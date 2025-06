Sin refuerzos, la presencia de Mateo Silvetti y la ausencia de Keylor Navas, Cristian Fabbiani inció ayer la pretemporada de Newell’s en Bella Vista. El entrenador espera para mañana la llegada de Darío Benedetto, gestiona el acuerdo con Vélez para incorporar a Benjamín Bosch y abrió conversaciones por el defensor colombiano Carlos Terán.

No hubo sorpresas ayer en Bella Vista con la vuelta del plantel de Newell’s a los entrenamientos. No estuvo Navas, de actualidad con la selección de Costa Rica, pero si se presentó Silvetti, quien se recupera de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que le frustró su venta al fútbol de México. Su transferencia igual no está descartada y es muy esperada por la tesorería rojinegra. Al club lo desbordan las deudas y no paga sueldos en término hace tiempo. A fin de mes se definirá el futuro de Silvetti. Si se queda en el club estará en condiciones de iniciar el torneo en las primeras fechas el próximo mes de julio.

No así Lucas Hoyos, quien se repone de una lesión de ligamentos de su rodilla izquierda y realiza trabajos de rehabilitación. Como arquero suplente tampoco podrá comenzar el campeonato Josué Reinatti, aunque en su caso por un golpe en el hombro que sufrió días atrás y por el cual se evlúa como tratamiento una intervención quirúrgica. Es por eso que Fabbiani pidió por un arquero entre las contrataciones nuevas, aunque aún ninguna de las gestiones prosperaron.

Fabbiani recibirá a los primeros refuerzos en los próximos días. A Bendetto se lo espera mañana en Bella Vista. El delantero firmará por un año con los leprosos a pesar de su muy floja actualidad en los dos últimos años. Viene de jugar en Olimpia de Paraguay seis meses y no hizo goles.

El entrenador leproso también insiste por Bosch y el juvenil de Vélez jugará con la rojinegra un año a préstamo. La decisión del jugador por dejar Liniers para venir al parque propició el acuerdo. Mientras que ante la probable salida de Saúl Salcedo --Fabbiani no lo tiene en cuenta-- se apuntó al colombiano Terán, de actualidad en el Chicago Fire de Estados Unidos.

La dirigencia rojinegra elevó una oferta formal para hacerse del préstamo del zaguero central. Mientras que para hoy se espera el acuerdo con el volante Martín Figueira. El jugador uruguayo rescindió su contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata para firmar con los leprosos. La posición de volante central era una prioridad a reforzar para el entrenador, al igual que la del delantero.

Por otra parte, Fabbiani decidió ayer hacerles lugar a tres juveniles para la pretemporada del primer equipo. Los chicos que saltaron a Primera son Jerónimo Mattar, Alejo Navarro y Valentino Torrente.

La permanencia de ellos en el equipo una vez iniciado el torneo dependerá del nivel de cada uno y las necesidades del entrenador. El plantel de Newell's entrenará todos los días por la mañana y en doble turno los martes, miércoles y viernes. Habrá partidos amistosos en la última semana del mes.