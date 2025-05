El Gobierno afila su motosierra este viernes y amenaza con amedrentar el bolsillo de los hogares de ingresos medios y bajos, ya que estaría próximo a anunciar el fin del programa Cuota Simple, mediante el cual los consumidores pueden pagar productos y servicios en 3 o 6 cuotas fijas en comercios adheridos.

"No va más Cuota Simple", confirmaron este mediodía a Página|12 desde la vocería de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). "El 30 de junio termina y no se va a renovar", agregaron.

El programa, vigente desde el gobierno kirchnerista y conocido como "Ahora 12" —con beneficios mayores, de hasta 12 o 18 cuotas—, había sido relanzado en diciembre 2024 como "Cuota Simple", y pese a que redujo las posibilidades de financiamiento, fue una palanca necesaria para que muchas personas accedieran a distintos bienes de un modo menos agresivo para su economía.



La noticia no augura un futuro prometedor teniendo en cuenta que un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas señala que el 91 por ciento de los hogares tiene algún tipo de deuda, o si se miran las recientes cifras del Indec de consumo masivo, que marcan una leve recuperación, aunque con señales claras de desigualdad entre rubros y zonas.



Noticia en desarrollo...