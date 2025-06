"Este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia", dicen desde el entorno de la expresidenta sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la denominada causa "Vialidad" que, según versiones periodísticas, podría esta al caer durante las próximas semanas. "Si se ratifica la condena, se termina la democracia que supimos construir desde el 83 para adelante y empieza la democracia con proscripciones, como nos tocó vivir con Perón", agregan desde su círculo íntimo. Si el máximo tribunal decide dejar firme la condena del TOF 2 --que en noviembre de 2024 fue confirmada por la Cámara de Casación Penal-- CFK deberá cumplir seis años de prisión y pesará sobre ella, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que la sacaría de la cancha de las próximas elecciones bonaersenses, a las que ya se postuló. En ese contexto, desde el Instituto Patria organizaron para este lunes a las 15 una reunión con amplios sectores del peronismo para intentar diagramar un plan de lucha y, a las 18, la expresidenta volverá a aparecer en público en un acto que encabezará en el PJ para homenajear a los fusilados de José León Suárez.

"La gente nos está reclamando qué hacer. Por eso, como primera medida, este lunes vamos a sentarnos a escucharlos", dicen cerca de CFK y agregan que la cita será a las 15 en el Instituto Patria. Allí recibirán a diputados, senadores, organizaciones políticas, sociales, sindicales y también a "gente suelta". Por otra parte, explican que se encuentran "en estado de alerta y movilización", ante el posible fallo de la Corte Suprema. Una de las posibilidades es que, del encuentro de este lunes, surja una marcha o diversas actividades para movilizar a la militancia ante la inminencia del fallo.

Hace una semana la expresidenta anunció en una entrevista televisiva que en las próximas elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires, ella se presentaría como candidata a legisladora por la tercera sección electoral. Ese anuncio sacudió el tablero político y también el judicial. En noviembre del año pasado la Cámara de Casación Penal confirmó la condena del TOF 2 y la defensa de Cristina presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, hasta ahora, no se pronunció al respecto.

Si bien el máximo tribunal no tiene un plazo establecido para fallar, la noticia de la candidatura de la expresidenta pareciera haber acelerado los tiempos. La semana pasada también hubo otra novedad, la Corte rechazó un pedido de recusación presentado por la defensa de CFK contra el juez Ricardo Lorenzetti. Y, según versiones periodísticas, "el martes a las 10 de la mañana", ratificaría la condena del TOF 2 contra la expresidenta.

La Corte podría tomar tres caminos. Por un lado, negarse a tomar el caso invocando el art. 280 del Código Penal. Con esa decisión, quedaría firme la confirmación de la instancia anterior, es decir, la de la Cámara de Casación. Por otro lado, podría revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que pidió duplicar la condena a 12 años por asociación ilícita. La tercera opción sería que la Corte busque abrir los recursos de queja para trabajar en el estudio de las mismas. En ese caso, en principio, deberían pedir a Comodoro Py el envío del expediente completo.

"Salió el anuncio y se desataron los mil demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa", dijo la presidenta del PJ desde la ciudad de Paso de los Libres, desde donde dio un discurso el sábado por la tarde. Luego agregó "Dicen: 'está acabada, está acorralada', pero ¿Si estoy tan así, por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?".

Los organizadores de la reunión de este lunes en el Instituto Patria opinan que "los que están detrás de esto son Mauricio Macri, Milei y los grandes grupos económicos", y agregan que "acá no hay un problema de justicia. Lo que les da miedo es lo que puede llegar a significar una vuelta de Cristina al gobierno". "Primero se les cayó el intento de designar a dos jueces por decreto, después el intento de aprobar en el Congreso Ficha Limpia y, por eso, ahora deciden avanzar con el Poder Judicial para meterla presa. Lo que no quieren bajo ningún concepto es competir en las urnas", remarcan en su entorno.

También hablan de "proscripción", y recuerdan que el peronismo ya vivió una situación similar con el expresidente Juan Domingo Perón tras el golpe de 1955, encabezado por la denominada "Revolución Libertadora". "Acá no hay nada nuevo, lo único que les falta es bombardear la Plaza de Mayo", opinan en su entorno.

Desde la Casa Rosada, en tanto, dicen que no quieren que CFK vaya presa y que prefieren competir con ella en las urnas. Cerca de la expresidenta, en tanto, desestiman esas afirmaciones y disparan: "Son unos falsos y unos hipócritas. Tienen miedo y por eso la buscan proscribir".

El diputado Leopoldo Moreau opinó este domingo que "los apurados dentro y fuera del Poder judicial quieren que este recurso se resuelva en menos de dos meses y medio", y agregó: "No nos tomen más el pelo ni actúen cínicamente o con hipocresía porque están jugando con fuego. Quieren tomar una decisión política disfrazada de jurídica, pero no engañan a nadie". A él se sumó el senador Oscar Parilli que aseguró: "Hay una gran bronca de los sectores de la militancia y una gran necesidad de manifestarse y no va a ser silenciosa la respuesta si deciden pronunciarse los tres monigotes de la Corte. Gran parte de la sociedad argentina no se va a quedar mirándola por televisión".

El titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, también salió en respaldo de CFK. “¿Qué duda cabe que van a tratar de meterla presa con tal de que no siga representando la defensa del Pueblo contra los intereses de las corporaciones? Ya no saben qué hacer porque donde esté y como sea, Cristina es y seguirá siendo la líder popular más importante del presente y el futuro”, dijo.

Los que no darán el presente en la reunión que está organizando el Instituto Patria son los gobernadores. CFK los criticó durante su discurso del sábado. “Todas las veces que los argentinos vivieron bien no fue por mérito de ningún gobernador, sino por un proyecto nacional. A ver si se avivan, giles, de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional”, les dijo. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer y son todos grandes. No les vamos a decir", indican en su entorno.

Tampoco está confirmado que asista a la reunión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien el clima aún sigue tenso. En caso de que la condena se ratifique, el escenario político cambiará y hay que ver si el peronismo en su totalidad se abroquela en defensa de la exmandataria o si, más allá de eso, siguen las discusiones por el cierre de listas de cara a las elecciones de septiembre. El mismo lunes Kicillof se reunirá en La Plata con los intendentes que forman parte de su espacio denominado "Movimiento Derecho al Futuro".

Luego de la reunión en el Patria, CFK volverá a reaparecer en público. Tal como adelantó el sábado, encabezará un homenaje a los fusilados de León Suárez. Un hecho que ocurrió el 9 de junio de 1956. Lo hará a las 18 desde la sede porteña del PJ nacional.