El remake live-action de Lilo & Stitch, basado en el clásico animado de 2002, ya se estrenó y ha generado todo tipo de reacciones. Con un elenco renovado y una visión actualizada, la adaptación busca conquistar a nuevas audiencias sin perder la esencia que enamoró a los fanáticos originales.

Elenco renovado y sorpresas en los roles clave

Chris Sanders, la voz original de Stitch, vuelve a interpretar al icónico alienígena, tal como lo hizo en la versión animada de 2002. Su participación representa un puente directo con la nostalgia de los fans más fieles. Por su parte, la joven actriz Maia Kealoha, en su primer papel protagónico, encarna a Lilo, con la misión de reflejar el espíritu curioso, empático y soñador que definió al personaje original y que conectó con generaciones de espectadores.

Uno de los cambios más llamativos es la incorporación del comediante Zach Galifianakis como el excéntrico y torpe Dr. Jumba Jookiba. Conocido mundialmente por su papel en The Hangover, Galifianakis aporta una nueva energía al personaje, con un tono más cómico y accesible que podría captar la atención de una audiencia más joven que no creció con la película original.

El elenco complementario también suma rostros nuevos y diversos: Sydney Agudong interpreta a Nani, la hermana mayor de Lilo, aportando autenticidad y reforzando la representación hawaiana en pantalla. Billy Magnussen da vida a Pleakley, el compañero alienígena de Jumba, aportando un enfoque más excéntrico pero entrañable. A ellos se suman Kaipo Dudoit como David Kawena, el interés romántico de Nani, y Amy Hill como Tūtū, un personaje original creado para esta nueva versión, que ofrece una figura sabia y maternal dentro de la narrativa.

Directores y desafíos durante la producción

El nombramiento de Dean Fleischer Camp como director generó altas expectativas, dada su experiencia en proyectos innovadores como Marcel the Shell With Shoes On. Sin embargo, el equipo enfrentó contratiempos: un incendio en el set en Hawái retrasó la producción el año pasado. Pese a esto, el equipo logró reanudar las grabaciones un mes después, garantizando un progreso constante desde entonces.

Proyecciones económicas para el estreno

El interés no solo se limita a los fanáticos nostálgicos, sino también a analistas de la industria. Siguiendo la estrategia de Disney de revivir éxitos animados, expertos predicen que Lilo & Stitch podría recaudar hasta 285 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana.

A lo largo de los años, Lilo & Stitch ha destacado por su mensaje sobre unidad y aceptación. Con este remake, Disney busca no solo conectar con el público actual, sino también reafirmar su lugar en el cine familiar, honrando la esencia perdurable de la "ohana".