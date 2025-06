Hoy será un día de plaza caliente en la San Martín, porque entre la mañana y la tarde confluirán varias expresiones de protesta contra el gobierno nacional de La Libertad Avanza en un mismo día y lugar. Jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de diversos gremios, estudiantes.

La convocatoria central es para las 16, y parte de las diversas organizaciones que en Rosario representan a la población de jubilados y pensionados, como lo hacen habitualmente cada miércoles, y en consonancia con la protesta ampliada que se prevé habrá en Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación.

"Convocamos a todos los sectores, y vecinos en general a plaza San Martín, el objetivo es aunar la lucha. Seguimos tratando de sobrevivir a es modelo criminal, aunque perdamos capacidad de asombro, de reacción. Por eso el gobierno aprovecha, por a cualquiera deja descolocado con cada nueva medida de esta época de crueldad", resumió Susana Glen, referente del espacio Alerta Jubilados y del Frente de Jubilados en Lucha (Frejel).

La escena nacional recalentó en los últimos días con una seguidilla de hechos y expresiones desde la administración Milei que acicatearon la sensibilidad de sectores diversos. La persistencia de las fuerzas de seguridad en reprimir con violencia el reclamo de la clase pasiva, la asfixia presupuestaria y salarial al Conicet y a la producción de ciencia, como también al Hospital Garrahan, el ataque del Presidente al colectivo de discapacidades con foco en un niño autista de 12 años. Y más.

Por este contexto es que desde el Frejel se entusiasman con convocar a otros sectores de la sociedad civil a sumarse esta tarde en el grito de la plaza San Martín.

"El escenario actual amerita llamar a que aunemos la lucha, porque somos muchos sectores agredidos; en general la población está agredida con todo este ajuste. En lugar entonces de tener luchas individuales concentremos todos en plaza San Martín, los que se sientan perjudicados y luchar juntos", acotó Glen.

Por todo esto prolifera en redes sociales desde las últimas horas una convocatoria con epicentro en la plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, con la consigna "La resistencia crece" y el hashtag #lamarchamasgrande. Allí abrevarán jubilados y jubiladas, feminismos, investigadores del Conicet, entidades de la discapacidad, el Garrahan, docentes, y más.

En el caso de la población con discapacidad, la movilización tiene reclamo puntual y es la exigencia al parlamento nacional que vote la declaración de emergencia nacional para el sector.

"Lo que nos atraviesa por igual y equipara es que todos estamos siendo víctimas de las políticas del gobierno nacional. A medida que pasa el tiempo van surgiendo nuevas voces y testimonios que hasta aquí habían elegido el silencio. La crisis, la crueldad, la indiferencia del gobierno nacional va afectando y generando estos resultados", reflexionó Luciano Urrutia, de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis).

La movilización de este colectivo está prevista para las 11 en la plaza frente a Gobernación, para luego poder seguir en vivo el debate en el Congreso de la ley de emergencia en discapacidad.

La cita convocada por el Frejel en la misma plaza será a las 16. "Todos tenemos problemas con este gobierno: los jubilados, a nivel provincial y nacional; los empleados públicos, los estudiantes universitarios, la salud pública... qué más. Los recortes son generales. Esta es una política de ajuste general y debemos enfrentarla unidos. El activo, porque no llegará a jubilarse, los jubilados porque ya no tenemos como mantenernos, y el trabajador precarizado es el más jodido de todos porque no tendrá jubilación. Y los que ahora trabajan incluso en blanco, tampoco llegan a fin de mes", englobó Susana Glen.

El frente de jubilados espera adhesiones de otros sectores, como sus pares del gremio docente Sadop, de enseñanza privada, Sindicato de Trabajadores Municipales, y partidos de izquierda.

"Somos muchos sectores damnificados por las vulneraciones de derecho sistemática que lleva adelante este gobierno y sus políticas. La relación entre políticas sobre discapacidad y sobre jubilaciones es que este gobierno, en aras del superávit fiscal quiere colgarse la medalla que siempre promulgó la derecha en el país: destruir el sistema de seguridad social de la nación. Discapacidad y jubilaciones comparten agua de la misma fuente", agregó Urrutia a Rosario/12.

El núcleo de la convocatoria enfrenta en Buenos Aires la orden explícita del Ministerio de Seguridad de reprimir sin atenuantes la protesta, y en Rosario asumen una indiferencia social que –en el análisis de Glen– empieza a retroceder.

"Esa gente que todavía defiende este gobierno debe informarse mejor, porque la realidad te la cuenta el bolsillo por más que nos digan que la inflación es un número no muy alto. El bolsillo lo contradice, y en esa inflación no se cuentan todo lo que las tarifas han aumentado, lo dice la cola de la EPE donde la gente acude para re pactar planes de pago", concluyó.