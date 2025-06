Estados Unidos, determinado a proteger a su aliado israelí, provocó la indignación de los demás miembros del Consejo de Seguridad, después de que su nuevo veto bloqueara un pedido de alto el fuego inmediato y acceso humanitario a Gaza. El proyecto recibió 14 votos a favor y sólo el de Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, en contra. La situación humanitaria es desastrosa en Gaza, donde el bloqueo que Israel impuso hace dos meses, y que alivió parcialmente desde la semana pasada, derivó en una grave escasez de comida y medicamentos.

La resolución era "inevitable"

Se trata de la sexta ocasión en la que Estados Unidos veta una resolución crítica con Israel desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023. Los otros 14 miembros del Consejo, incluidos países más cercanos a Israel como Francia y el Reino Unido, votaron a favor de una resolución que solo contenía tres demandas: alto el fuego, liberación de los rehenes en manos de Hamas y facilitar la ayuda humanitaria a gran escala en la Franja de Gaza, que sufre una crisis humanitaria sin precedentes.

El texto llevaba dos semanas negociándose entre los 15 miembros del consejo hasta alcanzar "un razonable consenso", como dijo el representante de Eslovenia, Samuel Zbogar. En una intervención previa a la votación, la representante interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, justificó el veto de su país porque consideró que una resolución así "es inaceptable por lo que dice y lo que no dice (...) Estados Unidos lo ha dejado claro: no apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamas ni le exija desarmarse y abandonar Gaza".

"Es inexplicable que muchos miembros de este consejo sigan negándose a reconocer que Hamas podría terminar mañana mismo este conflicto si se rinde y abandona sus armas. Es inconcebible que la ONU aún no haya calificado a Hamas como organización terrorista", abundó Shea, quien pidió que la ONU y las ONGs del mundo entero apoyen a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), un polémico organismo estadounidense promovido por el gobierno de Israel para encaminar ayuda humanitaria fuera de los canales de la ONU.

"El colapso de la humanidad"

La embajadora británica, Barbara Woodward, utilizó un lenguaje inusualmente duro con Israel por restringir la entrega de ayuda humanitaria, y dijo que disparar a palestinos que esperan con sus familias para recoger ayuda (en alusión a los disparos reconocidos por el ejército de Israel) "es inhumano". El embajador pakistaní Asim Iftikhar Ahmad, recogiendo la opinión de buena parte de los países musulmanes, resumió así lo que está sucediendo en Gaza: "Esto ya no es una crisis humanitaria, es el colapso de la humanidad".

Este veto "envía el peligrosísimo mensaje de que las vidas de 2 millones de palestinos no cuentan", dijo Ahmad, quien consideró que da "luz verde para la aniquilación" de la población de Gaza y constituye una "mancha moral en la conciencia" del Consejo. "El silencio no puede defender a los muertos, no puede sostener las manos de los moribundos, no puede enfrentarse al funcionamiento de la injusticia", agregó su par argelino, Amar Bendjama.

"En un momento en que la humanidad está siendo puesta a prueba en directo desde Gaza, este proyecto de resolución nace de nuestro sentido compartido de la responsabilidad. Responsabilidad hacia los civiles de Gaza y los rehenes, y responsabilidad hacia la historia", indicó por su parte el embajador esloveno, Samuel Zbogar, cerrando su mensaje con un grito: "¡Basta ya!".

El embajador chino, Fu Cong, criticó directamente a Estados Unidos al pedirle que "abandone los cálculos políticos y adopte una actitud justa y responsable", mientras que Rusia condenó el veto solitario. "Se ha perdido otra oportunidad más para detener el monstruoso derramamiento de sangre y el hambre en Gaza, que causó alrededor de 55 mil muertos y 125 mil palestinos heridos", denunció el ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Silencioso sobre este caso desde hace un año, el Consejo no se pone de acuerdo para hablar al unísono desde el inicio de la guerra de Israel contra el movimiento Hamas en Gaza, bloqueado en varias ocasiones con vetos de Estados Unidos, pero también de Rusia y China. La última vez que intentó romper el silencio fue en noviembre, bajo la administración del demócrata Joe Biden, que bloqueó un texto que pedía un alto el fuego en Gaza.

"Juzgados por la historia"

Tras más de dos meses y medio de bloqueo, Israel empezó a permitir desde el 19 de mayo la entrada a Gaza de un número limitado de camiones de la ONU, un volumen que para la organización es apenas una "gota en el océano" de las necesidades urgentes de los gazatíes. Al mismo tiempo la GHF estableció centros de distribución de ayuda que la ONU denunció como contrarios a los principios humanitarios.

En los últimos días se produjeron decenas de muertos cerca de estos centros, que reanudaron este jueves la distribución de alimentos, y que son calificados por Naciones Unidas de "trampas mortales", ya que palestinos hambrientos se ven obligados a caminar entre alambrados, rodeados de guardias privados armados. Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, urgió a la comunidad internacional a hacer algo.

"Todos los países tienen la obligación de actuar. Actuar ahora, actuar con firmeza, actuar para poner fin a la impunidad, actuar para poner fin a las atrocidades. ¡Por humanidad, hagan algo!", suplicó Mansour al anunciar que recurrirá a la Asamblea General para una nueva votación. Hamas denunció, por su parte, como "escandaloso" el veto estadounidense, que refleja una "total alineación" con Israel y un "apoyo político directo" a sus acciones en Gaza.

El jefe negociador de Hamas, Jalil al Hayya, dijo que el movimiento islamista palestino está listo para iniciar un nuevo ciclo de negociaciones "serias" en busca de lograr un acuerdo de tregua en Gaza. Las negociaciones indirectas entre Hamas e Israel por intermedio de una mediación asegurada de un lado por Qatar y Egipto y del otro por Estados Unidos, estuvieron cerca de tener éxito a fines de mayo.

Recuperan los cadáveres de dos rehenes

Ante una tregua que luce lejana en el horizonte, la Defensa Civil de la Franja de Gaza reportó este jueves la muerte de al menos 37 personas en ataques israelíes en varios puntos del territorio palestino. Israel intensificó a mediados de mayo su ofensiva en Gaza, con el objetivo declarado de liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, tomar el control de todo el territorio y "aniquilar" al movimiento islamista palestino que gobierna el enclave desde 2007.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que el ejército logró recuperar los cadáveres de dos israelo-estadounidenses asesinados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y cautivos desde entonces en la Franja de Gaza. Gracias a esta operación "fueron retornados a Israel los cadáveres de dos de nuestros rehenes en manos de la organización terrorista asesina Hamas: Judy Weinstein-Haggai y Gad Haggai, del kibutz Nir Oz. Que su memoria sea bendita".

El asalto sorpresa de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel se saldó con 1.218 muertos del lado israelí, casi todos civiles, según un recuento de la agencia AFP basado en datos oficiales. De las 251 personas secuestradas aquel sábado por Hamas, 55 siguen cautivas en Gaza, de las que al menos 32 están muertas de acuerdo con las autoridades israelíes. Más de 54.600 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en la campaña militar israelí de represalias, según datos del ministerio de Salud de Hamas, considerados confiables por la ONU.