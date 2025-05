En Florencio Varela la investigación de un homicidio seguido de un suicidio dio un importante vuelco y ahora lo tratarían como doble asesinato. Las primeras teorías indicaban que Micaela Andrea Lator, una madre de 47 años que padecía depresión, se había suicidado luego de asesinar a Esteban Nicolás Cuello, su hijo de 6 años diagnosticado con autismo. Sin embargo, las autopsias pertinentes brindaron resultados que no concuerdan con el relato de Fernando Alberto Cuello, esposo y padre de familia, quien pasó a ser investigado como autor del doble crimen.

La primera hipótesis era que Lator asesinó al menor de edad, cuyo cuidado reforzado por su estado de salud habría provocado o influido en su cuadro de depresión, y que luego ella se suicidó. Según el relato del padre y esposo, él encontró los cuerpos este viernes cuando regresó a su domicilio en la calle Pehuajó al 2300 luego de trabajar. El hombre habría llamado al 911 para dar aviso de los fallecimientos, por lo que la policía se dirigió a su vivienda y comenzó a realizar los trabajos de investigación, incluyendo la autopsia.

Inesperado vuelco en la investigación

Hasta el comienzo de la investigación parecía ser un caso similar al ocurrido en la tragedia familiar de los Seltzer, en el barrio porteño de Villa Crespo, debido a que coincidiría el cuadro de depresión que enfrentaban quienes habrían asesinado a sus familiares, pero todo apunta a que no sería así.

Las autopsias que solicitó el titular de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 1 en Florencio Varela, Darío Previsionato, indicaron que la madre del niño falleció el viernes al mediodía, no a causa de un disparo sino de dos (uno en la cabeza y otro en el tórax), a diferencia del parte policial que solo mencionaba un tiro en el pecho.

Por otro lado, el menor de edad falleció a las 18, 6 horas después que su madre, lo que no concuerda con el relato de Fernando Cuello de que ambos estaban sin vida cuando él regreso de su trabajo. De hecho, parte de las preguntas que abre el cambiante devenir del caso implican la duda sobre si Cuello fue a trabajar el pasado viernes.

Ante este giro repentino, el principal sospechoso está demorado y el fiscal Previsionato solicitó que sea sometido a un dermotest para determinar si él utilizó un arma de fuego en las últimas horas. Además, ordenó el secuestro de su ropa, el de su teléfono celular, y el de dos armas de fuego que estaban en el domicilio: un revólver calibre .22 con dos vainas servidas y una bala intacta y un calibre .38 Colt descargado.

En las últimas horas también se conoció una dolorosa carta de Micaela Andrea Lator, donde se preguntaba "qué será de mi hijo cuando yo no esté...". Los primeros indicios también la habían colocado como presunta agresora y no como víctima no solo por su situación de salud mental, sino porque había trascendido que en su familia había antecedentes de suicidios por parte de su madre y de dos de sus primos. De todas formas, no parecen más que conjeturas iniciales, dado que la investigación ahora gira sobre el accionar de su pareja.