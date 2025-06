Una celebración de la convivencia en la diversidad, junto a la advertencia sobre los ataques actuales a la democracia y la necesidad de fortalecerla, se vivió el lunes en la entrega de los Premios Ana Frank, que por segunda vez organiza el Centro Ana Frank Argentina para América Latina. Referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, medios de comunicación, artistas, funcionarios, fiscales, empresarios, sobrevivientes del holocausto, jóvenes líderes de proyectos sociales, mujeres israelíes y palestinas que trabajan juntas por la paz, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, el jefe de Gobierno Jorge Macri, fueron reconocidos. Entre ellos la Madre de Plaza de Mayo Vera Jarach, el diario Página/12 y los músicos León Gieco y Lali Espósito.

"La historia de Ana Frank y la mía ocurrieron más o menos por la misma época, y cuando teníamos las mismas edades. Las dos estuvimos escondidas en una casa brindada por familias no judías. Mi homenaje a aquellos que me ofrecieron esa oportunidad de salvación, aun a riesgo de sus propias vidas. Por eso cuando escucho que alguien dice 'me salvé', pienso que detrás hubo alguien tendiendo una mano para ayudar. Nadie se salva solo", expresó Marion Eppinger, nacida en Bruselas en 1933 y sobreviviente del Holocausto. Junto a Noelly Talgham, que contó cómo sus padres fueron llevados a Auschwitz cuando ella tenía solo 3 años, Rosa Rotenberg, nacida en el gueto de Varsovia, y Hélene Gutkowski, todas sobrevivientes, brindaron los primeros y más conmovedores testimonios de la noche. Fueron reconocidas "por su compromiso en la transmisión de la memoria de la Shoá, sus testimonios, el legado de Ana Frank y la pedagogía de la esperanza".

Rosa Rotenberg, Hélene Gutkowski, Noelly Talgham y Marion Eppinger.





La entrega tuvo lugar en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, celebrando el "Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación", establecido en recuerdo al natalicio de Ana Frank, que este año hubiera cumplido 96 años. Los equipos y guías del Centro Ana Frank, todos jóvenes voluntarios, también fueron protagonistas de la jornada.

Aunque no pudieron estar presentes, sonaron las voces de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reconocida el año pasado, y de la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y sobreviviente del fascismo italiano, Vera Jarach. De esta última proyectaron un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel en el Parque de la Memoria, en 2017, donde repasaba que su abuelo murió en Auschwitz a manos del nazismo, y que su hija Franca también estuvo en un campo de concentración y fue víctima de los vuelos de la muerte de la dictadura argentina. “No hay tumba”, agregaba, sobre las dos tragedias. Y denunciaba el negacionismo que expresaba en ese entonces el ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, negando provocativamente los 30 mil.





Compromisos

El presidente y los expresidentes de Uruguay fueron reconocidos por representar "el compromiso democrático, el respeto institucional y la construcción de una convivencia pacífica", y aplaudidos de pie en la foto que los mostró provenientes de distintos colores políticos pero juntos y sonrientes. "En tiempos de tanta intolerancia, de guerras y extremismos, es doblemente valioso que hoy se esté poniendo en valor de este modo la convivencia y el respeto a los derechos humanos", expresó Orsi. Destacó el valor de los partidos políticos y agradeció el premio como "un reconocimiento al pueblo uruguayo".

También el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue reconocido "por su compromiso con el Parque de la Memoria, espacio donde se promueve la reflexión sobre la lucha por la verdad y la justicia, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado". Lo destacó como "uno de los símbolos de los derechos humanos, un espacio a cielo abierto que a cuarenta años del juicio a las juntas, nos invita a mantener vivo aquella consigna del Nunca Más".

Víctor Santa María recibió el premio a Página/12.

El diario Página/12 recibió el premio "por su compromiso periodístico de difundir la memoria de la dictadura, el Holocausto, los crímenes de lesa humanidad y el valor de la democracia", que recibió el presidente del Grupo Octubre, Víctor Santa María. "Página/12 acaba de cumplir 38 años, y puede festejarlos porque en Argentina hay democracia", destacó. Expresó que el diario busca reivindicar "el valor de los derechos humanos, de la memoria, la verdad y la justicia, con una mirada que es también latinoamericana en lo que tiene que ver con estos valores". Citó una frase que escribió Ana Frank en su diario: "Las cosas que se hicieron no se pueden deshacer, pero sí se puede evitar que vuelvan a suceder".

Mujeres por la paz

El director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom, destacó la labor del centro en su trabajo con jóvenes, hablando de una "pedagogía de la memoria como pedagogía de la esperanza". Contó cómo trabajan en desarmar los discursos de odio: "el nazismo fue construido en los discursos de odio, todo empieza en la palabra. Los genocidios, las dictaduras, las fracturas democráticas, se construyen en discursos de odio", advirtió. Contó cómo trabajan para que "las redes sociales, que han sido coptadas por los violentos, sean también el espacio que cobije ideas y enseñanzas orientadas a la construcción de convivencia", y contra "los discursos antisemitas e islamofóbicos".

"El negacionismo avanza, sus hijos dilectos, la distorsión, la banalización, están llamados a debilitar el pasado y el presente y atacar las democracia. Necesitamos preservar la memoria, porque quienes niegan lo que pasó, nos impiden entender lo que nos puede alertar del pasado", marcó. Se pronunció, por último, en contra de la baja de la edad de imputabilidad: "No es muy sólido decir que encarcelar menores va a generar mejor seguridad. Estas visiones los lastiman. Esta sociedad no necesita más menores en las cárceles, necesita más esperanza para los jóvenes".

Un momento especial de la ceremonia fue el homenaje a Mujeres Activan por la Paz, movimiento de mujeres y madres israelíes y palestinas que luchan juntas por la Paz en Medio Oriente. Tres de sus integrantes visitarán Argentina y Uruguay del 5 al 13 de agosto próximo, invitadas por el Centro Ana Frank: Hyam Tannous, cristiana árabe; Ángela Scharf, israelí judía y Rheem Al Hajajreh, árabe palestina musulmana, brindarán conferencias y diálogos con jóvenes.

También se entregó el Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, en reconocimiento a proyectos liderados por chicos y chicas de entre 15 y 25 años, con un impacto en la convivencia e inclusión de sus comunidades de América Latina.

Lali Espósito envió un video para agradecer el "Premio en reconocimiento a su compromiso a través de la música como sostén de los valores democráticos, de igualdad de género y su influencia en los jóvenes" y disculparse por no poder asistir. León Gieco también fue reconocido por su "compromiso en sus mensajes de paz, justicia, equidad y derechos humanos a través de la música".

"Tengo el inmenso honor de recibir el premio Ana Frank, emblema de los seis millones de judíos masacrados durante el nazismo, pero también símbolo de una de las formas más contundentes de la resistencia: Dejar testimonio", dijo en un mensaje que fue leído en su nombre. "Eso es lo que intento hacer como artista, dejar testimonio del tiempo que me toca vivir. Ojalá mi canción 'Solo le pido a Dios' estuviera envejecida y ya no tuviera sentido esta plegaria, pero no es así... La paz entre los seres humanos sigue siendo una utopía por la cual vale la pena seguir luchando. Estoy convencido que las diferencias deben enriquecernos y no separarnos. Ojalá algún día podamos mirarnos a la cara con alegría y hermandad, como siempre lo soñé".

Todas las personas e instituciones premiadas:

* Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

* Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti

* Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

* Noelly Talgham, Hélène Gutkowski, Marion Eppinger, Rosa Rotenberg, sobrevivientes del Holocausto

* León Gieco

* Lali Espósito

* Página/12

* América TV

* Centro Cultural de la Cooperación

* Documental Traslados, sobre Los Vuelos de la Muerte

* Roberto Domínguez, empresario

* Silvia Fernández, ex jueza y presidenta de la Corte Penal Internacional

* María Romilda Servini, jueza federal argentina con competencia electoral: Premio a la incansable búsqueda de Justicia para las víctimas de la última Dictadura Cívico Militar en Argentina

* Franco Picardi, fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 5 de CABA: Premio en reconocimiento a su compromiso con la promoción de los Derechos Humanos en casos de crímenes de lesa humanidad y otras vulneraciones

* Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina

* Mariela Nassif, ministra de Educación de Santiago del Estero: Premio por su dedicación a la promoción de la escritura y la participación juvenil a través de proyectos integrales que honran el legado de Ana Frank

* Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

* Luis Novaresio, periodista y conductor: Premio por su labor periodística con la difusión de los Derechos de la Comunidad LGBTQ+

* Sumeyra Nur Korkut, directora del Centro de Diálogo Intercultural Alba (CDI Alba): Premio por su labor en la promoción del diálogo interreligioso y la convivencia pacífica a través del trabajo con la juventud

* Luis Quevedo, gerente general de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA): Premio por su aporte a la publicación de materiales educativos, para la promoción y la memoria histórica, los valores de paz y tolerancia y su incondicional aporte a la transmisión del legado de Ana Frank en Argentina y América Latina

* Luis Scasso, director de la Oficina en Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): Premio por su labor en el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica y su permanente respaldo al Centro Ana Frank.

* Hugo Sigman, fundador del Grupo INSUD: Premio a su constante compromiso con el legado de Ana Frank, el aporte a la cultura y la educación.

* Cristian Von Shultz Hausmann, presidente de Merck México: Premio a la responsabilidad social en mejorar la vida de las personas a través de la salud, la educación y la cultura y su permanente compromiso con la transmisión del legado de Ana Frank en América Latina.

* Homenaje a Mujeres Activan por la Paz, Movimiento de Mujeres y Madres israelíes y palestinas que trabajan juntas por la paz.