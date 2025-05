Cuando estaba internada en la clínica, luego de un ACV, mis intestinos no actuaban. Carecían de movimientos peristálticos, de gases expelidos con soltura. No sé cómo decirlo de otra manera. Recuerdo la admiración que me causaba Piglia para plantar en el medio de un texto la palabra “chirucsita” o “puta” sin que se levantara de su prosa una especie de sobresalto, como el chillido de una tiza en el pizarrón. Sería porque jamás usaba una metáfora literaria directa, iba juntando las palabras mínimas coloquiales, sin disimular que imitaba en los diálogos, el laconismo musical de las buenas traducciones de Hemingway, y entonces el “chirusita” no se levantaba de la página. Yo no puedo escribir “no cago hace quince días” y no encuentro otra manera de decirlo. Washington Cucurto escribe ”enjuagame el duodeno”, “teñime las tripas de blanco”, “pasteurizame el hígado”. Para terminar “Culeador culeado”. Pero ahí pega. Lo mismo que en la escritora y diseñadora Naty Menstrual, donde la mierda sin metáfora es democrática por excelencia (todos cagamos: mujeres, hombres, intersex, travas, putos, tortas, trans , mascotas). Es su ley.

Debo agradecer, de todos modos, la expresión “tacto rectal” que la doctora llamada “Lady” emprendía con ánimo impasible luego de calzarse los guantes de goma frotados con glicerina con un gesto de leve remolino como el que, seguramente, hacía al colocarse todas las noches crema nutritiva. Lo cierto es que Lady era comedida cuando yo estaba constipada hasta la exasperación, mis esfínteres inflamados, los pliegues del ano tan unidos como los que exigían los médicos positivistas para asegurar la heterosexualidad de los hombres. Lady se abría suavemente el paso y depositaba esa especie de rocas sobre una servilleta de papel situada a un costado de la cama. Pienso en los sobrevivientes de la llamada tragedia de los Andes que despedían iguales productos debido al alimento de carne humana congelada (que constipa), pero en el artículo periodístico en que lo leí no decía si eran capaces de aliviarse unos a otros. El tacto rectal es un delicado eufemismo. No se trata de un tacto que evoca el roce con una superficie sino de la violación consentida e inimputable en nombre de una salud que requiera ayuda tecnológica y a la que agradecerle un bautismo ingenioso ¿de quién?, ¿quién podría jactarse de ese mérito?

“¿Hacía pues su mierda. Era una mierda viscosa de color verde oscuro que burbujeaba. Como nadie la había visto nunca. A veces, cuando ya la había hecho y lo volvía a acostar, aniquilado, con los ojos cerrados, por el agotamiento que sigue a la deyección de una mierda tal, yo apoyaba la frente contra las persianas cerradas de su habitación (cuando le esperaba, aplastaba mi frente contra el borde de los fogones para intentar no pensar en nada) y trataba de frenar la desesperación que me invadía al ver aquella mierda increíble salirse del cuerpo. Durante diecisiete días, el aspecto de aquella mierda siguió siendo el mismo. Aquella mierda y la manera que tenía de hacerla eran inhumanas. Lo separaban de no­sotros más que la fiebre, la flacura, los dedos sin uñas, la huellas de golpes”

El lector no está predispuesto a reírse ya desde el título: El dolor. Ha compartido hasta la desesperación la espera de Robert Antelme del campo Auschwitz adonde lo había ido a buscar otro héroe de la resistencia. François Mitterrand. Si hubiera descripto los suplicios, nombrado a los verdugos, exigido los castigos, se hubiera sumado a los testimonios que, a lo sumo, relatan el uso común de los pozos o baldes para sus deyecciones. Pero ella, Marguerite Duras, elige la mierda, repite la palabra varias veces hasta transformarla en una resonancia poética. Quiero saber cómo lo hace, qué palabras elige, cuáles desecha. Me doy cuenta. “Burbujear” elige. ¿Como el champagne? Que la mierda es verde como la de la naturaleza que huele como ella. Esa acusación no se la esperaban los nazis. Sí la de tratar a sus enemigos como a unos animales. Arrancándoles las uñas, golpeándolos, hiriéndolos. Pero no de que su mierda fuera esa, de dolor. Eso se menciona al final. Un sobreviviente no es humano hasta mucho después de su liberación. Y muy lentamente. ¿Fue ante sus propios excrementos que Primo Levi se preguntó si esto es un hombre? “Burbujear”, esa es la palabra que hace posible la mierda poética en su lujo como el champagne, los peces de coral, las pompas de jabón, todo lo que hierve para alimentar. Ahora que lo pienso, no podría ser otra la palabra. Antagónica y precisa. Porque en El dolor, Duras no es Duras, con ese neorrealismo de guerra, esa angustia con todas las palabras, con esos detalles demorados en la descripción. Es necesario contar con sólo los muertos naturales, con los paisajes de Indochina para escribir con esa exageración lacónica, que los nombres sean repetidos hasta la hipnosis, para traficar exotismo –ese que fortalece la idea de Nación–. Escribir después de los años de vanguardia modesta en lectores, la historia de una niña casi una esclava, vestida para ser vendida y que se jacta en un best seller, El amante, de ser llamada, muchos años después, por el mismo hombre, a ella, su inolvidable.

Pero ¿y Cristo? Nunca me animé a preguntar. Sangre, sudor y lágrimas, sí pero, ¿y su mierda? El camino del Gólgota fue larguísimo. El pañal debió estar lleno, apestar. Ahí se callaron hasta los enemigos; las Madres de Plaza de Mayo usan pañales limpios mientras sus hijos se cagaban martirizados en la mesa de torturas. Ellas evocan el tiempo mítico en que sus cuerpos eran inmortales y la mierda filial les pertenecía, por eso los pañales blancos en esa espera imaginada donde las madres son infranqueables.