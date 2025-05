En pleno auge del movimiento “Black Lives Matter” en el año 2020, en Estados Unidos, Claudia Rankine publicó “Solo nosotros. Una conversación estadounidense”. Dicho libro está realizado luego de una investigación que se ve plasmada a través de poemas, fotografías y tuits hasta estadísticas, notas periodísticas y bibliografía de diversas disciplinas. Rankine recorre espacios liminales como un aeropuerto, una sala de teatro, una reunión de padres en una escuela, una cena y una sala de espera en un consultorio médico. A través de las páginas se va cuestionando y criticando la discriminación racial estructural, el privilegio masculino blanco y cómo estos funcionan como resultado de la esclavitud estadounidense.

Claudia Rankine nació en Kingston, Jamaica, un 1° de enero de 1963 y a los siete años emigró con sus padres a Nueva York, Estados Unidos. Allí asistió a la escuela primaria y secundaria católicas en el Bronx. Obtuvo su licenciatura (1986) en el Williams College, y luego obtuvo una maestría en Bellas Artes (1993) en poesía de la Universidad de Columbia.

La investigación multifacética del libro se puede ver desde las primeras páginas donde cuestiona el proceso de creación de la blanquitud estadounidense. Para ello toma como fuente cómo desde la fotografía se utilizó la piel de mujeres blancas, los tonos de piel claros de estas mujeres para establecer el estándar de piel ideal para la mayoría de los laboratorios de fotografía analógica de América del Norte desde comienzos del siglo XX y siguen funcionando como la norma dominante.

Unas páginas más adelante recurre a la estadísticas demográficas censales para cuestionar el privilegio blanco y explicar que en la actualidad (2019) “el 64% de los funcionarios elegidos son hombres blancos, a pesar de que sólo constituyen el 31 % de la población estadounidense. Los hombres blancos han ostentado casi todo el poder en este país durante cuatrocientos años”. A este contrapunto establece más adelante en el libro que “Las personas negras asesinadas, encarceladas o abandonadas son una pérdida aceptable para muchos estadounidenses blancos”.

Como establece la reseña que la propia autora destaca: “Las preguntas de Rankine rompen la falsa comodidad de los espacios liminales y privados de nuestra cultura —el aeropuerto, el teatro, la cena, la cabina de votación— donde la neutralidad y la cortesía habitan en la superficie de diferentes compromisos, creencias y prejuicios a medida que nuestras vidas públicas y privadas se entrecruzan”.

En 2013, Rankine fue elegida canciller de la Academia de Poetas Estadounidenses y al año siguiente publicó Citizen: An American Lyric, una crónica sobre la agresión racial y la continuidad de la violencia en Estados Unidos. Por esa obra, Rankine recibió el Premio PEN Open Book y el Premio NAACP Image de poesía en 2015. En 2016, Claudia Rankine cofundó el Instituto Racial Imaginary. Fue profesora en la Universidad de Yale y actualmente es profesora de escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Solo nosotros completa su trilogía compuesta por Don´t Let Me Lonely y Ciudadana. Su obra refleja una visión moral que condena el racismo y perpetúa el llamado a la justicia social.

Portada de la edición argentina de "Solo Nosotros".

Se puede disfrutar de “Solo nosotros. Una conversación estadounidense” a partir de la publicación de Eterna Cadencia Editora. Este y otros libros especializados en antirracismo se pueden conseguir en la librería del Espacio Malcolm (Aguirre 456, C.A.B.A.) y en librerías de todo el país.