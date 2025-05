El vínculo de la producción argentina audiovisual con las plataformas no detiene su marcha. Tras el fenómeno mundial que se generó alrededor de la primera temporada de la adaptación de El Eternauta, Netflix vuelve a confiar en la capacidad productiva, artística y técnica de los argentinos. Esta vez, anunciando todas las producciones cinematográficas que tiene en marcha en suelo argentino o que pronto estrenará, en una reafirmación de la confianza que la plataforma tiene con la industria nacional. Y específicamente con Ricardo Darín, el actor de mayor convocatoria del país, que protagonizará su primera película para la N roja, con quién debutó con enorme repercusión con su interpretación del Juan Salvo escrito hace más de seis décadas por Héctor Germán Oesterheld. Darín es una marca en sí mismo, con gran popularidad y proyección internacional, y Netflix bien lo sabe.

Ante la paralización absoluta a la que el gobierno nacional condenó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la producción audiovisual quedó en manos del sector privado. Fundamentalmente de los servicios de streaming, que cuentan con un gran interés por contar historias argentinas, algo de lo que carece Carlos Pirovano, el actual presidente del Incaa: pese a contar con los recursos económicos destinado a promover el cine nacional, el ente no aprobó ninguna nueva producción en 2024 ni en lo que va de 2025. Una transformación del ecosistema audiovisual que se compensa con las obras cinematográficas que las plataformas tengan deseo de producir, aún cuando el criterio de selección no tenga la misma lógica que la que debería primar en un ente autárquico estatal de fomento.

La noticia más relevante del catálogo de cine argentino de Netflix es que Darín protagonizará Lo dejamos acá, junto a Diego Peretti, en una dupla interpretativa que en la previa entusiasma. Bajo la dirección de Hernán Goldfrid (Música en espera, Tesis sobre un homicidio), la película contará la vida de un pragmático psicoanalista (Darín), que al perder su fe en los métodos y conceptos tradicionales de la psicología, comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, sobrepasando todos los límites pero consiguiendo resultados positivos. Todo se complicará cuando el relativo éxito de su particular práctica se tope con un escritor (Peretti) que acude a su ayuda para destrabar el fuerte bloque creativo del que es víctima. Escrita por Emanuel Díez (Coppola, Nada, El encargado), Lo dejamos acá ya se encuentra en etapa de rodaje, con producción de Kenya films, la empresa audiovisual propiedad del mismo Darín, su hijo el Chino y Federico Posternak.

Oscar Martínez y Matías Mayer en El último gigante.





Otra de las novedades cinematográficas de la N roja es El último gigante, la nueva película dirigida por Marcos Carnevale (Corazón de león, Elsa y Fred, Goyo, Granizo). La historia gira en torno al inesperado reencuentro de un padre con su hijo, a quién abandonó hace casi tres décadas. Ese cruce casual, no planificado y en el lugar menos pensado, generará una forzada revinculación entre ambos no exenta de tensiones y emociones, en donde el pasado y el resentimiento pondrán en juego la posibilidad o no del perdón. Oscar Martínez y Matías Mayer son padre e hijo en cuestión, acompañados por un elenco conformado por Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y Yoyi Francella. El último gigante es producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films.

Pero no solo de ficción vive el cine: el “true crime” es uno de los géneros más demandados por los espectadores en los últimos años. La plataforma también anunció que ya se encuentra en etapa de post producción la película documental centrada en Yiya Murano, conocida popularmente como “la envenenadora de Monserrat”, tal su mortal y seductor coctel de prestamista, amante y asesina. Sin nombre definido aún, el documental está dirigido por Alejandro Hartmann, el argentino que estuvo detrás de Los hermanos Menéndez, la película que contó el parricidio que conmovió a Estados Unidos en la década del 80 y que a fines del año pasado se convirtió en uno de los films más vistos de Netflix a nivel global. Detrás de la producción están Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo de documentales como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?.

Otra de las propuestas que ya comenzó en etapa de producción es la adaptación cinematográfica de Parque Lezama, la obra teatral basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. La versión audiovisual tendrá la particularidad de contar con el mismo equipo que la llevó a la escena en la cartelera porteña durante años: Luis Brandoni y Eduardo Blanco serán los protagonistas, mientras que Juan José Campanella se encargará de los libros, la dirección y la producción a través de su empresa 100 bares. La adaptación de la historia que narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del “no te metás” contará con Claudia Fontán, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón formando parte del elenco, en el que se trata de la mayor modificación con respecto a la puesta teatral.

Daniel Hendler y Marilú Marini en 27 Noches.





“Nuestra apuesta por Argentina es inexorable: nos apasiona ser parte de la creación audiovisual de este increíble país, promoviendo su cine dentro y fuera de sus fronteras”, comentó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica. “Vamos a seguir ofreciendo entretenimiento de la más alta calidad a nuestros miembros y mostrando lo mejor de Argentina a través de sus películas, que son únicas y aclamadas globalmente. Me enorgullece especialmente consolidar nuestra colaboración con Ricardo Darín, con Kenya Films y Juan José Campanella, con quien ya estamos trabajando en dos proyectos. Esperamos que encuentren en Netflix su casa”.

El catálogo de cine argentino se completa con los estrenos ya previstos para 2025. La primera en ver la luz será Corazón delator, un drama emocional encabezada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz, con dirección de Marcos Carnevale, que llegará a Netflix el viernes 30. Otro de los films nacionales que se sumará este año a la oferta es 27 noches, dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por el actor uruguayo junto a Marilú Marini y Carla Peterson. Además, tras su paso por los cines argentinos, en 2025 se podrían ver en Netflix La mujer de la fila, protagonizado por Natalia Oreiro, Alberto Ammann y Amparo Noguera, dirigido y escrito por Benjamín Ávila; y Miss Carbón, con Lux Pascal y Paco León, dirigida por Agustina Macri, y Risa, encabezada por Diego Peretti, Joaquín Furriel, Cazzu y Elena Romero, dirigida por Juan Cabral.