Al cumplirse un mes de la última comunicación del ARA San Juan, los familiares de los 44 tripulantes hicieron actos en varias plazas del país, “para que no cese la búsqueda y no se olvide el tema”.

En Plaza de Mayo se juntaron los que están en Buenos Aires, acompañados por amigos y por gente que se sumó espontáneamente al ver las banderas, los afiches y el trabajo de los periodistas. La charla con ellos es grupal, cuando uno se quiebra otro toma las riendas. El mensaje es uno solo: “Ayúdennos a que la búsqueda no se termine. Queremos que los encuentren”.

Detrás de una gran bandera argentina con mensajes de aliento y de esperanza, la mamá de Enrique Damián Castillo, que lleva una remera con una foto de su hijo estampada, se quiebra: “Lo sigo buscando. Lo extraño”. Su vecina toma la posta: “Hasta que no los veamos, seguiremos buscando” y con una dulcísima sonrisa agrega: “Lo conozco desde la panza, es también mi hijo”.

Mabel, hermana de Enrique, se hace cargo: “Por suerte el miércoles los diputados de los diferentes bloques se pusieron de acuerdo , lo cual sabemos que no es fácil, como se vio ayer (por el jueves). Eso es muy valioso para nosotros. Nuestro único pedido es que no se abandone la búsqueda. Fuimos al Congreso a pedir que no se deje de buscar. Al principio teníamos mucha esperanza. Nos decían que el submarino había perdido la comunicación, y nosotros nos aferramos a eso, pensamos que en cualquier momento podían llegar. Pensábamos que venían despacito, a cinco nudos se decía, pero que iban a llegar. Los esperábamos en Mar del Plata. Pero cada vez que nos decían una cosa, se caía. Nosotros nos ilusionábamos por momentos, seguíamos aferrados a la esperanza. Y a medida que pasaron los días fuimos viendo que no nos decían todo lo que nos tenían que decir y después se fue viendo que cada vez nos decían menos. La información fue cada vez más inconsistente. No sé hasta qué punto había cosas que no nos podían informar, pero nosotros seguimos esperando. Esperamos mucho tiempo, demasiado... Los partes de la Armada fueron bajando, al principio eran 4, después 2, y ahora ya no los hacen. Ahora la única información que tenemos la escuchamos por la televisión”. “Es importante que se conforme una comisión investigadora bicameral para que haya una investigación paralela a la de la Armada, para ayudar en la búsqueda. La Armada se tiene que dejar ayudar para buscar el submarino, lo único que importa es encontrarlo, no importa quién sea el que lo encuentre, de la manera que sea. Por eso también pedimos que dejen a los buques pesqueros ayudar con la búsqueda”, insistió.

La tía de David Melián acota: “Uno está preparado. Son militares, están los peligros, la guerra, un montón de cosas... pero no esto. Es muy importante saber qué pasó, que los encuentren. Lo que vengo a pedir acá es que continúen la búsqueda. Veo que el tema se debilita cada día más... Quiero que el presidente se ponga las pilas, que lo busque, porque mi sobrino defendía la patria y la soberanía, y tienen que buscarlo con esa misma voluntad que tenía él. Están circulando muchas cosas, muchas versiones, pero nosotros nos mantenemos con la información de la Armada. Queremos que se siga buscando y que se haga justicia”.

Un poco más allá está la familia del cabo principal Sergio Cuéllar. Su hermana mayor reafirma: “Lo único que queremos es que los sigan buscando, cualquiera sea el resultado. Necesitamos saber la verdad para poder hacer un cierre, y si es necesario empezar a hacer el duelo. Hay muchas hipótesis pero ninguna certeza y así se hace muy larga la espera. Queremos saber qué pasó, no importa cómo los encuentren, pero saber qué pasó y tener la posibilidad de tirar una flor al mar sabiendo en qué lugar... Cuando se sepa qué pasó voy a poder ayudar a mi mamá en su dolor de madre y a mi sobrino, que tiene 5 años. Tengo que tener algo para decirle a ese chico, quién fue su papá, cómo era, qué le pasó y por qué le pasó eso... Y también quiero poder decirle qué hicimos los demás con eso que le pasó. Mi hermano amaba su profesión, amaba al mar. No se merece esto”.

Luis Tagliapietra sintetiza los reclamos: “La búsqueda se hace cada vez con menos recursos. Parece que tuvieran cada vez menos ganas de encontrarlos. Nos dijeron qeu un marino no abandona nunca a otro marino. ¿Era sólo un slogan? Se ofrecen cosas que ellos desestiman, como el Angelescu, que quería seguir y lo mandaron a puerto. Hay que aceptar la ayuda de todos, hasta de los barcos de vela. Por eso queremos que nos acompañen, para que nuestros seres queridos sean encontrados”. “Estamos muy solos, nosotros y Yáñez (la jueza de Caleta Olivia que lleva la causa por ‘averiguación de ilícito’). Por eso fue tan importante la reunión con los diputados, para crear la bicameral que investigue. Dijo el diputado Montenegro, de Cambiemos, que el presidente Macri se comprometió a mandar este tema a extraordinarias. Por eso, así como lo critiqué por su silencio, ahora le voy a agradecer cuando reaccione rápido a esto y nos ayude con la bicameral”, explicó. Y luego cerró: “La Cámara de Pesca de Mar del Plata y la de Comodoro Rivadavia nos ofrecieron ayuda. Entonces, si nos abandonan, los civiles seguiremos buscando. Y vamos a organizar una búsqueda paralela, porque aceptamos y agradecemos toda la ayuda que quieran brindarnos. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. No hay ninguna prueba de qué pasó y vamos a seguir buscándolos”.

Luego le preguntaron qué opinaba sobre la denuncia de Elisa Carrió (ver aparte) y dijo: “Esa denuncia es otra etapa, porque da por muertos a nuestros seres queridos. Lo que queremos es que los busquen hasta encontrarlos. Guardamos todos los elementos y pruebas para después. Ahora es imprescindible encontrarlos”.

Iván Obranovich muestra un afiche dibujado a mano: “Yo vine como ciudadano, para apoya a los familiares. Esta causa no llega a todos los argentino, no importa si estamos a favor o no del Gobierno”.