La Selección argentina y su par de España tienen que jugar la Finalissima por sus respectivas consagraciones en la Copa América y en la Eurocopa 2024. Sin embargo, el calendario se pone como el principal enemigo de cara a su realización.

En los últimos días se encendieron las alarmas, ya que el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, explicó en conferencia de prensa que ve muy complicado que se pueda llevar a cabo este encuentro. "De la Finalissima no se nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan", expresó el oriundo de Pujato.

Esto se debe a que la Selección argentina aún tiene que terminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró el primer puesto, mientras que España debe disputar la final de la Nations League ante Portugal y luego empezará su camino hacia el Mundial.

Es por esto que en 2025 será prácticamente imposible que se dispute la Finalissima. Si bien la fecha ideal sería que se dispute en marzo del año que viene, la cercanía con el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México no termina de convencer a los dirigentes de ninguna de las dos federaciones.

La Finalissima se presentaba como un interesante cruce entre Argentina y España, que son unas de las grandes candidatas a quedarse con el título en el Mundial del año que viene. Además, este encuentro contaría con el extra de tener el primer cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

La primera edición de la Finalissima se disputó en el 2022, con una tremenda goleada por 3-0 de la Selección argentina sobre Italia, que pese a haber ganado la Eurocopa un año antes llegaba muy golpeada tras quedar eliminada del Mundial de Qatar 2022.

La Finalissima surgió luego de la cancelación de la Copa Confederaciones, en la que se enfrentaban todos los campeones continentales y el organizador del Mundial un año antes del mismo.

Previamente, se había disputado la Copa Artemio Franchi, que al igual que la Finalissima enfrentaba al campeón de América con el de Europa. En la edición de 1985 Francia le ganó 2-0 a Uruguay, mientras que en la de 1993 la Selección argentina se impuso en los penales ante Dinamarca.