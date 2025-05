Jennifer Lopez se alía nuevamente con Netflix para interpretar a Amber Patterson, una mujer que utiliza su ingenio y astucia para infiltrarse en la vida de una pareja millonaria y usurpar su posición. Este drama psicológico estará dirigido por el reconocido Robert Zemeckis, cuyo historial incluye narrativas memorables que fusionan tensión y profundidad emocional. Las expectativas son altas, tanto por el equipo creativo como por la base literaria de la película: The Last Mrs. Parrish, novela que ya tiene una base de seguidores consolidada.

De novela aclamada a proyecto cinematográfico

The Last Mrs. Parrish, escrita por Liv Constantine, alcanzó notoriedad en 2017 al ser seleccionada por el club de lectura de Reese Witherspoon. La trama gira en torno a Amber Patterson, quien urde un plan meticuloso para infiltrarse en los Parrish, una familia adinerada de Connecticut con una fachada de perfección. El libro ha vendido más de un millón de copias y se ha traducido a 34 idiomas, consolidándose como un fenómeno global. Adaptar este éxito supone un reto para capturar la complejidad de sus personajes y mantener la intriga que conquistó a los lectores.

Una alianza creativa con trayectoria

Lopez y Netflix refuerzan su colaboración tras éxitos anteriores como The Mother y Atlas. En The Last Mrs. Parrish, la actriz explorará un rol más oscuro: el de una estafadora calculadora, alejándose de sus papeles previos. Zemeckis, director de clásicos como Forrest Gump y Back to the Future, aportará su visión para equilibrar suspense y desarrollo psicológico. La combinación del material original, el elenco y la dirección sugiere que este proyecto podría repetir el éxito de sus trabajos anteriores.

Impacto y proyección de la adaptación

Más allá de su potencial comercial, la película podría explorar temas como la ambición, las jerarquías sociales y la moralidad en las relaciones. Los fanáticos del libro esperan ver cómo se traslada la riqueza narrativa a la pantalla, especialmente con un guion coescrito por Andrea Berloff y John Gatins, ambos nominados al Oscar. Si se mantiene fiel al espíritu de la novela y aprovecha el talento del equipo, este filme podría destacarse como un referente en el género de thriller psicológico contemporáneo.