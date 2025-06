Como pasó en todos los gobiernos, los ruegos de un funcionario para que los empresarios no suban los precios también fracasaron en la gestión de Javier Milei. Es que luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, les pidiera a la empresas de autos no trasladar la devaluación a precios y éstas se comprometieran a no hacerlo, dejaron pasar un mes y volvieron a remarcar las listas.

El mercado automotriz inició junio con ajustes de precios en diferentes marcas y productos, incluso aún después de la "reunión cordial" que mantuvieron los principales referentes del sector con el propio jefe del Palacio de Hacienda. Según distintos relevamientos Ford, Toyota, General Motors y Renault enviaron a su red de concesionarios nuevas listas de precios con alzas en torno a 2%.

A principios de mayo, a pocos días de la salida del cepo, Caputo les había advertido que si aplicaban aumentos se iba a perder "la confianza" en la relación y que aplicaría las herramientas con las que cuenta para que se retrotraiga la decisión. En ese contexto, les dijo concretamente que "si fuera cierto (que estaban aumentando), sería un cambio en la relación de confianza construida con esta industria. Y si se rompe esa confianza, que tanto costó construir, nosotros usaremos nuestras herramientas para defender a los consumidores”. En esa línea, Caputo también les había pedido un compromiso de no aumentar a los productores de alimentos, un pedido que tampoco fue cumplido por los empresarios del rubro.

Del dicho al hecho...

El acatamiento a esta sugerencia del ministro Caputo duró apenas un mes y en junio volvieron los ajustes. De acuerdo a diferentes reportes, en el caso de Ford el aumento promedio para todos los productos sería levemente superior a 2% por ciento.

Por su parte, Toyota implementó incrementos que se mueve en una banda entre 1,3 por ciento y 2,5 por ciento. A su vez, General Motors definió incrementos que fluctúan entre 1 por ciento y 3 por ciento, en diferente estaca para cada una de sus unidades. En tanto, Renault distribuyó nuevos valores a sus agentes de venta con un aumento que en promedio se acerca a 1,8%. Asimismo, trascendió que en los próximos días Volskwagen se sumaría a la ola de aumentos con subas que se ubicarían en torno a 1,5 por ciento.

La política de ajustes que toman las empresas automotrices se dan en el momento en que el gobierno busca incentivar el uso de dinero no declarado, especialmente para la compra de bienes durables. Los últimos reportes marcan un incremento de la venta de autos 60 por ciento interanual en mayo, aunque con mayor impulso de los importados en detrimento de los de fabricación nacional.