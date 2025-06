En una discusión que ha continuado entre seguidores del cine y críticos, Scarlett Johansson vuelve a destacar la omisión de Avengers: Endgame en la temporada de premios Oscar. A pesar de ser un fenómeno mundial de taquilla y revolucionar el cine de superhéroes, la película dirigida por los hermanos Russo recibió solo una nominación por efectos visuales, lo que causó gran decepción en su elenco y fanáticos.

Impacto económico y cultural de Avengers: Endgame

El estreno de Avengers: Endgame en 2019 no solo marcó el cierre de una década de películas interconectadas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sino que también estableció un récord en la industria al recaudar más de 2,790 millones de dólares a nivel mundial. Este logro posicionó a Marvel Studios en la cima de Hollywood, consolidando al MCU como la franquicia más exitosa de la historia. Sin embargo, pese a su evidente éxito comercial y la fuerte respuesta del público, el récord de taquilla fue solo un factor que, para muchos, justificaba una mayor representación en los Oscar.

"Fue una película imposible que no debería haber funcionado, pero realmente funciona como película", declaró Scarlett Johansson en una entrevista con Vanity Fair. A pesar de los esfuerzos de Marvel por promoverla para los Oscar, Avengers: Endgame no logró replicar su impacto taquillero en las votaciones de la Academia.

Esfuerzos de reconocimiento frustrados por parte de Marvel

Los intentos de Marvel y Disney por asegurar una nominación para Endgame en categorías principales fueron significativos: la campaña 'For Your Consideration' destacó opciones como Mejor película, Mejor actor para Robert Downey Jr. y Mejor dirección. Siguiendo el precedente de Pantera Negra, que obtuvo una nominación a Mejor película un año antes, existía un optimismo notable entre cineastas y fanáticos. Sin embargo, el reconocimiento del público no se alineó con el académico, pues la cinta fue eclipsada por obras como Guasón, que ganó dos premios, incluido Mejor actor para Joaquin Phoenix.

Los hermanos Russo también manifestaron su desacuerdo con la falta de atención de la Academia hacia el trabajo excepcional en actuaciones y dirección en Avengers: Endgame, argumentando que pocas veces en la historia se ha visto una reacción tan intensa como la provocada por Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man.

Impacto personal para Scarlett Johansson

Esta omisión en los Oscar dejó una profunda huella personal en Scarlett Johansson, quien compartió con Vanity Fair sus sentimientos encontrados sobre la falta de reconocimiento para Avengers: Endgame. Desde su perspectiva, la película no solo logró lo que muchos consideraban imposible, sino que además ofreció un cierre adecuado para su personaje, Natasha Romanoff, y los arcos narrativos de sus compañeros del MCU.

Johansson explicó que, pese al afecto y la nostalgia por sus años en Marvel, no planea retomar el papel de Black Widow, considerando que su historia está completa y debe preservarse. Sobre un posible regreso, añadió que sería difícil integrar una nueva aparición en el marco narrativo del MCU sin comprometer lo logrado. Mientras avanza en su carrera como actriz y directora en otros proyectos, Johansson mantiene activa la discusión sobre el lugar que merecen películas como Avengers: Endgame, no solo en la historia del cine comercial, sino en los reconocimientos culturales de la Academia.