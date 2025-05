Desde hace un par de meses impera en la Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural de la Cooperación la imagen de Nora Cortiñas. Se la ve eternizada en fotos, en varias secuencias y retratada por distintos fotógrafos. Casi siempre en Plaza de Mayo, en sus rondas de resistencia –casi todas del primer lustro de la década del '80-, pero también juntando firmas contra el indulto a los militares de la dictadura, o en un acto frente a la Embajada Argentina en París, o discutiendo con la policía en una de las marchas por la vida, o con el agua por las rodillas en aquella emblemática plaza de abril del '83. Retazos de una vida que no ha pasado en vano, claro, y que la muestra colectiva curada por el fotógrafo Alejandro Amdan –cuyo epílogo será hoy miércoles 28, cuando se cumpla un año del fallecimiento de la Madre de la Plaza- vino a recordar con un nombre a la altura: Nora siempre nos cuidó.

La muestra ideada y producida por Ana Bianco y por el mismo Amdan tuvo durante la fría tarde noche del martes su día más concurrido, a causa de un cálido acto que completó el homenaje. Conducido por la periodista Blanca Rébori, habitado por personas ligadas a la lucha por los derechos humanos en la Argentina -Margarita Cruz, Marcela Bosch y Graciela Daleo, entre ellas-; y protagonizado por la actriz Cristina Banegas; los músicos Rolando Goldman, Esteban Morgado y el entrerriano Martín Aldeano, el encuentro tuvo como leit motiv central reflejar el vínculo entre la militancia de Cortiñas y la de los fotógrafos que la acompañaron durante varios pasajes de su vida y su lucha.

“Walter Benjamin vio en la fotografía una técnica con el poder de revelar detalles que no puede mostrar la mirada humana. También de hacer visibles otros mundos que viven en los grandes hechos y en las grandes obras, e incluso de dotar al arte de una dimensión política”, bajó Rébori del filósofo alemán, tras las palabras alusivas del director artístico del CCC, Juano Villafañe, y antes de recordar el testimonio del fotógrafo Amdan, que expuso la muestra también en palabras. “Las madres nos veían como sus hijos, y estaban atentas por lo que nos podía pasar. Al terminar las rondas, contaban que estuviéramos todos, luego iban a las redacciones a ver si todo estaba bien. Y nuestra decisión militante era que las fotos censuradas no se perdieran. Las preservábamos, y se las entregábamos a ellas no solo para que las distribuyeran, sino porque fueron y son las guardianas de la memoria”. El testimonio de Amdan leído por Rébori llevaba como rúbricas tácitas las de otros fotógrafos relacionados con Cortiñas y su militancia: Horacio Villalobos, Daniel García, Eduardo Longoni, Pablo Lasansky, Tony Valdez, Enrique Shore, Mónica Hasenberg, Julio Menajovsky, Marcelo Ranea y Rolando Andrade.





Por su lado, la parte artística del acto estuvo dada por las mencionadas intervenciones de Banegas, Goldman, Aldeano y Morgado. La actriz leyó a tacto sensible poemas de Juan Gelman. Entre ellos, “Sentado al borde de una silla desfondada”, aquel que -vestido con música de Fernando De la Riestra- había grabado Juan Carlos Baglietto en el disco Modelo para armar. Luego, el músico y cantor entrerriano -Aldeano- tocó dos canciones y leyó un poema realista dedicado también a los fotorreporteros que “como los poetas” trabajan para la memoria de los tiempos venideros. Fuerte fue el aplauso tras el gesto de Aldeano, dado el feo momento que están pasando los fotoperiodistas hoy “solo” por retratar la realidad.

En similar sintonía se expresó Goldman. “La labor que desempeñan los fotógrafos sigue teniendo siempre la misma vigencia. Prueba de ello es que son apuntados por el gobierno. Toda nuestra solidaridad para con ellos”, dijo el músico, tras ejecutar dos bellísimas piezas al charango, de esas que suele hacer, y de viajar hacia un recuerdo lúdico, “antisolemne”, referido a viejos momentos vividos junto a Nora.

“Ella era lo más antisolemne que uno podría imaginar”, tiró el charanguista, como para desacartonar el ambiente, y eligió contar una simpática anécdota ocurrida en Plaza de Mayo, algún día del primer lustro de la década del 80`. “En esos tiempos había un movimiento de jóvenes muy importante. Me acuerdo que, como suele recordarme mi compañera Mariana, siempre estábamos con Gandhi y 'Fercho' (Fernando Czarny) pelotudeando de un lado para otro en la Plaza, hasta que un día se nos ocurrió hacer algo”, sorprendió Goldman entre risas propias y ajenas. “Nos pusimos a colgar manos en unos faroles y no fue que, de inútiles que éramos, rompimos uno. Entonces vino la policía y, como Fercho tenía una cámara, Nora se avivó y nos dijo 'hagan que me hacen una entrevista'. Entonces Fercho hizo como que prendió la cámara, yo tenía un micrófono, y ella empezó a reclamar '¡qué barbaridad!, ¡no cuidan el patrimonio de la plaza!… estas cosas que se caen'. Entonces la policía escuchó y se retiró”, distendió Rolando, con su habitual sentido del humor.

El cierre estuvo a cargo de Esteban Morgado. El guitarrista recordó el lado musical de Cortiñas. Y, en honor a ella, hizo un mix entre “Resistiré” en clave de tango –como solía tocar con el “Negro” Fontova-, “Sur”, “Como la cigarra” y “La marcha de la bronca”, entre otras canciones de esas que saben todos. Tras ello, la reproducción de un video de la homenajeada reflexionando en torno a la idea de no olvidar “porque si olvidamos, estamos condenando a las nuevas generaciones a repetir los errores del pasado”, coronó la jornada.