quevedo. Banegas comenta que la idea se inició cuando un amigo le trajo desde Madrid dos tomos con la poesía completa del escritor. "El tema era como traer a Arthaus la mesa de cristal de 2,60 metros de la casa de mi madre, que acababa de vender. La mesa está hoy aquí. Tal vez la propuesta es más un homenaje a mi madre, Nelly Prince, pionera de la televisión argentina, actriz, locutora, cantora exquisita de tangos".

A las 20, en Art Haus, Mitre 434. Entrada: $17000.

Quieto Última función de la obra de Francisco Lumerman, con actuaciones de Miguel Ángel Rodríguez y Florencia Naftulewicz. Quieto es un padre en su sillón. Una hija que vuelve a rescatar a su padre de su cueva de recuerdos. Una acumulación de palabras no dichas que intentarán decir lo innombrable. Quieto es un encuentro. Nada quedará igual. Renzo quedó viudo y se encerró en su casa sin querer ver a nadie. Julieta, su hija, decide instalarse un fin de semana en el departamento de su padre.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Juana Rozas La artista argentina acaba de publicar su segundo disco Tanya, que lleva el nombre de su alter ego dark, una criatura afectada y grotesca, nacida del dolor y del artificio. Con la cara y el cuerpo doblados en escena Juana no canta para agradar, canta porque algo arde y no sabe apagarse. El show de esta noche promete un recorrido por las doce canciones que integran el disco, que cuenta con la participación especial de artistas como Santiago Motorizado, Chita y Marttein. Una experiencia íntima y cautivadora de la mano de una de las artistas más destacadas de la nueva escena.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $16000.

ETCÉTERA

Frenkeltronic Una obra que borra los límites entre la música y las disciplinas artísticas del cuerpo en movimiento y de la acción teatral, a cargo del músico Diego Frenkel y las bailarinas Carla Rímola y Victoria Delfino. Es danza, es música, es electrólisis en el cuerpo del espectador, incitado hipnóticamente a la contemplación introspectiva o al inevitable movimiento rítmico de su cuerpo.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

ARTE

Esto es teatro Esta exposición historiográfica, que toma el título de la canción homónima de Nacha Guevara de 1981, busca comprender la interrelación entre las vanguardias artísticas de las artes visuales y la intensa experimentación estética que se dio en el teatro argentino en dos momentos cruciales de la segunda mitad del siglo XX. La muestra se detiene en algunos hitos renovadores, como el estreno de El desatino de Griselda Gambaro, obra que desató la polémica teatral de los años sesenta: los realistas frente a los absurdistas. Pero también se adentra en otras acciones que rompieron las lógicas teatrales subordinadas al texto, según la lógica imperante entonces.

Desde el 29 de mayo, en el Museo Moderno, Av. San Juan. Entrada: desde $2500.

VIERNES 30

MÚSICA

Wilco Cuando les preguntan por el lugar que ocupan dentro del rock, les gusta responder que son clse media. Pero después de treinta años de carrera, Wilco es sin duda una de las bandas clásicas del rock norteamericano contemporáneo. Jeff Tweedy y su banda vuelven a visitar Buenos Aires en el marco de una gira en la que harán cincuenta shows en cinco meses para celebrar las dos décadas de la formación actual del sexteto. “Veinte años es un montón. Pero de veras seguimos aprendiendo juntos, sintiendo que siempre hay lugar para hacerlo mejor”, le dijo Tweedy a Radar hace unas semanas.

A las 20, en el Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $80000.

TEATRO

Mona Esta obra teatral es la nueva creación de la dupla conformada por Paula Grinszpan y Lucía Maciel. Se conocieron actuando y desde entonces no paran de producir obras (Las reinas, Paraguay). En este material hablan de trabajar el humor como herramienta ineludible para poner en escena el drama y de ser dos en espejo: una pareja de escenario y de vida. En la monotonía de un call center, Mónica soporta el hostigamiento. Un día, desde el monte, desciende una mujer de una comunidad. Con promesas de un paraíso serrano, la arrastra a un abismo. Actúa Gogó Maldino.

A las 20.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $6000.

La estancia Continúan las funciones de la obra dirigida por María Gowland, con Nahuel Monasterio y Toto Salinas. Londres 1593. William Shakespeare, un joven actor, llega en busca de su oportunidad como dramaturgo y admira con fervor la obra de Christopher Marlowe, el autor del momento. Así arranca esta historia. Un hombre humilde, el otro poderoso, unidos por una extraña coincidencia: su parecido físico. A partir de allí, deciden hacer un pacto con la decisión de intercambiar identidades.

A las 21, en el British Arts Centre, Suipacha 1333. Entrada: $10000.

ARTE

Nahuel Vecino El artista inaugura Versalles, su muestra individual más grande hasta el momento. Con curaduría de Patricio Orellana, la exposición reúne más de setenta obras inéditas: óleos, pasteles, sanguinas, temples, una escultura y una instalación site specific. Vecino nos expone a las dos caras de un rococó sudamericano: donde conviven livianas y corrosivas naturalezas muertas, desastres de la guerra, catálogos exotizantes, alegorías metafísicas, seres mitológicos y héroes suburbanos. Todos estos elemtnos se conjugan en las viñetas de un relato fantástico.

A las 13, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

Premio Homenaje a Ale Vautier El recordado galerista, fallecido en 2012, reunió artistas jóvenes, emergentes y no tanto con la gracia de abarrotar con sus obras las paredes desde abajo hasta lo más alto, remedando museos del siglo XIX. Esta vez se pueden ver las obras de los artistas ganadores de este certamen cuyo jurado estuvo compuesto por Fernando Brizuela, Pablo Siquier, Manuel Ameztoy y Beto de Volder. De lunes a viernes de 14.30 a 19, en Galería Cecilia Caballero, Suipacha 1151. Gratis.

SÁBADO 31

MÚSICA

Quinteto Negro La Boca Este grupo orillero, surgido en el barrio de La Boca a mediados del 2008, rescata la influencia de las raíces de la música "negra" en estas diversas músicas desde el rock hasta el candombe transitando los bordes de cada género siempre con una temática filosa y comprometida. Ahora, presenta su renovada y potente versión 2025. El grupo está en un proceso de metamorfósis estilística en donde acentúa aún más el camino que fue transitando estos últimos años de oscilación permanentemente entre distintos géneros, logrando así una sonoridad propia. El invitado de esta noche será Pablo Fidel, saxo de La Delio Valdéz.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: desde $12000.

El Club Audiovisual La banda porteña de rock alternativo y shoegaze abre las puertas a un nuevo capítulo en su carrera. Con un sonido que atraviesa una potente carga de guitarras, distorsión y distintos elementos del rock alternativo y sónico de los años '90, El Club Audiovisual (foto) llevó su enérgico show en vivo a algunos de los escenarios más icónicos de la ciudad de Buenos Aires. Son Tomás Pelaez en voz y guitarra, Delfina Gel en voz y bajo, Matías Vertula en voz y guitarra y Juan Viaggio en batería. Completan la noche los brasileños Terraplana, quienes visitan por primera vez la Argentina. Presentan el show de su segundo álbum Natural, un trabajo con la ya conocida atmósfera nostálgica de sus propuestas anteriores, pero yendo más allá de la etiqueta shoegaze, explorando varias vertientes del rock alternativo, como el post-hardcore y el slowcore.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $8000.

Festival Superfly Se festeja la segunda edición de un evento que ofrece una combinación de música en vivo y actividades culturales. La jornada contará con shows en vivo de Camionero, Winona Riders, Adicta, Revistas y Juvenilia. Más allá de la oferta musical, el Festival Superfly se distingue por su variada programación de eventos paralelos. Los asistentes podrán disfrutar de concursos de cosplay, premios, deportes en miniatura, karaoke, mini shoppings y una visita al Museo Blender.

A las 20, en el Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $20000.

TEATRO

No matarás Este espectáculo cuenta la historia de un militante montonero que recuerda el atentado al jefe de la Policía Federal en los años ‘70. Sus familiares y compañeros de militancia lo acompañan en una noche de locura y muerte. No matarás: del otro lado es una parte de nuestra historia que nadie se atrevió a contar hasta ahora. Dirige Osvaldo Peluffo.

A las 20, en el Teatro el Ojo, Juan Domingo Perón 2115. Entrada: $15000.

Un gesto amable Esta obra es un trabajo escénico que investiga posibilidades de movimiento en los bordes de los cuerpos y las cosas. Se pregunta por el final en varios sentidos, y por cómo estar ahí. Así como se mueve una mano en la modulación insistente del trazo, esta obra busca hilvanar un gesto afectivo entre las fuerzas turbulentas del sostén y el colapso. Creación y performance: Victoria Keriluk, Manuela Fraguas, Julieta Priegue, Martina Mora. Dirección de Julia Gómez y Valeria Martínez.

A las 20, en Movaq, Malabia 852. Entrada: desde $10000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------