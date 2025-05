La difusión de videos en los que se ve a la jueza Julieta Makintach caminando por los Tribunales de San Isidro y fragmentos de una entrevista realizada en su despacho --que serían parte de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona-- desataron un grave escándalo. Este martes, se desarrollan las audiencias para determinar la continuidad o anulación del proceso judicial que comenzó el pasado 11 de marzo. En este marco, la magistrada declaró: "Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece".

“No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, justificó Makintach, quien este lunes fue suspendida por tiempo indeterminado como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que a su vez le inició un sumario.

La jueza contempló que no existieron "hechos precisos, claros y potencialmente ilícitos, penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”, y subrayó: "No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”.







Por esto mismo, Makintach adelantó que no se apartará del proceso judicial: “Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción”.

Sobre los videos difundidos del documental, señaló: “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“, consignó la magistrada ante el tribunal.

Asimismo, calificó de "torpe" y "desprolijo" el uso de dichas instalaciones para las filmaciones del audiovisual, pero negó participar del mismo.



La jueza Julieta Makintach afirmó que no se apartará del juicio por la muerte de Diego Maradona. (Imagen: NA)





“No advierto en todo este trajín que mi imparcialidad esté en juego. Me es importante decir, no hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo lamento de verdad todo este tiempo, si fue necesario por su paz esta interrupción del debate, ojalá podamos continuar”, concluyó

La jueza realizó estas declaraciones ante los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ídolo popular: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni.

En el caso de que prospere la anulación, el debate oral y público debería reanudarse en 2026, según consignó Rodolfo Baqué, el defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid.



De qué se la acusa a Makintach y cómo empezó el escándalo

Makintach quedó en el ojo de la tormenta luego de que se divulgaran videos, editados y en crudo, en los que se la ve participar de un supuesto proyecto audiovisual realizado por la BBC, por lo que se tratará su recusación.



Aunque al comienzo se difundió que la productora Pegsa, del exrugbier Agustín Pichot y Juan Makintach —el hermano de la jueza Julieta Makintach—, estaba detrás del documental, la empresa desmintió esa versión a través de un comunicado oficial.





"Ante versiones que han circulado recientemente, desde Pegsa queremos aclarar que nuestra productora no ha realizado ni está realizando grabaciones de imágenes en el tribunal donde se lleva adelante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona”, indicaron.

Además, la productora cataloga como "completamente falsa" la noticia de que un equipo suyo había registrado imágenes del juicio. Sostuvieron que sus producciones "se realizan bajo estrictos protocolos profesionales" y que solo para comenzar a trabajar necesitan "autorizaciones legales, cesiones de derechos, permisos de filmación y liberación de contenidos".

En rigor, en las distintas filmaciones se la observa a la jueza caminando por los pasillos de los tribunales dos días antes del comienzo del juicio, mientras es grabada por una cámara, a la vez que discute con Baqué en la primera audiencia.





El caso salpica a la jueza porque, además, habría permitido el ingreso de cuatro personas con cámaras en las audiencias sin el aval de las partes. El reclamo fue expresado por Julio Rivas, el abogado del médico imputado Leopoldo Luque, y la queja fue respaldada por la amplia mayoría de los representantes legales, tanto de la querella como de la defensa. También une a las partes el deseo de que el caso no retorne a foja cero.

En estos días la fiscalía deberá investigar si hay pruebas de que la productora trabaja en el juicio y que la magistrada, que cuenta con una carrera de 27 años de trayectoria en San Isidro, haya actuado en favor de la empresa de su hermano.