Setenta y dos horas después de haber llegado a la final del Torneo Apertura y en medio de un clima festivo, Huracán (11 puntos) terminará su intervención en la fase de grupos de la Copa Sudamericana jugando desde las 21.30 por ESPN en su estadio de Parque Patricios frente a Corinthians de Brasil (8). El Globo hará algunos retoques en su formación pero tampoco tiene un plantel tan extenso como para rotar en gran forma y guardar jugadores. Aunque si le ganan, los brasileños puede igualarle el primer puesto, su buena diferencia de gol (8 contra 1) casi que le asegura el primer puesto y el pase a los octavos de final. Solo una paliza por cuatro o más goles de diferencia mandaría a Huracán a un repechaje contra uno de los terceros de la Copa Libertadores.



En la ida en San Pablo, Huracán derrotó a Corinthians por 2 a 1 y dio inicio a una gran campaña en la que, al igual que en los playoffs del Torneo Apertura, demostró su fortaleza en condición de visitante: venció 3 a 1 a Racing de Montevideo e igualó 0 a 0 bajo la lluvia ante América de Cali. Está invicto en la competencia continental y lo único que aguarda es terminar el partido sin lesionados para poder enfrentar el domingo a Platense en Santiago del Estero con todo lo mejor que tiene.

Por su parte, Corinthians no tiene nada asegurado: está segundo pero América de Cali está a tan solo una unidad de igualarlo y uno de los dos accederá al repechaje. El conjunto paulista anhela ganar para no depender del resultado entre los colombianos y Racing de Montevideo, que jugarán en simultáneo en la capital uruguaya, ya que de no llevarse los tres puntos de Parque Patricios, lo único que lo salvaría es que América tampoco triunfe. La diferencia de gol (2 a 1) no es favorable para el Timao que hasta no mucho dirigió Ramón Díaz y ahora conduce Dorival Junior, el extécnico del seleccionado brasileño. De modo que, de perder y empatar los colombianos, serán estos los que irán a la repesca.

Lanús, sin riesgos

A primer turno, desde las 19, Lanús (11) y Puerto Cabello de Venezuela (4) darán inicio a la jornada en la Fortaleza del Sur con transmisión de DSports. El equipo granate ya tiene asegurada su plaza a los octavos de final ya que ninguno de los otros equipos del grupo lo puede alcanzar (Melgar con 7 y Vasco da Gama con 5; se enfrentan en Río de Janeiro). Pero igualmente intentará ganar para quedar primero entre los primeros y definir siempre de local. El partido parece en principio muy accesible: los venezolanos se encuentran últimos en el grupo y ya no tienen posibilidades de quedar como segundos.