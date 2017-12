El diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani, aseguró ayer que no recibió ninguna presión para no dar quórum y oponerse a las reforma previsionales y tributarias impulsadas por el gobierno nacional. "Nadie me llamó ni me dio ninguna directiva, tomé la postura en base al documento que firmó el Partido Socialista a nivel nacional", dijo a Rosario/12 el legislador. "En todos los escenarios está la trampa de la mentira, no pueden decir los verdaderos motivos de la ley, pero no convencen a nadie, ni siquiera a los propios, el jubilado está perdiendo guita", agregó Contigiani respecto a la reforma jubilatoria. El ex ministro de la Producción consideró que el oficialismo puede conseguir el quórum la próxima semana y tratar el polémico proyecto. "Seguramente van a apretar y comprar voluntades, pero aún sacando la ley va a ser una victoria pírrica porque es una ley que no tiene consenso, y que va a generar un nivel de conflictividad importante", precisó.

Habían pasado varias horas de su debut como legislador nacional, y Contigiani no salía de su asombro al encontrarse con un Congreso totalmente militarizado. "Nunca vi algo así, había una desproporción respecto a las columnas que se movilizaban, las fuerzas de seguridad estaban envalentonadas. Eso llevó a que se prenda la mecha y estalle todo en el aire, nadie tenía que hacer nada porque era más provocativa que persuasiva, reprimiendo a mansalva más de ocho horas", relató Contigiani. "Fue una situación muy grave y la ministra (Patricia) Bullrich es responsable. Hasta los legisladores oficialistas estaban incómodos con esa situación", agregó.

Según Contigiani, el gobierno está pagando un alto costo frente a la opinión pública, incluso con gente que los ha votado. "Está en la trampa de la mentira porque no puede decir los verdaderos motivos del proyecto de ley: ahorrar 120 mil millones de pesos con el cambio de la fórmula de la movilidad y achicar el déficit fiscal", precisó el diputado del Frente Progresista.

"Establecer impuesto a las ganancias a cooperativas es una barbaridad, ni las dictaduras se animaron".

El ex ministro de la Producción salió al cruce de referentes provinciales de Cambiemos que criticaron su postura, argumentando que el gobernador Miguel Lifschitz firmó el pacto fiscal y su único diputado "jugó a las escondidas y no bajó a dar quórum", como señaló el concejal Carlos Cardozo en las redes sociales. "Nunca me escondí, no di quórum porque es una herramienta de estrategia legislativa, sobretodo frente a leyes antipopulares y que violan derechos sociales", respondió.

"Estuvimos con todos los bloques, los peronistas, los no peronistas, la izquierda, los independientes. Estábamos muy atentos a la represión que estaba ocurriendo afuera, y después entramos todos juntos cuando vimos que se daba la irregularidad del quórum, y va a ser mi postura la semana que viene", agregó.

Contigiani también expresó un enérgico rechazo al proyecto de ley tributaria. "Establecer el impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales es una barbaridad, ni las dictaduras militares se animaron a hacer lo que está haciendo este gobierno, equipararlas a la sociedad anónima es un viejo deseo de los sectores liberales que tienen una mirada despectiva de las ventajas de las cooperativas", concluyó.