La relación entre historieta y diversidad tal vez sea la mejor de las posibilidades, ya que si se trata de ruptura de mandatos, la historieta lo asume desde su misma historia, en donde la marginación no le es ajena. Allí está como ejemplo Historieta LGBTI , un libro extraordinario, logro repartido entre Editorial Municipal de Rosario y el Area de Diversidad Sexual. "En términos personales, antes que institucionales, el libro viene siendo una gran sorpresa. Cuando asumí al frente del Area, este proceso ya había empezado y no imaginaba que sería una experiencia de tal impacto", cuenta a Rosario/12 Martín Clapié, coordinador del Area de Diversidad Sexual.

Historieta LGBTI reúne diez historietas, surgidas del concurso nacional con el que la EMR sorprendió a propios y ajenos, al preferir la historieta por delante de la poesía y la fotografía. La elección resultó benéfica, la participación superó los 50 trabajos, y el libro conoce un recorrido que tuvo piedra de toque durante Crack Bang Boom, así como una presentación reciente, el pasado martes, en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.

"Al acercarme a los trabajos recibidos, lo hice con cierto prejuicio, pensando en que me iba a encontrar con mucho de la cuestión gay, con una impronta más tradicional. Desde el vamos ésa fue la primer sorpresa. Una de las instancias más satisfactorias fue que una gran cantidad de propuestas estaban orientadas a expresiones femeninas de la diversidad sexual. Por otra parte, se distingue en todos los trabajos una claridad conceptual profunda, hay un entendimiento muy interesante por parte de los artistas", añade Clapié.

El libro incluye en sus 100 páginas -‑de impresión notable, con una calidad que ya es habitual en el hacer municipal sobre historieta-‑ el hacer de Maia Debowicz y Lucas Fauno Gutiérrez, Julia Inés Mamone y María Ibarra, Natalia Novia, Gaspar Aguirre, Román Sovrano, Julia Barata, Paula Suko, Gonzalo Agüero, Sofía Alvarez, y Nacha Vollenweider. Según Clapié, al publicarse el libro "la respuesta fue mucho más rica de lo que hubiera imaginado". "Hacer la presentación en Crack Bang Boom le dio un impacto bastante importante. Recuerdo ese día, hacía tanto calor y había tantas propuestas, que pensamos que con diez personas en el público debíamos estar contentos. Pero nos encontramos con una sala llena, con preguntas muy interesantes, con el acompañamiento de referentes del colectivo de la diversidad sexual. Luego, a través de las redes sociales, surgieron personas e instituciones interesadas. A partir de esto iniciamos un recorrido por Rosario ‑-que todavía estamos realizando‑-, visitando bibliotecas públicas, populares, que trabajan con jóvenes en general, también algunas escuelas".

Durante los primeros días del lanzamiento, dice Clapié que hubo un diálogo circunstancial que le quedó grabado. "Hablé con un joven que me dice: 'Yo me acerqué a las historietas de muy chico, y lo que siempre busqué en ellas fue un espejo. El espejo que me devolvió este libro no responde a estereotipos rígidos de la diversidad sexual, sino que habla de una diversidad que tiene en cuenta diferentes cuestiones, elementos sociales, disidencias, rupturas con las ideas tradicionales de lo masculino, de lo femenino, de lo que corresponde al campo de lo gay o de lo lésbico'. Esa reflexión me encantó, porque es un recorrido que lo hace alguien que lo que está buscando es entretenerse con la historieta, que es un lenguaje, una expresión artística con la que se siente identificado y que le gusta. Y es allí donde encuentra un espejo que le permite romper con este mandato de cómo debe comportarse un varón gay o una mujer lesbiana en determinados entornos sociales".

Ahora toca proseguir, porque "viene siendo una experiencia encantadora". "Nos está estimulando a incursionar un poco más en esta línea --apunta Clapié--. Con los compañeros de la EMR nos estamos preguntando qué vamos a hacer el año que viene, cómo continuar, no nos podemos quedar. Esta experiencia nos está permitiendo llegar a grupos con los que no teníamos una experiencia de trabajo tan sistemática. Nos permite sostener lo que venimos proponiendo desde hace diez años con la Municipalidad: pensar la transversalización de la temática de diversidad sexual en diferentes ámbitos".