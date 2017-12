Son 45 las personas detenidas en el marco de la salvaje represión desatada ayer por las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Todas bajo los cargos de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad” y repartidas en seis dependencias policiales. Como su indagatoria aún no fue resuelta por el juez federal Claudio Bonadio se estima que pasarán un día más privados de su libertad. Algunos tienen heridas de balas de goma y uno de ellos permanece internado en un hospital porteño.

Los detenidos durante los operativos de ayer en los alrededores del Congreso fueron 41. Pero la Policía Federal arrestó esta madrugada a cuatro personas que mantenían una vigilia frente a la Comisaría 4º, donde se encuentran algunos de los apresados.

“De repente salieron policías de civil, eso desbandó a los que estaban ahí y detuvieron a cuatro y los trasladaron a la comisaría de la Comuna 4”, precisó a Página/12 la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú. Todos están alojados en esas dos dependencias, más otras cuatro: las comisarías de las comunas 12 y 15, la delegación de la Policía Federal ubicada en Madariaga y General Paz, y la dependencia de Gendarmería que funciona en Ramón Castillo 750.

En algunos de esos lugares siguen las vigilias para exigir que los pongan en libertad, y uno de los que estaba en la comisaría ubicada en el barrio Monserrat debió ser internado en un hospital porteño porque “tenía la pierna reventada por los balinazos”, describió Verdú.

La letrada confirmó que esta mañana se dirigió al Juzgado Federal 11, a cargo de Bonadio, y le comunicaron que “todavía no han adoptado ‘el temperamento a adoptar’”. Esto quiere decir que “seguramente hoy no serán indagados”, añadió. Por ello, las organizaciones de derechos humanos no descartan movilizarse hasta los tribunales de Comodoro Py para exigir que las indagatorias y la puesta en libertad se concreten mañana.

Los cargos con los que fueron apresados son “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”. Se tratan de dos figuras del Código Penal que abren la puerta a la intervención de la Justicia federal, que es el fuero con criterios más afines al gobierno de Cambiemos.

“Son cargos con una gravedad que justifica que se los mantenga detenidos y fortalezcan el amedrentamiento y el aleccionamiento que el Gobierno busca” contra los que se expresan en la calle contra sus políticas, explicó Verdú.

Hubo también información de otras situaciones irregulares. Según una denuncia pública, ocho personas fueron virtualmente "secuestradas" en una camioneta blanca sin ningún tipo de identificación policial y con patente, luego se supo, que pertenecía a un particular.

La Correpi precisó que algunos de los manifestantes detenidos en la Comuna 4 son Maria Mariel Gimenez Britez, Gabriel Herrero y Esteban Sebastian Navarro. En la Comisaría Comunal 15 están Cristian Martinez, Martin Emanuel Gonzales, Jose Maria Carrizo, Jose Daniel Lozano, Nestor Ramon Villanueva y Fabian Antonio Cobas.

El Edificio de PSA siguen alojados Pablo Sandoval, Rubén Darío Mansilla, Besteiro Óscar Alberto, Morales Jorge Rafael, Moraes Rubén Joaquín, Esteban Sebastián Rossana, Agustín Alcides Guevara, Mario Marcelo Córdoba y Mariela Estefanía Camera Da Boa Norte. También Camila Wierzbicki, Oscar Plata, Damiana Barcellos, Sebastián Merlan Del Rey y Valentina Hernández Abdala.

Diego Parodi es el único que está en la Comisaría 4º y no hay precisiones del destino de Martin Chanourdie, Miguel David Rojas, Cristian Rodriguez, Leonardo Pereyra, Nahuel Nesci y Yanina Florencia del Pilar Diaz. En la misma situación se encuentran Elizabeth Joana Vieyra Rodriguez, Sebastian Balbuena, Emanuel Ivan Quinteros, Sebastian Valdivia, EstebanGonzales, Sebastián Giacareli, Ariel Paz Figueroa, Salomón Balota y SantiagoNahuel Zuleta Ponce.

A los 45 detenidos por participar o estar cerca de manifestaciones contra la gestión de Mauricio Macri se le suman los tres que continúan privados de su libertad en el marco de los arrestos que las fuerzas de seguridad concretaron en el centro porteño, mientras se desarrollaba la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A ellos, el fiscal Jorge Di Lello ya les tomó declaración indagatoria.

Por otra parte, Verdú informó que la Correpi suspendió la presentación de su Informe Anual de la Situación Represiva, previsto para esta tarde en Plaza de Mayo. Lo harán el viernes de la semana próxima, si no median hechos como los de ayer.