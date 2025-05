Dark Universe está inspirado en los clásicos Monstruos de Universal, y este mundo te sumerge en el lúgubre pueblo de Darkmoor, donde las leyendas cobran vida y el horror se mezcla con la tecnología de vanguardia.

Darkmoor es una villa gótica envuelta en niebla, con caminos empedrados, ruinas cubiertas de vegetación y laboratorios secretos. Aquí, la Dra. Victoria Frankenstein, descendiente del famoso Victor Frankenstein, continúa los experimentos de su familia, intentando controlar a criaturas como Drácula y otros monstruos legendarios.

Todo esto, dentro de Epic Universe, el parque temático que se encuentra en Universal, Orlando, Florida.

Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment

Estamos, sin duda, frente a una carta de amor (y terror) al legado más icónico del cine de monstruos. Ubicada en el escalofriante y magnífico sector de Dark Universe, esta experiencia se presenta como uno de los máximos logros creativos y tecnológicos de Universal y su legado en el cine de terror.

Desde el momento en que cruzás los portones de la Mansión Frankenstein, el ambiente te envuelve. Sombras inquietantes, sonidos extraños y una sensación constante de que algo muy malo está por suceder. La anfitriona de este manicomio científico es la brillante y peligrosa Dra. Victoria Frankenstein, descendiente directa del legendario Doctor Frankenstein, que busca devolverle grandeza a su apellido.

En el medio, una revuelta monstruosa liderada nada menos que por Drácula, quien libera a sus aliados más letales: el Hombre Lobo, la Momia, la Criatura de la Laguna Negra y varios más que acechan desde las sombras. Todo esto mientras intentás escapar, sumergido en un recorrido oscuro y alucinante que mezcla animatrónicos ultrarrealistas, efectos visuales y físicos, y un vehículo que te lanza en todas direcciones, como si vos mismo fueras parte del experimento.

Tecnología al servicio del terror

Gracias al sistema de brazo robótico KUKA (una versión mejorada del que ya conocimos en la atraccion de Harry Potter and the Forbidden Journey), cada movimiento es fluido pero impredecible. Hay momentos en los que vas casi boca arriba, mientras un monstruo te respira en la cara. Son 14 figuras animadas que redefinen lo que significa estar “cara a cara” con el miedo.

Hay muchísima intensidad en esta atracción que parece salida de una pesadilla. No es una casa del terror al paso ni un simple paseo oscuro como los que estás acostumbrado a ver. Es una experiencia visceral, potente, que no se guarda nada. Desde cuerpos en exhibición hasta criaturas golpeando cajas para salir, la ambientación sola ya podría ser una atracción. No es recomendada para los más pequeños ni personas muy sensibles, pero si amás el terror, esto es realmente un festín.

Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment es una experiencia cinematográfica hecha carne y hueso. Es una de las atracciones más impresionantes que Universal haya creado jamás: un homenaje visceral a los monstruos clásicos y una reinvención moderna del miedo. Si alguna vez soñaste (o temiste) enfrentarte a los íconos del terror, no hay otro lugar como este.

Curse of the Werewolf

¿Pensaste alguna vez cómo sería atravesar un bosque embrujado bajo la luna llena, con el aullido de los hombres lobo resonando entre los árboles? Curse of the Werewolf te lanza directo a esa pesadilla.

Esta montaña rusa giratoria ubicada en el oscuro y misterioso sector de Dark Universe es una joya para quienes buscan adrenalina sin llegar al extremo de Monsters Unchained. Inspirada en la clásica película de 1941, te sumerge en una historia de huida y supervivencia a toda velocidad.

Una experiencia salvaje

Con una velocidad máxima de 60 km/h, esta montaña rusa te lanza por senderos oscuros, virajes bruscos y descensos inesperados, todo mientras el vagón gira libremente, haciendo que cada recorrido sea único e impredecible.





El recorrido dura poco más de 2 minutos, pero se siente como una emboscada relámpago en medio del bosque, intensa, veloz y llena de terror.





Ideal para toda la familia (desde los 102 cm de altura), pero suficientemente electrizante como para dejar satisfechos a los más valientes.

Ambientación que acompaña la tensión

Desde que ingresás al campamento místico liderado por Maleva, la atmósfera ya te pone en alerta. Carpas, carromatos, maletas extrañas y advertencias sobre criaturas salvajes te preparan para el caos que se avecina. Y aunque la tematización es más sencilla que en otras áreas del parque, el misterio y la tensión están presentes en cada rincón.

Durante el recorrido, si parpadeás te lo perdés, podés llegar a divisar la figura de un hombre lobo acechando desde lo alto. Son esos pequeños momentos los que convierten esta montaña rusa en algo más que una vuelta rápida. Aunque atento si sos propenso al mareo, andá con precaución: los giros pueden ser intensos.

Curse of the Werewolf es una montaña rusa intensa, dinámica y tremendamente divertida. Puede que no tenga la profundidad temática de otras atracciones de Epic Universe, pero lo compensa con una experiencia física trepidante y rejugabilidad garantizada. Cada viaje es distinto, y la sensación de estar escapando de una horda de licántropos no pierde fuerza.

Dark Universe es una experiencia imperdible para los amantes del terror clásico y la aventura. Con su combinación de tecnología avanzada, ambientación detallada y personajes legendarios, te garantiza una inmersión total en el mundo de los monstruos de Universal.