El senador nacional José Mayans criticó al gobierno de Javier Milei, al que acusó de replicar -con mayor brutalidad- el esquema económico implementado durante la gestión de Mauricio Macri. También advirtió sobre el impacto del ajuste fiscal, el endeudamiento y la crisis social que atraviesa el país, y expresó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “va a arrasar en la provincia de Buenos Aires” si se presenta.

“El programa económico de Milei es igual al de Macri, pero con una velocidad superior”, afirmó en declaraciones radiales. Y denunció que “en menos de un año, este gobierno ya tomó más de 100 mil millones de dólares de deuda”. Para Mayans, esa dinámica es insostenible: “Terminan pidiendo más préstamos para pagar intereses. Ya fracasó. Cuando tenés que pedirle al argentino que saque los dólares del colchón, es que el programa no funciona”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado también cuestionó con dureza la falta de un presupuesto aprobado para 2024. “No tener ley de presupuesto es ilegal. No puede ser que cinco personas del Ejecutivo decidan qué hacer con 130 mil millones de dólares”, señaló, y agregó que “no hay control, ni parámetros básicos de gasto, ni transparencia”.

En el plano social, denunció el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida del acceso a servicios básicos. “La canasta básica está en un millón cien mil pesos. El que no gana eso es pobre; el que no gana 500 mil es indigente”, remarcó. Según sus cálculos, “7 millones de jubilados están bajo la línea de indigencia. No pueden pagar medicamentos, alimentos ni servicios”.

Sobre la reciente media sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria en Diputados, que Milei anticipó que vetará, Mayans sostuvo que “no es demagogia ni populismo, es justicia”, y que “una jubilación mínima con un aumento del 7 por ciento en esta economía dolarizada es una burla”. En ese sentido, pidió al oficialismo “un poco de sensatez y consideración hacia los que aportaron durante 30 años”.

También acusó al Gobierno de reprimir sistemáticamente las protestas sociales. “Desde mi despacho vi cómo comenzó la represión. Fue orden de Patricia Bullrich. La gente se manifiesta pacíficamente y la tratan como si fueran delincuentes”, denunció. “Este es un gobierno que no actúa con razón, sino con fuerza”, agregó.

La situación judicial de Cristina

Respecto al rol de la Corte Suprema y la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el senador fue categórico: “La Corte está sometida a los grupos económicos que quieren que Cristina esté presa. Ya lo dijeron: si se postula, se caen las acciones. Es persecución política. Temen que arrase en las urnas porque saben que eso la convierte en la próxima presidenta”.

Para Mayans, el oficialismo y sectores concentrados buscan impedir el regreso del kirchnerismo al poder. “Hay una clara estrategia de proscripción. Están desesperados por impedir que vuelva Cristina, porque lo que no puede resolver la política lo quieren forzar desde la justicia”, afirmó.

En cuanto a la situación en las provincias, alertó sobre la asfixia financiera. “Hay 13 provincias a las que el gobierno les debe una fortuna. Muchos gobernadores no pueden pagar sueldos. Y ahora, encima, hablan de reformar la ley de coparticipación sin diálogo, cuando eso requiere unanimidad”, advirtió.

Por último, al ser consultado sobre las elecciones legislativas de 2025, Mayans respondió: “Lo que se juega es si la gente aprueba este modelo de país o si lo rechaza en las urnas. Ellos dicen que vamos a sufrir y después nos va a ir mejor. Yo creo que vamos a sufrir y nos va a ir peor”.

En un mensaje final, por Radio Rivadavia pidió que la política se resuelva en democracia y no por vía judicial: “Ojalá las urnas pongan las cosas en su lugar. Porque el pueblo está sufriendo, y no hay marketing ni relato que tape que un jubilado no puede comer y que un trabajador no llega a fin de mes”.