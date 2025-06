"¡Basta de violencia machista y patriarcal!", fue el grito que ayer se extendió por más de diez cuadras, al cumplirse 10 años del "estallido colectivo" de aquel primer Ni Una Menos. Este 3J, la marcha tuvo su momento más representativo en la extensión de una bandera de 50 metros que llevaba impresos los nombres de 2900 víctimas de femicidios, lesbicidios, travesticidios y transfemicidios registrados en el país entre 2015 y 2025.

Además de exigir el fin de las violencias, marcharon en defensa por los derechos conquistados, y para reclamar contra las "políticas de crueldad" y el "desfinanciamiento de las políticas de género". El movimiento lesbotransfeminista expresó que "la violencia contra mujeres y disidencias no es un invento, es una realidad que se cobra muchas vidas, dejando a miles de niñas, niños y niñes sin madres". En cada cuadra, retumbó el "Ni una menos. Vivas y libres nos queremos".

Las organizaciones transfeministas, sindicales, políticas, estudiantiles y sociales, en amplias columnas de las compañeras de los barrios populares y jubiladxs en lucha, fueron colmando la plaza 25 de Mayo, desde donde partió la marcha -que también contó con intervenciones artísticas.

"Me gusta cuando no callas", "Vivas, libres, desendeudadas y sin hambre nos queremos", "fuera Milei", rezaban algunos de los carteles. Al llegar a la plaza San Martín, cantaron "las pibas que vos mataste van a volver..."; mientras las linternas de los celulares se encendieron para iluminar la bandera de las víctimas de femicidios. Allí estaban también los Familiares Atravesados por el Femicidio.

Hace diez años, Ni Una Menos salió a la calle como una clara expresión de hartazgo, tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Rufino. En los primeros cinco meses de 2015, Santa Fe sumaba una decena de casos. Esa primera convocatoria al 3J llenó el Monumento Nacional la Bandera, como sucedió en los puntos de encuentro de otras ciudades del país. Desde la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario recordaron que fue un "estallido colectivo que inundó las calles del país", y "trascendió fronteras, reproduciéndose en otros países del mundo".

En el documento conjunto leído ayer en la plaza San Martín, desde la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario destacaron que "la lucha por los derechos se fue traduciendo en programas y políticas públicas", "herramientas estatales para la prevención y erradicación de la violencia machista en nuestras vidas". Y cuestionaron: "Desde que asumió el gobierno de Milei en diciembre del 2023 venimos denunciando el plan sistemático de ajuste, saqueo y entrega de nuestra soberanía. En nuestra provincia el gobernador Pullaro y en nuestra ciudad el intendente Javkin, también descargan el feroz ajuste sobre nosotras".

Impresionante banera con los nombres de las víctimas.

Entre las conquistas, enumeraron "la Ley de Paridad de Género, el Apoyo urgente y la asistencia integral ante casos de violencias extremas por motivos de género Ley N° 27.452, las licencias laborales por violencia de género, la Ley Micaela, la incorporación al PMO de los tratamientos hormonales integrales para adecuación de la imagen al género autopercibido; las escuelas populares de formación en género y diversidad Macachas y Remedios, la Ley de acceso a la IVE, el DNI para personas No Binarias, el Cupo laboral en el sector Público Nacional para travestis, transexuales y transgénero, los programas Acompañar, Generar, Formar Igualdad, Producir, Menstruar, Igualar; el Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, la perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural "Sembrar Igualdad", el acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero; la capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado, las Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, la Participación social y ciudadana en materia de género y diversidad, los dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género".

Y plantearon: "Hoy todas estas políticas han sido devastadas por falta de presupuesto, porque fueron cerrados los programas y fue despedido el personal que los ejecutaba. Poniendo en riesgo nuestras vidas". Ante ello, se manifestaron "juntas, juntes y organizades porque no soportamos más violencias".

El documento expresó también "la brutalidad en la que se enmarca la comprensión de la política social del gobierno de Milei y Villarruel, a la que no son ajenos sus aliados el gobierno provincial de Pullaro y el gobierno municipal de Javkin da cuenta del desarme planificado del estado con un recorte atroz de áreas sustantivas e imprescindibles de las instituciones públicas hoy enmarcadas en discursos de odio, misóginos y heterosexistas, de la represión, de las campañas de descrédito del sentido de lo público en medios de comunicación y en las redes, lo cual ha tenido un uso fuerte en el desfinanciamiento de las políticas de género".

Otras demandas

Para el movimiento de mujeres y disidencias, "violencia es no poder elegir qué comer. El hambre es violencia, depender del comedor de tu barrio o de la escuela para que tus hijos, hijas, hijes puedan alimentarse. Tener que cartonear y no poder ir a la escuela. Violencia es la quita de las moratorias jubilatorias y pensiones no contributivas, empobrecer a les adultes mayores y reprimirles brutalmente cuando reclaman, como sucede los miércoles en el Congreso Nacional". Y exigieron: "¡Ni Una Menos sin jubilación! Anulación de la Reforma Previsional en Santa Fe aprobada con represión. Rechazamos el inconstitucional DNU 70/2023. Abajo la Ley Bases. No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI de la Argentina. ¡Abajo el protocolo represivo de Bullrich! Violencia es el genocidio que viven miles de mujeres y niñes en Palestina. Basta de ocupación, Palestina libre!".

Ante ese contexto, aseguraron: "La violencia contra mujeres y disidencias no es un invento (...). Luchamos por una vida plena y libre de violencias. Estamos acá porque queremos decidir sobre nuestros cuerpos, maternidades y proyectos de vida. Por el pleno acceso a la salud sexual y reproductiva de todes, con provisión de preservativos y anticonceptivos en efectores de salud provinciales y municipales. Por la plena implementación de la ley de acceso a la IVE. Niñas no madres, por infancias libres de violencias. Por la reinstalación del plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que en 5 años disminuyó casi al 50% los embarazos adolescentes. La salud pública es un derecho. Necesitamos presupuesto ya". Y expresaron además "todo el apoyo a les trabajadores del Hospital Garrahan en lucha".

También movilizaron "por la implementación de la ESI, Científica y Laica, enmarcada en Derechos Humanos y perspectiva de género; contra el desmantelamiento de las líneas 144 y 137 de Asistencia y Acompañamiento para víctimas de violencia familiar y/o sexual, contra el desmantelamiento del programa Patrocinar. Por la declaración de la emergencia nacional y provincial de la violencia hacia las mujeres y disidencias". Y para decir: "Basta de justicia machista, patriarcal, misógina, racista y clasista".

Además, exigieron "la efectiva implementación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género, asistencia real para las víctimas, con equipos interdisciplinarios gratuitos en cada barrio; la creación de trabajo genuino y la construcción de viviendas, bajo control de las propias mujeres".

En otro tramo, sumaron que "los asesinatos por motivos de género son femicidios y el Estado es responsable. Rechazamos enérgicamente el intento de eliminar la figura de femicidio del código penal". Y reclamaron "cumplimiento del cupo laboral travesti-trans en la provincia que lleva 2 años sin ingresos. Cumplimiento de la Ley 26.160, de propiedad colectiva de la tierra. Basta de racismo, etnocido, terricidio. Repudiamos la represión en los territorios ancestrales. Respeto y reconocimiento por sus derechos, tradiciones y culturas. Exigimos la abolición del chineo. Basta de violencia institucional perpetrada a diario por la policía a las pibas y pibes de los barrios populares en Rosario".

A 10 años del Ni Una Menos, agregaron, "continuamos construyendo la Batalla Cultural y nos desafiamos a construir otras formas de vida para todes sin tolerancia con la crueldad. Abrazándonos en un conjuro de repudio y resistencia".