“No se pueden cuestionar los datos por sus implicancias políticas”, expresó Cynthia Pok al referirse a su renuncia al Indec. “Resulta inaceptable que irrumpan objeciones técnicas cuando los datos no son convenientes o no dan como los responsables políticos desearían”, arremetió la ex titular de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) al confirmar que su salida se debió a una disputa con las autoridades del organismo conducido por Jorge Todesca. La falta de respaldo de sus jefes frente a los cuestionamientos del Gobierno de San Juan a las mediciones de desempleo provinciales terminó por desencadenar el alejamiento de Pok. La socióloga había ocupado el cargo al que renunció hasta que fue desplazada en 2007. El Gobierno de Mauricio Macri la reincorporó para garantizar la “credibilidad” de las estadísticas públicas. La EPH es un insumo fundamental para los indicadores socioeconómicos como el nivel de pobreza, la informalidad y la distribución del ingreso.

“No podemos encubrir en consideraciones técnicas lo que es un liso y llano cuestionamiento de los resultados en sí mismos por sus implicancias”, advirtió Pok al ser consultada por la agencia de noticias de la CTA Autónoma donde se desempeña como secretaria de Formación. “Estos son procedimientos que no podemos aceptar bajo ningún concepto”, indicó la funcionaria que no precisó si, como hizo tras ser desplazada en 2007, presentará una denuncia.

Desde la conducción del Indec, no comparten la visión de la ex funcionaria ni las versiones sobre su alejamiento publicadas en los medios como PáginaI12. “No ha existido ni existe ninguna presión política para modificar resultados de los procesos estadísticos”, aseguró Todesca quien cuestionó “el ejercicio irresponsable del periodismo por parte de quien difunde esta falsa información”.

“La desocupación en San Juan trepó 87 por ciento durante el tercer trimestre del año al pasar de 4,8 a 9,0 por ciento en un año. La información correspondiente al aglomerado Gran San Juan incluida en este informe se encuentra observada”, sostiene el informe técnico del Indec publicado el miércoles pasado horas antes de la renuncia de Pok. “No se han objetado sus resultados como finalmente ha salido publicado en el correspondiente informe, violentándose así la responsabilidad técnica a mi cargo”, aseguró ayer la ex funcionaria.

“En San Juan no ha aumentado el desempleo, es un dato que no corresponde”, aserguró el gobernador Sergio Uñac frente a la escalada en las cifras hasta 9,0 por ciento. “Hemos tenido problemas, ellos allá y nosotros acá. Es la segunda vez que pasa, es llamativo por lo menos, pero nosotros también hemos tenido algunos problemas internos”, sostuvo el mandatario provincial. “Yo estuve reunido con Todesca y hemos compartido la visión de que la provincia está bien, él la conoce, de que es un dato que por ahí no condice con la realidad”, sostuvo anteayer el gobernador Sergio Uñac al exponer el respaldo recibido desde la conducción del Indec. “Hemos desplazado a dos trabajadores responsables de haber hecho mal las encuestas, fue un trabajo muy negligente”, reforzó el ministro de Hacienda y Finanzas sanjuanino, Roberto Gattoni, al explicar su versión de los hechos que terminaron con la salida de la responsable de la EPH.

Las críticas y rechazos de las provincias a los resultados de las mediciones son habituales. Como se trata de muestras pequeñas los relevamientos que realizan las provincias suelen mostrar variaciones de gran magnitud que, sin embargo, están contempladas dentro del error estadístico.

Desde la perspectiva de la renunciada funcionaria, las transformaciones en las estadísticas públicas encaradas a partir del cambio de gobierno “no habilita a cuestionamientos de resultados específicos, como por ejemplo los de San Juan, que merecieron una demanda explícita de las autoridades provinciales”. Pok es la segunda funcionaria técnica que el gobierno repuso en su cargo cuando asumió para luego desplazarla. Antes de la socióloga, las autoridades del Indec echaron a Graciela Bevacqua de la dirección técnica del organismo. En ese caso la especialista convocada por Todesca duró hasta febrero de 2016. En ese caso las diferencias se originaron en el diseño del nuevo índice de precios al consumidor.