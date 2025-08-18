Noche de grandes definiciones la de este martes para los equipos argentinos en las copas continentales. Vélez y Racing buscarán avanzar a los cuartos de final de la Libertadores en los que, si consiguen su objetivo, se enfrentarán entre sí. En tanto que Huracán intentará dar el mismo paso pero en la Sudamericana. Vélez recibirá desde las 19 a Fortaleza en Liniers (Fox Sports) y a la misma hora, Huracán irá contra Once Caldas de Colombia en Parque Patricios (ESPN y DSports). Finalmente, y a partir de las 21.30, Racing será local en el Cilindro de Avellaneda ante Peñarol de Montevideo (Fox Sports) en un partido con mucho clima copero.

Como ninguno ganó en la ida, los tres equipos necesitan vencer para clasificarse: Vélez sólo por un gol y Racing y Huracán, por dos. Si vuelven a empatar por cualquier resultado, Vélez y Fortaleza definirán por tiros desde el punto penal al igual que Racing y Huracán, si les tocara triunfar por un tanto de diferencia. Si empatan o pierden, la Academia y el Globo se quedarán afuera.

En la ida, Vélez igualó 0 a 0, un resultado que lo dejó bien parado para este desquite al que además, llega con el estímulo de haberle ganado el sábado 2 a 1 a Independiente por el Torneo Clausura. Por su parte, los brasileños vienen de capa caída: suman 15 puntos apenas en el torneo brasileño, están yéndose al descenso y el domingo cayeron 1 a 0 ante Palmeiras.



Más tarde, Racing tratará de dar vuelta una serie que se le complicó con la derrota de la semana pasada en Montevideo. La Academia jugó su peor partido del año y encima, el viernes volvió a perder 2 a 1 de local ante Tigre por lo que el Cilindro será una olla a presión. Peñarol vendrá con el cuchillo entre los dientes con la idea de jugar poco y luchar lo más que se pueda: con el empate, pasa.



También Huracán se quedó sin términos medios. Perdió 1 a 0 en Colombia y necesita una victoria por dos goles para seguir en la Sudamericana. El Globo puso un equipo alternativo el sábado para ganarle 1 a 0 a Argentinos Juniors. Señal de la importancia que le da a este desquite.



