"Creo que las canciones de Jeff llegan a tanta gente en distintos países y culturas porque Jeff no oculta su vulnerabilidad, ni en su forma de escribir ni en sus performances. La deja a la vista y eso conecta con la gente. Porque cuando alguien se muestra vulnerable, los demás se ven reflejados. Jeff lo hizo desde el principio. Aunque a veces escriba de forma abstracta y compleja, otras veces es directo, y a veces logra ser ambas cosas al mismo tiempo. Eso atrapa". El Jeff en cuestión es Jeff Tweedy, líder de Wilco, y quien analiza el atractivo de sus canciones es Pat Sansone, uno de sus compañeros de banda desde hace más de veinte años. Es muy probable que el multiinstrumentista se haya quedado un poco corto y existan más razones por las que Tweedy toque tan profundo a sus seguidores con sus composiciones, especialmente en vivo. Y en eso también tiene mucho que ver el resto de los integrantes de Wilco. Como sea, todo esto se podrá comprobar este viernes 30, a las 21, en C Art Media (Corrientes 6271), cuando el combo surgido en Chicago llegue por segunda vez a Buenos Aires.

Pat Sansone llegó a la banda justo después de una suerte de cisma que le siguió a la salida de Jay Bennett, que había construido junto a Tweedy discos cruciales como Sumerteeth (1999) y especialmente Yankee Hotel Foxtrot (2002). Para entonces, el cantante ya se había sacudido la etiqueta de "alt country" -o country tocado por pibes que amaban el punk- que portaba desde sus tiempos en Uncle Tupelo, grupo que había compartido con Jay Farrar. En cuatro álbumes al frente de Wilco, Tweedy había ampliado las fronteras de lo que podía hacer en múltiples direcciones, que iban de la psicodelia al noise.

El cantante juntó los pedazos de la banda para hacer A Ghost Is Born (2004), pero todavía le quedaba ensamblar los propios: había desarrollado una adicción a los calmantes que puso en jaque tanto su futuro en la música como el de su vida familiar. Rehabilitación mediante, se armó un elenco estelar con John Stirrat en bajo, Nels Cline en guitarra, Glenn Kotche en batería, Mikael Jorgensen en teclados y Sansone en todo lo que haga falta. Así, siguió adelante con el álbum en vivo Kicking Television (2005), y luego engarzar dos joyas como Sky Blue Sky (2007) y The Whole Love (2011). En los ultimos tres años, Wilco publicó dos muy buenos discos, Cruel Country (2022) y Cousin (2023), y un EP de ocho canciones, Hot Sun Cool Shroud (2024).

La llegada de Pat Sansone a Wilco fue tan orgánica como el primer disco de estudio que grabó con la banda. Para 2004, el ya había hecho dos discos con The Autumn Defense, la banda que compartía con su amigo John Stirrat. El bajista era el único que quedaba (y queda) en pie de la primera formación de Wilco además de Tweedy. "No me acuerdo con claridad cuando fue la primera vez que escuché a Wilco porque fue hace mucho", confiesa Sansone. "Ya era amigo de John cuando empezó la banda. Me acuerdo de que escuché el primer disco (A.M., de 1995) mientras vivía en Mississippi y me gustó mucho. Y creo que la primera vez que los vi en vivo fue cuando John me invitó cuando abrieron para Sheryl Crow, por la época del disco Being There, más o menos en 1997. Así que estuve cerca desde los comienzos".

"Gracias a mi amistad con John fui conociendo a los demás chicos de la banda", memora el multiinstrumentista. "Me acuerdo de estar en Chicago con John justo cuando estaban mezclando Yankee Hotel Foxtrot. Fui al estudio y estuve la noche que terminaron la mezcla de 'I Am Trying to Break Your Heart'. Escuché esa mezcla recién salida del horno y me encantó. Sentí que la canción era súper aventurera, muy de mi estilo. Me gustaron mucho las decisiones sonoras y cómo todo sonaba medio deconstruido. Yo era muy fan del disco Summerteeth. Ese fue el primer disco de Wilco con el que conecté profundamente. En Summerteeth escuché muchas influencias y elecciones sonoras que me gustaba, y con las que yo también trabajaba. Fue el primer disco que realmente me llegó".

-Sí, tiene mucha influencia de los Beatles y también un poco de Big Star, que son claves en tu música por fuera de Wilco.

-Totalmente. Summerteeth me parecía muy en línea con lo que estábamos haciendo con The Autumn Defense. Tenía mellotrones, armonías vocales medio Beach Boys, y muchas influencias que para mí eran muy importantes también. Así que cuando Jeff rearmó la banda, tuvo sentido que me llamara. Supongo que al escuchar The Autumn Defense y el trabajo que hacía con John notó que estábamos en la misma sintonía.

-¿Y cómo fue ese momento en el que te pidió que te sumaras?

-Fue un honor. Esa noche estábamos de gira con The Autumn Defense, presentando el disco Circles, y tocamos en el Double Door Chicago. Jeff y Glenn fueron al show, y después, en el camarín, me preguntaron si quería sumarme a la gira que venía, porque acababan de terminar A Ghost Is Born y necesitaban formar la banda para salir a tocarlo. No me dijeron cuán involucrado iba a estar ni por cuánto tiempo. Era más tipo “armemos la banda y veamos qué onda”. Y bueno… pasaron más de veinte años.

-¿Tu rol en la banda cambió con el tiempo?

-Sí, varias veces. Al principio, era más que nada un músico en vivo. El primer disco en el que participé fue Sky Blue Sky y a partir de ahí mi rol fue creciendo en cada disco, hasta The Whole Love, que terminé coproduciendo y en el que estuve muy metido en todo el proceso. Pero después ese rol cambió de nuevo. Los discos siguientes se hicieron de otra forma, y estuve menos involucrado en los arreglos y la producción. Cada disco tiene su lógica propia. A veces estoy muy metido y otras veces más de soporte.

-¿Y de qué depende eso?

-Depende de muchas cosas: del material, de la visión de Jeff, de nuestras agendas. Todo eso entra en juego a la hora de hacer un disco. Pero lo importante es la amistad entre nosotros. Somos como una familia. Estar más de veinte años en un grupo con gente tan creativa y con tanta alma es algo muy especial. Me siento muy agradecido.

-Antes mencionaste la palabra “deconstrucción” y en The Whole Love fuiste clave para llevar eso al máximo, pero los discos después fueron más "normales". ¿Sentís que ahí alcanzaron un pico creativo?

-No sabría decirlo. No me corresponde a mí definir eso. The Whole Love fue hace catorce años y todos cambiamos mucho desde entonces. Somos otras personas, otros músicos. No sé si podríamos hacer otro The Whole Love. En ese momento había mucho material, muchas ideas dando vueltas. No teníamos productor externo y alguien tenía que ordenar todo. Yo justo estaba produciendo mucho en esa época, con The Autumn Defense y otros artistas, así que tenía esa cabeza. Se dio naturalmente que yo tomara ese rol y el material se prestaba a mi estilo. Todo fluyó de manera orgánica.

-¿Y cuál dirías que es hoy tu principal aporte en el estudio?

-Creo que siempre fue el mismo: estar atento a lo que se necesita. Llenar los espacios. Aportar donde haga falta y saber cuándo no tocar. A veces lo mejor que puedo hacer es no tocar, si la canción no lo necesita. Prefiero eso a tocar solo por figurar. Mi aporte muchas veces es saber correrse. Creo que todos estamos tratando de crecer como músicos, productores y oyentes.

-¿Te acordás de algo de tu primera visita a la Argentina?

-Sí, claro, lo pasé genial en Buenos Aires la última vez. Fui con mi pareja y tuvimos una estadía hermosa. Me acuerdo que fuimos a un museo increíble… justo estaban dando una retrospectiva de Yoko Ono, y fue fantástica. Ese museo era hermoso y la ciudad también. Así que tengo muchas ganas de volver.

Más allá de la banda

Otras músicas y amor por la fotografía

Después de su visita a la Argentina, Wilco descansará durante el mes de julio... pero no Pat Sansone. Una vez más, se unirá a The Big Star Quintet, el homenaje multiestelar a la banda que liderara Alex Chilton. Y ya tiene listo el primer álbum de The Autumn Defense en once años, que aparecerá en octubre. Pero además de la música, el multiinstrumentista desarrolla su otra gran pasión artística: la fotografía. "Por alguna razón misteriosa, siento la necesidad de ser creativo todo lo que pueda. Es como si fuera lo que vine a hacer a este mundo. Así que lo hago tanto como puedo", confiesa.

Sansone publicó un libro con sus Polaroids y tiene un Instagram dedicado a imágenes en las que encuentra aspectos bellos de la decadencia urbana. "Ahora saco con cámaras de fotmato medio y sigo usando rollo", explica. "Siento que hay una magia en la fotografía con film que es importante para mí, forma parte de la experiencia. Es un proceso más lento que el digital y eso me ayuda a entrar en un estado más meditativo cuando saco fotos. Y no es que me proponga hacer una gran declaración sobre la decadencia urbana o de Estados Unidos: simplemente saco fotos de cosas que me parecen interesantes en el momento. Cuando después veo el trabajo, sí, obvio que hay mucho de eso, pero no es algo consciente. Por un lado, podría decir que saco fotos de cosas que se están muriendo o desintegrando: edificios viejos, carteles antiguos, pintura descascarada. Pero para mí esas texturas son bellísimas. Y prefiero pensar que están en un estado de transformación, no de muerte. Eso me parece importante: valorar las cosas en su transformación. Porque todos estamos en transformación todo el tiempo, ¿no?"