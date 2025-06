¿Cuánta incertidumbre genera un secreto en una familia? ¿Y cuánto más si ese secreto data de años e impide que se generen vínculos entre nieta y abuelos? Mediante viejas grabaciones hogareñas, su diario personal, una fotonovela realizada por su papá en su juventud y entrevistas a varios de sus parientes, Lucía Osorio buscó descubrir los motivos por los cuales nunca conoció a sus abuelos paternos. Quiso romper el silencio y revelar los secretos que cubrían con un manto oscuro a su entorno familiar. Para franquear la barrera del misterio realizó el film Nuestra novela nocturna, que podrá verse este sábado 7 de junio a las 19 en ArtHaus Cine (Bartolomé Mitre 434), en el marco del ciclo "Secretos de familia", que presenta películas latinoamericanas que exploran los vínculos familiares, la memoria y las heridas que persisten en el presente.

Lucía Osorio se formó en la Universidad del Cine y en la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF. Su film Nuestra novela nocturna fue parte del 6º FIDBA. Y fue una de las guionistas de El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga y producción de Martin Scorsese, texto con el que ganó el premio Mejor Guión en el Festival Internacional de Tribeca. Su primera novela es Los fantasmas les tienen miedo a los perros. También es docente y tallerista.

El documental Nuestra novela nocturna aborda un tema complejo como el de los vínculos familiares. Nació a partir de la cursada del último año de la carrera de Guión en la FUC. Osorio tenía que realizar un ejercicio de la materia Dirección que involucrara un diario, y la guionista, directora y escritora tomó sus diarios íntimos de la infancia y detectó que no tenía ninguna información sobre sus abuelos paternos. "Yo siempre hablaba de mi familia y ellos nunca aparecían en el mapa. A partir de esa duda agarré mi cámara y fui a visitarlos a sus geriátricos para conocerlos y preguntar por qué no había relación. Y de ahí surge la película", cuenta Osorio en la entrevista con Página/12.

-¿Era un misterio? ¿Un dolor? ¿O la situación familiar que decidiste investigar funcionaba en tu mente a modo de fantasma?

-En principio, era más lo que decís: un misterio. Incluso, diría que lo encaré más como una directora y una guionista que buscaban un misterio para contar. Y después sí se convirtió en un proceso más personal, donde las respuestas que aparecían me involucraban a mí, obviamente. Y ahí es donde fue más complejo porque tenía que equilibrar mi yo directora y mi yo nieta. En principio, empezó como algo más de lo policial, de la búsqueda de una respuesta. Y de ahí pasó a ser algo más fantasmal, más de lo no dicho.

-¿Por qué creès que hubo familiares que no quisieron hablar con vos para la película? ¿Te sorprendió la decisión?

-En realidad, me lo esperaba. Esperaba recibir respuestas negativas del otro lado porque yo sospechaba que había algo oscuro detrás. Lo que sí me sorprendió es que el "no"fuera tan rotundo, como que no hubiera posibilidad de repregunta.

-¿Crees que parte de tu familia hubiera preferido que no hicieras la película?

-Sí, seguramente es una película que no es muy grata para algunos familiares, más que nada porque esta actividad de rememorar el pasado doloroso en primera persona puede ser muy duro, pero también creo que, al menos en la mayoría de los entrevistados de la película, encontré también mucha comprensión. Como un entendimiento de que esa pregunta era inevitable y que iba a llegar, pero también poniendo sus límites. Y lo que traté de mostrar es cómo me iba topando con esos límites. Me parecía más interesante que descubrir lo que había pasado.

Nuestra novela nocturna.





-¿Qué es un recuerdo para vos y qué rol juega un secreto en ese sentido?

-Un recuerdo es una historia que uno se cuenta a partir de experiencias, pero que siempre implica un relato, un recorte. Y el secreto siempre hace que esa historia tenga un nudo más interesante. Yo creo que no hay ninguna historia si no hay algo velado, si no hay algo que falta.

-¿La elección de tu voz en off como ordenadora del relato tuvo que ver conque es una historia muy personal?

-Claro, la voz en off surge a partir de este ejercicio que contaba, que es como el germen de la película: el diario íntimo de mi infancia. Y quedó, sobre todo, en la primera parte, como el ordenador inicial. Después, a lo largo de la película, se va perdiendo. Es como que el diario deja de tener quizás tanta relevancia porque paso más a narrar desde la adultez que desde esa infancia. Pero sí lo considero el punto de partida.

-¿Cómo trabajaste el delicado equilibrio entre la cercanía familiar del tema y la distancia necesaria del ojo documentalista?

-Ese fue el desafío: poder hacer convivir esas dos miradas. Y, al mismo tiempo, creo que esa distancia más narrativa, más desde la dirección, es lo que me permitió hacer algunas preguntas. Sin esa cámara no sé si me hubiera animado a plantear las cosas como las planteo en la película. En algún punto, la cámara me permitió abordar algunas cuestiones que hubieran sido muy duras de otra manera. Y la distancia me permitió poder hablar con todos de la misma manera, sin prejuicios.

-¿Cómo creés que pueden posicionarse los espectadores ante el documental?

-Yo creo que el espectador cuando vea la película puede llegar a vivir una experiencia por momentos más dura, pero también graciosa, porque hay momentos muy bizarros. Un poco el ejercicio de la película es empatizar con el personaje que está hablando y ver en qué momento deja de suceder eso, en qué momento la empatía se corta, y que siempre es a partir de las preguntas que se evitan. Eso es un poco la medida de la película. La empatía llega hasta la respuesta que da el personaje entrevistado.

-¿Realizar el documental te ayudó a asimilar la incógnita con la que habías crecido... o te abrió nuevos interrogantes?

-Las dos cosas. Por un lado, encontré algunas respuestas quizás en la no respuesta; o sea, en la negativa encontré muchas respuestas. Probablemente, también en el montaje aparecieron cosas que me hicieron dar cuenta de aspectos de la propia historia que quizás no estaban de forma explícita, pero estaban de otra manera. Y también encontré el límite, me encontré a mí misma con la sensación de no necesitar saber absolutamente todo para entender algunas cosas. No sé si se me aparecieron nuevos interrogantes, sino una certeza de que tener una respuesta no me garantiza nada.

-¿Esta película es, de algún modo, parte de tu batalla personal contra el olvido?

-Yo creo que sí. Puede llegar a ser un tema interesante el de la memoria y la construcción de los recuerdos y, sobre todo, también de la identidad, cómo se construye uno a partir de lo que recuerda. Y también me pasa que la experiencia de filmar me influyó en otros textos que escribía paralelamente. Por ejemplo, mi novela que salió este año, Los fantasmas les tienen miedo a los perros (justamente hablando de fantasmas), que es una ficción donde no hay demasiado en común con mi historia familiar, pero hay un fondo misterioso, fantasmal, algo oscuro, algo oculto, que siento que viene de esa experiencia del documental, de lo que viví haciéndolo.