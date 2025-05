Como cada miércoles, jubilados y jubiladas marchan esta tarde frente al Congreso para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector.

La zona se encuentra colmada de efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria que, una vez más, reprimieron a los manifestantes, aplicando el violento protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich.

"¿Qué vienen a hacer? A pegarle a los viejos. Yo no tengo miedo, miedo tienen que tener ellos de nosotros, porque nosotros vamos a seguir viniendo porque es un derecho que tenemos que seguir luchando. Y sino que me enseñen cómo vivimos con $300.000 por mes", dijo indignada Ana María Tapia, integrante del colectivo Jubiladxs Insurgentes.

"Yo no vengo a luchar solo por mi, porque yo todavía tengo mi casa y todavía como. ¿Pero saben la cantidad de compañeros que hay que no tienen casa, que no comen y que la están pasando muy mal? Compañeros muy enfermos que ni siquiera tienen ya el derecho a su medicamento que ya lo tenían logrado, era un derecho nuestro...", lamentó Tapia en diálogo con C5N.

A unos metros de Tapia, otra jubilada que se acercó a reclamar por sus derechos frente al Congreso convocó al pueblo a salir a las calles en unidad y condenó "el salvajismo que despliega Bullrich contra los jubilados y jubiladas", así como el hecho que "ya no perdonan a nadie: van contra los camarógrafos, contra los reporteros, contra los curas".

Marchar, añadió otra jubilada a su lado, "es una manera de resistir el desastre que están produciendo en nuestro sector social y en realidad en toda la clase trabajadora".

"Nuestra situación es extrema y por eso no podemos bajar las banderas, no podemos dejar de venir porque no cambia nada sino para peor. Arriesgamos nuestro cuerpo, nuestra integridad, muy convencidos de que solamente en la calle y luchando se pueden conseguir mejoras", remarcó.