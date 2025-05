La Asamblea de Residentes del Garrahan continúa la lucha contra el vaciamiento del hospital que lleva a cabo Javier Milei y convocó para este lunes a las 18 a una marcha con velas en el Obelisco. Además, los trabajadores y trabajadoras del hospital de niños mantienen en pie la asamblea del próximo martes ante la ausencia de una propuesta de recomposición salarial por parte del Gobierno, que exige el fin de las medidas de fuerza para iniciar una negociación y amenaza a quienes protesten con descontar días de paro y hasta con despidos. "Estamos muy seguro de nuestra lucha, nuestro trabajo es muy importante y buscamos un salario digno", le dijo a Página/12 Guillermo Alegre, residente de tercer año de Pediatría en el Garrahan. Por su parte, el exministro de Salud Adolfo Rubinstein criticó a la administración libertaria y aseguró que “manipula las cifras para dar a entender que el problema del Garrahan es otro".

“Traé una vela y un corazón violeta de papel o de tela como símbolo de defensa del Hospital Garrahan”, pidieron desde la Asamblea de Residentes para convocar a la marcha del próximo lunes, que dará continuidad al plan de lucha para resistir el ajuste del gobierno de Milei y exigir la recuperación salarial de los trabajadores del hospital. “Nos unimos en una jornada pacífica, simbólica y colectiva. Encendemos una vela por cada niño que llega a nuestra institución, por cada mañana que nos colgamos el estetoscopio, por cada guardia sin dormir, por cada abrazo con esas madres, por cada médico que asiste”, agregaron en la publicación.

"La idea es continuar demostrando nuestra unidad", dijo a este diario Guillermo, uno de los convocantes de la movilización. "Nuestro trabajo es muy importante y buscamos un salario digno porque lo merecemos. Hicimos ceses de actividades durante dos semanas, después una marcha que fue multitudinaria, y ahora invitamos a quien quiera sumarse", sostuvo y aseguró que "quien no pueda venir porque vive en otra provincia, o le queda a contramano o trabaja en ese horario", puede adherir a través de las redes-- en 'asamblearesidentesgarrahan' en Instagram, 'resisgarrahan' en X y 'residentes.garrahan" en TikTok'-- con una foto con una vela, una linterna o un corazón violeta que simboliza los colores del hospital.

En tanto, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, pidió el viernes que los residentes “suspendan por lo menos por 48 horas las medidas de fuerza para poder sentarnos a concretar una propuesta" y aseguró que tienen "la voluntad, el camino y los recursos" para resolver el problema. "Estamos tratando de resolver la situación y entendemos la urgencia, así que estamos como para sentarnos. De hecho, tuvimos dos reuniones para resolverlo en lo inmediato. Estos recursos están en el hospital, en la administración; ya tenemos disponible lo necesario para aplicarlo", agregó Loccisano en diálogo con radio Mitre. Loccisano admitió que el salario actual de los residentes del Garrahan es “muy poco” y afirmó que el Gobierno tiene la voluntad de "defender el trabajo de los médicos".

Durante la semana, Milei había asegurado que el conflicto en el Garrahan se debía a presuntos "administrativos dibujados por el kirchnerismo que le quitan los recursos al hospital" y a que su Gobierno había "desactivado curros". "Se le ha girado una cantidad récord de recursos", dijo el Presidente y criticó que se haya "politizado" el reclamo, aunque admitió que hay una "situación sensible". “¿Ustedes están de acuerdo con que haya ñoquis que le filtren recursos a empleados que no trabajan?”, preguntó y denunció una presunta “trampa que generaron los psicópatas de los kirchneristas", dado que "inventan curros en torno a lugares sensibles, entonces cuando usted va y desactiva el curro, a usted lo acusan de insensible”.

Pero las críticas al presidente llegaron desde otros ámbitos, incluso el exministro Rubinstein lo cuestionó por la grave crisis que atraviesa el Hospital Garrahan y alertó sobre las consecuencias del desmantelamiento del sistema de salud pública de la Argentina que lleva adelante La Libertad Avanza. “Se han manipulado estadísticas. Dicen que hay más administrativos que médicos, pero en realidad hay alrededor de 1500 enfermeros, 1500 residentes y 500 médicos. Además, bioquímicos, auxiliares y técnicos, que cumplen funciones fundamentales en el hospital”, argumentó el funcionario de Mauricio Macri.

Rubinstein aseguró que “es un hospital que atiende a chicos de todo el país, incluso de familias con obras sociales que no cubren ciertas prestaciones”. “La gente aún no dimensiona su importancia”, remarcó y cuestionó al gobierno de Milei por otras medidas que ha tomado en materia de salud, como la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Salir de la OMS implica quedar fuera de la conversación sanitaria global, en un mundo amenazado por futuras pandemias, cambio climático y desarrollos como la inteligencia artificial”, alertó el exministro y rechazó el alejamiento de Argentina de acuerdos internacionales como el Tratado Pandémico Global. "No creo que esa decisión sea gratis, nos aísla y debilita nuestra posición frente a desafíos sanitarios globales", completó.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli