Sin intención de restar méritos propios, cada vez es más claro que el gobernador Maximiliano Pullaro gozó y goza de una alineación de planetas casi inédita en Santa Fe. Un escenario despejado al que supo interpretar y llenar de contenido político y –por qué no reconocerlo– también de gestión. Lidera sin competencias internas la coalición de gobierno por herencia, fallecimientos y crisis de las conducciones partidarias del PRO y del socialismo; y enfrenta a un peronismo que consumió casi todo su crédito en la gestión de Omar Perotti. Sobre esos caminos despejados y con vocación de poder se construyó la reforma constitucional que le dará la posibilidad de la reelección en el 2027.

El único problema a la vista es que el gobernador se quede sin “nafta” para acelerar cuando haga falta en los tramos decisivos. Para eso acaba de decidir que Santa Fe tome deuda por U$S1.000 millones mediante una colocación de bonos no garantizados en Wall Street, el mercado de valores de Nueva York. El Senado de la provincia tardó tres minutos en aprobar la iniciativa por unanimidad y el proyecto, se descuenta, también tendrá una rápida aprobación en Diputados, aunque con algunas escenas de resistencia más explícitas. Los siempre diligentes senadores santafesinos aprobaron además otro endeudamiento: Un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por U$S 150 millones que tiene como destino los accesos a los puertos ubicados al norte de Rosario. Una operatoria exportadora multimillonaria de la que se cobra la gran tajada la Nación, pero que Santa Fe mira pasar prácticamente sin obtener más que una que otra tasa municipal para los municipios portuarios

Sólo los Intendentes y jefes comunales del PJ reunidos en "Vamos" ingresaron una nota en la Legislatura para pedir precisiones sobre las obras que se van a financiar con los dólares de Wall Street, en la que solicitan que la distribución se realice “sin mezquindades ni discriminación política”. Para los intendentes opositores “mientras (Pullaro) exige responsabilidad fiscal en el marco de la reforma constitucional, solicita un endeudamiento record, sin aclarar en qué se van a utilizar los recursos”, lo cual dijeron “genera incertidumbre y contradice el discurso oficialista”. También plantearon que “antes de asumir nueva deuda se gestione el pago de los fondos que la Anses le adeuda a la Caja de Jubilaciones de la provincia”. El Gobierno la estima en $1,3 billones, equivalente a la autorización que solicita para tomar deuda en dólares.

Como la autorización solicitada a la Legislatura permite “destinar parte del endeudamiento a la cancelación, adquisición y/o recompra de los títulos emitidos por el gobierno de Santa Fe”, el ex ministro de Economía del gobierno de Perotti, el actual diputado provincial Walter Agosto señala que “esta refinanciación podría terminar siendo aún más costosa que la emisión original, puesto que la tasa de interés actualmente rondaría el 11% anual en dólares, por sobre el 6,9% que pagan hoy dichos instrumentos de deuda”. Y por eso solicitó que se informe “cuáles son las razones presupuestarias y financieras que justifican un endeudamiento de tal magnitud, teniendo en cuenta la situación financiera de la provincia y el contexto internacional, así como también en qué estado se encuentran las gestiones de la provincia para el cobro de las deudas que mantiene el Gobierno nacional”. Dicho sea de paso, es claro que Agosto ya no responde a Perotti y viene votando hace rato en disidencia con el resto de la bancada que conduce con bajo perfil el exgobernador.

Despacito y por las piedras

El anuncio esta semana del "Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos", o sea el mega blanqueo que anunció el equipo económico que comanda el ministro Luis Caputo; entró en contradicción con el discurso oficial del gobierno de Santa Fe que se precia no sólo combatir al crimen organizado reduciendo drásticamente la violencia que genera, sino también de perseguir la ruta del dinero para debilitar al narco como mandan los manuales contra el lavado de activos. Sólo basta recordar que en la última campaña para concejales de Rosario el secretario de Gestión de Registros de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza; se proponía como edil rosarino con un afiche que decía: “El tipo que le sacó la plata a los narcos”.

Los ministros de Pullaro tuvieron que barajar y dar de nuevo para no chocar de frente con el arrebato del presidente Javier Milei de no preguntar de dónde vienen los dólares para que ingresen como sea al circuito económico formal. “Tratamos de compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad pública”, dijeron visiblemente incómodos los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares. Y agregaron que “la lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable por lo que tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios a la provincia”. Claro que será una tarea difícil con el blanqueo libertario lanzado.

Y anunciaron la decisión del gobernador de poner en marcha un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y otros organismos y poderes del Estado para diseñar “un programa de disrupción patrimonial y financiera” que se centrará en las personas y organizaciones vinculadas a actividades del crimen organizado en la provincia. Sólo hay que imaginar la complejidad y la efectividad del funcionamiento de semejante organismo.

Pero lo que está claro es que la decisión es no enfrentar directamente a Milei. Y mucho menos hacerlo Pullaro en persona. Por eso se trata de explicar lo inexplicable en Santa Fe aunque perjudique al gobierno provincial y, lo que es más grave, a los santafesinos. No es que haya coincidencias ideológicas o políticas, lo que mira el gobernador es lo que casi toda la política y el establishment miran: El presidente aún tiene respaldo de la gente (viene de derrotar nada menos que a Mauricio Macri en Buenos Aires, y de salvar las ropas en varias provincias), y no se le pega a alguien cuando aún está arriba y menos con quien se comparte una porción del electorado.

Pero por las dudas que alguien se haya ofendido en el gobierno nacional, el ministro de la Producción de Santa Fe Gustavo Puccini se encargó de felicitar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, por la puesta en marcha del programa “Exporta Simple” que permite enviar productos al exterior sin tener que pasar por Buenos Aires.

El ministro que echa sin piedad a agentes estatales y suprime áreas vitales completas, devolvió los elogios por redes sociales. “Hay que cambiar el chip urgente al de la libertad. Felicitaciones al gobierno de Santa Fe y al intendente de Rosario", indicó Sturzenegger.