Karina Milei ya puso las condiciones sobre la mesa. El armado opositor bonaerense deberá sostener el color y el nombre de La Libertad Avanza. Pese a lo que pretenden los intendentes amarillos, el equipo del Presidente busca ser bandera y sello. Y parece que no están dispuesto a debatirlo. “Nadie se va a teñir de violeta, somos del PRO”, aseveró Cristian Ritondo el último 30 de mayo ante sus intendentes. Habrá que esperar al 9 de julio, día del cierre de alianzas, para saber si eso se cumple o no, pero está difícil.

"¿Por qué razón hacer un frente estilo Cambiemos que no aproveche la lógica disruptiva de La Libertad Avanza? Una cosa es un acuerdo y otra es resignar color y nombre. Venimos de ganar en la ciudad de manera contundente, no habría mucho que discutir", dice a Buenos Aires/12 un referente libertario con base en el conurbano.

Además, el apego a la identidad se completa con los nombres que encabezarán las ocho listas que competirán en las elecciones provinciales. Los libertarios ya están armando sus respectivas nóminas seccionales con los puros, luego verán qué tiene para ofrecer el PRO. Con eso, la idea de que Diego Santilli encabece la Primera se pone, como mínimo, complicado.

"Si se suma un intendente tiene que sumarse al programa, no venir a imponer; ¿cuánto va a compartir en el distrito? Todo intendente que venga tiene que estar dispuesto a apoyar el rumbo económico. El concepto es claro: vos estás viniendo", lanzó un armador.

El era del empoderamiento

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires está empoderada. Sus máximas autoridades aseguran que van a alcanzar un triunfo en las elecciones del 7 de septiembre y, mientras los primos Mauricio y Jorge Macri intentan resistir la avanzada violeta, los libertarios ya piensan en su estrategia personalizada.

En tanto se sostienen las negociaciones entre el presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja y su par del PRO, Ritondo, los armadores de las ocho secciones electorales ya van diseñando propuestas “quirúrgicas”.

“Esto termina distrito por distrito. Entre los 13 intendentes del PRO ni siquiera son lo mismo y los acuerdos no se pueden hacer con forceps. Por ejemplo, Vicente López es más difícil de cerrar, es lógico”, explica a este medio un armador seccional del conurbano. De todos modos, la palabra final y, especialmente, la lapicera, la tendrá la secretaria General de la Presidencia y jefa del partido a nivel nacional.





“Vamos a ganar todas las secciones menos la Tercera”, dicen los libertarios dejando traslucir el nivel de confianza que manejan luego de los resultados en las diferentes provincias que ya asistieron a las urnas y, puntualmente, el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires. "No pasa nada" dicen cuando se les pregunta por los Passaglia o con Guillermo Britos en la Cuarta. No los cuentan como propios pero entienden que sus armados no harán mucho más que ruido por fuera del pago chico. Es decir, San Nicolás y Chivilcoy.

Sobre otros socios o posibles aliados analizan la situación con pinzas. Es el caso del senador Joaquín de la Torre, en La Libertad Avanza ya lo ven afuera y sin retorno. “Quedó en un no lugar y está incómodo”, dijo alguien que conoce el paño. El legislador, que cumple mandato en diciembre y hace unos meses armó su unibloque, tuvo acercamiento al armado que coordinan los peronistas díscolos como Fernando Gray o Juanchi Zabaleta.

Con la UCR, de a uno

Sobre la posibilidad de sumar al radicalismo, los libertarios reconocieron que si bien hay conversaciones “informales”, no ocurre eso a nivel partidario. “Maxi Abad no nos puede garantizar un comité; entonces hacer un acuerdo institucional es difícil, seguro vamos a terminar evaluando intendente por intendente”, dijo un hombre violeta de la Tercera.

“Hay radicales súper alineados con el cambio, aunque no nombren a Javier Milei, pero ellos miden bien y Javier también en sus distritos, pero también hay otros que pasaron año y medio puteando al gobierno nacional, con esos no se puede hacer nada”, evaluó.

Además, en La Libertad Avanza le restan importancia a cualquier armado que vaya por el centro. “El radicalismo de Facundo Manes y el PRO tienen que renovar demasiadas bancas para los votos que tienen”, ironizan sabiéndose hacedores de la nueva polarización que los pone en el extremo derecho que se enfrenta con el kirchnerismo.

Mientras tanto, el espacio violeta ya re-agendó su congreso, que había quedado suspendido desde abril por el fallecimiento del papa Francisco. Será en La Plata el 26 de junio y tendrá un perfil “programático”, porque la idea es que sea para la dirigencia, más que para la militancia.

El factor Cristina

La situación interna del peronismo también es observada con lupa por los libertarios, que esperan que efectivamente se dé una ruptura en el partido de gobierno provincial. Sin embargo, genera tensión la situación judicial de Cristina Kirchner, a quien reconocen como la única líder de la oposición. “Electoralmente, no nos suma ningún voto si está o no Cristina en juego porque sus votos se van a trasladar a quien ella posiciones, pero lo que quizás cambie es el foco de la elección”, evalúan en los laboratorios violetas.

“Van a estar todos los reflectores en la Tercera si juega Cristina y va a haber un foco más provincial. Si hay o no una condena, puede influir en cómo se resuelve la interna del peronismo, y nos puede cambiar la cabeza de la sección a nosotros, pero nada más que eso, ni siquiera la lista”, agregaron.

El encuentro abordará diversas temáticas como economía, educación, seguridad y justicia y habrá presencia de todos los ministros del gabinete nacional. El cierre estará a cargo de Sebastián Pareja y de Karina Milei, aunque se espera que el plato fuerte sea la presencial del propio presidente Javier Milei para dar inicio formal a la campaña bonaerense.