Cines

CUANDO EL DEMONIO LLAMA

Con Joe Castro, Danny Bohnen. Dir: Carmelo Chimera. SAM 13 c/Res

Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h

Showcase. Cas: 13.50 h; Sub: 20.20 h

EL OCASO DE UNA VIDA

Con William Holden, Gloreia Swanson. Dir: Billy Wilder. SAM 13 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

ESCUELA DE ROCK

Con Jack Black, Joan Cusack. DIr: Richard Linklater. ATP

Cine El Cairo. Vie, 22.30 h

DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE

Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 20.30, 22.30, 22.55 h

Hoyts. Cas: 14.40, 17.15, 19.50, 21.50, 22.40 h Dom: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.30 h

Las Tipas. 2D Cas: 14.20, 16.50, 19.20, 20.00, 22.20; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.30, 20.00, 22.20 h

Showcase. Cas: 12.25*, 14.05, 14.50, 16.35, 17.25, 19.10, 21.45, 22.30 h; Sub: 19.35, 22.05 h (*solo sáb y dom)

DIAMANTI

Con Elisa Casseri, Carlotta Corradi. Dir: Ferzan Özpetek. SAM 113 años

Cine El Cairo: Vie, 18.00 h; sáb, 22.45 h

HURRY UP TOMORROW: MÁS ALLÁ DE LOS REFLECTORES

Con Jenna Ortega, Barri Keoghan. Dir: Trey Edward Shults. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 19.40, 22.00* h (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 19.15 h

Showcase. Cas. 17.55 h; Sub: 22.20 h

J-HOPE TOUR 'HOPE ON THE STAGE' IN JAPAN VIEWING

Musical. Dir: Paul Dugdale. N/A

Cinépolis. Sub: 20.00 h

KARATE KID: LEYENDAS

Con Jackie Chan, Ralph Macchio. Dir: Jonathan Entwistle. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.50*, 15.45 h (*solo sáb y dom)

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 15.30, 17.20, 17.50, 19.40, 20.10, 22.00*, 22.30* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.40*, 17.10, 19.40, 22.10 h; 3D Cas: 15.20*, 16.50, 17.50, 19.20, 20.20, 21.50, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 14.20*, 15.00*, 15.40*, 16.00, 16.15, 16.30, 17.30, 18.05, 18.45, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 h; 3D Cas: 13.45*, 14.30, 15.30, 16.15, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 h; DBOX.2D: 14.00, 16.30, 19.00, 21.30 h; 2D Cas: 12.30**, 12.50**, 13.00**, 14.00, 14.15, 15.00, 15.15, 16.30, 16.45, 17.30, 17.45, 18.45, 19.00, 19.15, 20.00, 20.15, 21.30, 22.30 h; 2D Sub: 22.50 h (*excepto sáb) (**solo sáb y dom)

Las Tipas. 4D.3D Cas: 14.10, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.20, 21.30; 4D.3D Sub: 22.40 h; 2D.4D Cas: 16.00, 18.30 h; 3D Atmos: 17.00 h; 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h; 2D Atmos: 14.30, 19.30 h; 2D Cas: 17.50 h

Nuevo Monumental. 3D Cas: 17.20 h; 2D Cas: 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 19.00, 19.45, 21.20, 22.10 h

Showcase. 3D Cas: 12.00*, 12.45*, 13.20*, 14.20, 15.15, 16.50, 17.45, 18.20, 19.20, 20.15, 22.00 h; 2D Cas: 12.15*, 12.30*, 13.00*, 13.45, 14.00, 14.40, 15.00, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.10, 17.30, 18.00, 18.40, 19.00, 19.40, 20.00, 21.00, 21.20, 21.40, 22.15, 22.35 h (*solo sáb y dom)

MAKING OF

Con Denis Podalydès, Stefan Crepo. Dir: Cédric Kahn. SAM 13 años

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

MAZEL TOV

Con Adrián Suar, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez. Dir: Adrián Suar. SAM 13

Cines del Centro. Cas: 15.10, 17.30 h

Showcase. Cas: 20.25 h

MEDUSA DELUXE

Con Anita-Joy Uwajeh, Clare Perkins. Dir: Thomas Hardiman. SAM 18 años

Cine Lumière. Sáb, 20.00 h

MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL

Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 18.30, 21.50* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 21.45 h

Hoyts. Cas: 13.50, 17.25, 21.00, 22.00 h

Las Tipas: 2D.4D Cas: 21.00 h; 2D Atmos Sub: 22.00 h; 2D Cas: 14.40, 21.40; 2D Sub: 18.10 h

Showcase. Cas: 15.05, 18.45, 22.10 h; Sub: 12.00*, 15.25, 19.05, 22.25, 22.40 h (*solo sáb y dom)

ROBOTIA, LA PELÍCULA

Animación. Dir: Diego Cagide, Diego Lucero. ATP

Cine Lumière: Sáb, 18.00 h

STARLET

Con Dree Hemingway, Besedka Johnson. Dir: Sean Baker. SAM 18 años

Cine Lumière: Hoy, 20.00 h

TESIS SOBRE UNA DOMESTICACIÓN

Con Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera. Dir: Javier Van De Couter. SAM 16 c/Res

Cine El Cairo. Hoy y sáb, 20.30 h; dom, 22.30 h

THUNDERBOLTS

Con Florence Pugh, Sebastan Stan. Dir: Jake Schreier. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.45 h; Sub: 22.20 h

UNA CASA CON DOS PERROS

Con Simón Boquite Bernal, Florencia Coll. Dir: Matías Ferreyra. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy y sáb, 18.00 h; vie y dom, 20.30h

UNA PELÍCULA DE MINECRAFT

Con Jason Momoa, Jack Black. Dir: Jared Hess. SAM 13 años

Las Tipas. 3D Cas: 15.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.15*, 14.30 h (*solo sáb y dom)

V DE VENGANZA

Con Natalie Portman, Hgo Weaving. Dir: James McTeigue. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.45 h

Música

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

El Kuelgue. Mañana, a las 21

Las pastillas del abuelo. Jue 26 y vie 27 de jun, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos en una noche de tributo, con los éxitos de nuestro rock nacional… Dom 15 de jun, a las 20 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Clásicos de Broadway. Un concierto con Romina Casella, César Spinelli y Leonel Luquez. Interpretan canciones emblemáticas de grandes musicales como Cabaret, Los Miserables y Jesucristo Superstar. Hoy, a las 20 h

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Jue 5 de jun, a las 20 h

Claudia Di Giannantonio & Javier Mas. Mar 10 de jun, a las 20.30 h

Concierto de Aranjuez. Joaquin Rodrigo. Guitarra y orquesta. Jue 12 de jun, a las 20 h

Gerónimo Magnini Cuarteto. Jazz. Mar 17 de jun, 20 hs

GALPÓN 11

Estevez Boero 980

Plan B + SEY. Sáb, de 17.30 a 20 h

JAGUAR HAÜS

Rodríguez 198 bis

Fiesta Cumbia Nena, con Tambó Tambó y Los Lirios. Mañana, a las 23.59 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Juan Gabino Grupo. Elementos del jazz tradicional con sonoridades más modernas y atmosféricas. Sáb, a las 21 h

MAJO

Tucumán 1016

Gladyson Panther + Rosa Profunda. Sáb, a las 21 h.

METROPOLITANO

Junín 501

Emanero. Sáb, a las 21 h

Lali. Sáb 14 de jun, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Tarico on the Rotemberg. Ariel Tarico y David Rotemberg presentan “Sean de Termos y Mabeles”. Imitaciones, canciones y monólogos que han dejado huella en la radio y la televisión. Sáb 7 de jun, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Match for love. Leiva y Meli, amigos inseparables, buscan frenéticamente al amor de sus vidas. Sin embargo, la diferencia de edad entre ellos y los estándares tradicionales sobre el «atractivo físico» condicionan, desde el principio, su percepción de lo que es el amor verdadero. Elenco: Alejandro Awada y Clara Alonso. Dir: Miguel Ángel Solá. Jue 5 jun, a las 21 h

Bloody Tango. Un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico pondera la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías. Diversos personajes vivirán una pasional e intensa experiencia al entrar a un hotel. Dir María Laura Cattalini. Sáb 14 de jun, las 20.30 h

C. C. ATLAS



Mitre 645



El inglés, de Juan Carlos Gené, con dirección general de Julio Minuchi. 1806. Buenos Aires. Una invasión. Mañana, a las 21 h (servicio gastronómico en la previa)

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. Mañana, a las 21 h

No descansa nunca. La escuela, sus espacios, sus personajes, mostrados, narrados, evocados, intuidos. Dir: Romina Mazzadi Arro. Sáb, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Living Comedor. Una pieza de danza teatro dirigida por Andrea Ramos e inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. La obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos, un espacio dedicado a la creación escénica en danza. Está protagonizada por una compañía de bailarinas y bailarines rosarinos. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Mañana y sáb, a las 21 h.

La Madre. ¿Puede una madre amar demasiado? ¿Existen límites para ese amor? ¿Qué ocurre cuando un hijo crece y se va? Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir. Dir: Andrea Garrote. Sáb 14 y dom 15 de jun, a las 20 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Paradero. Obra que pone en escena diez años vividos por Carmen y Paloma, una pareja de mujeres de casi cuarenta años, que al separarse hacen carne y eco del mandato social de ser mujeres y ser madres. Dramaturgia y dir: Simonel Piancatelli. Los vie de mayo y junio, a las 21 h

Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de mayo y junio, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Fernando Sanjiao. Stand Up. Vie 6 de jun, a las 21 h

LA USINA

Jujuy 2844

Goldendust. Con Cristian Bordi, Marilina Baron y Julieta Turco. Sáb, 21 h

Bombastic. Con Julio Chianetta y Marco Cettour. Sáb, 21 h

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Aquelarre en el humedal. Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Dir: Marita Vitta. Vie 6 y 13; y sáb 7 y 14 de junio, a las 21 h

Una casa de fósforos. Sol vuelve a la casa de su madre para presentar a su nuevo novio. En una plena ciudad de San Jorge revolucionado por el TC pista, Fausto Piedrabuena se va a consagrar campeón. Escrita y dirigida por Almendra Andenmatten. 1 y 8 de junio, a las 20.30 h

El susto. Tres personajes se enredan en sus propios miedos intentando salir a un mundo que los prefiere adentro. Dir: Leandro Doti. Vie y sáb, a las 21.30 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Desde cachorro, de Cacho Palma. En coproducción con Arteón. Celebra sus 60 años. Hoy, 7, 14 y 21 de junio, a las 21 h.

Hamlet se va de gira. Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Dir y dramaturgia: Néstor Zapata. Mañana, a las 21.

La rota madre que te parió. La madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. Dir: Gustavo Guirado. Sáb, a las 21 h