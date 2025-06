Desde Barcelona

UNO ¿Volveré alguna vez a leer --a releer-- a Thomas Mann?, se pregunta Rodríguez. O más correcta y precisamente aún: ¿Volverá alguna vez a leer como alguna vez leyó Los Buddenbrooks, La montaña mágica, Doktor Faustus o La muerte en Venecia? No lo cree: no está seguro de disponer ya del largo y sostenido aliento que ciertas obras exigen más allá de que todos esos títulos todavía ocupen casi todo un estante de su biblioteca y que hayan sobrevivido a unas cuantas mudanzas desde su voraz adolescencia y primera juventud lectora de una muy poblada vida que todavía podía llegar a sentirse como de novela y no, como ahora, una sucesión de micro-relatos en solitaria y monologante primera persona más bien/mal de última.

DOS Y semejantes preguntas no vienen solas sino, por lo general, acompañadas por una de esas efemérides de número redondo. Sí: el pasado viernes se cumplieron 150 años del nacimiento de Thomas Mann (fallecido en 1955) y, a modo de celebración, Nórdica ha reeditado su breve y expansivo Resumen de mi vida. Rodríguez lo sigue teniendo en edición de Alianza, con el título de Relato de mi vida (con una de esas portadas del gran Daniel Gil, con moñito) y acompañado por El último año de mi padre de la turbulenta Erika Mann. Hija quien, junto a su también muy volátil hermano Klaus (autor de la formidable Mefisto) compusieron una de las mejores parejitas a la hora del síndrome/estigma/padecimiento de la condición de hijos-de-genio. Una especie de versión germánica de posible película de Wes Anderson (ese moñito) filtrada por Ingmar Bergman con algún modal Kardashian. O algo así. Ya se sabe: un Padre Saturno y castrador (mientras castra sus propias tensiones homoeróticas que liberará apenas subliminalmente en sus ficciones y registrará casi científicamente en sus diarios). Alguien que no llega a devorar a sus hijos pero, de algún modo, con el buen/mal ejemplo de su voracidad, los somete a suerte de bulimia/anorexia creativamente robusta pero, al mismo tiempo, famélica y por siempre insatisfecha. O, de nuevo, algo así. Y ahí están esas exhaustivas biografías del patriarca y de su muy dis/funcional matrimonio y de su clan. Y esa miniserie. Y Rodríguez las leyó/vio todas después de haber leído a todo Mann, cuando ya casi empezaba a olvidar tramas para atesorar momentos, como en la vida: Clawdia Chauchat saliendo dando portazos, Hans Castorp entrando en una gran guerra. Sí: Rodríguez ha perdido algo de precisión en lo que hace a la impresión dejada por sus lecturas más canónicas porque, claro, las hizo durante sus años más imprecisos. Esos años en los que --otra vez y nunca jamás-- leyó como jamás volvería a leer. Rodríguez leyó a Mann como leen aquellos que quieren ser escritores. Como esos que --apenas conscientes de su inconsciencia-- aún leen pensando en que algún día van a escribir algo así y no pensando, como piensa ahora, lo mucho que le hubiese gustado/gustó/gustaría escribir algo así, alguna vez.

TRES Y Rodríguez no escribió nunca nada como lo que escribió Thomas Mann. Y lo que sí escribió (páginas sueltas, cuadernos borrascosos, esas Moleskines en las que apunta frases que nunca llegan a disparar su fuego) no merece mayor atención de ningún pelotón de lectores y hagan bollos de papel y apunten al cesto y, si hay fortuna, embocar y hacer canasta con puntos que no suman si no restan: puntos siempre suspensivos y nunca seguidos ni aparte y rompan filas.

En cualquier caso, aquí y ahora, el para él des/consuelo de escritores vivitos y coleando (y en muchos casos tan sólo escribiendo para poder andar por ahí coleando vivitos) que se presentan y representan con afán canónico y total; como si se sintiesen y quisiesen titánicos como en aquellos tiempos en que El Escritor era, también, sino alguien que podía llegar a corregir la mala letra del estado de las muchas cosas, al menos un pasador en limpio de tanta suciedad. Ya no, ya fue. Ya ni siquiera se escribe de pie o sentados sobre los hombres de esos gigantes legendarios en tiempos históricos (paradoja, a veces pasa: Mann es el escritor profundo y trascendente del ayer ideal para superficiales e intrascendentes escritores de hoy) sino, apenas, en puntitas de piececitos y creyéndose así más altos pero sin llegar a sus talones. Ya no quedan escritores que influyan y si abundan automitómanos influencers que teclean por y acerca de sus apenas quince minutos de histérica fama infame.

CUATRO Así que, de nuevo, en librería (le es más fácil hojear y ojearlo aquí, a solas en la mesa de novedades efímeras y no en casa, en el estante de antigüedades imperecederas de su biblioteca) el autorretrato que Thomas Mann se pintó hacia 1930, poco después de consagrarse Nobel/ista y con un cuarto de siglo de vida movida y conmovedoras obras aún por delante. Mann contando el cuento de una vida de novela, sí. Y al poco tiempo considerado "antialemán" por Hitler & Co. y exilio en Suiza y salto a USA y en el '52 vuelta a su Viejo Mundo para morir luego de varios años obsesionado con el ocultismo y el Más Allá (obsesión natural para todo escritor, porque implica la posibilidad de un continuará, de un entregarse a nuevas entregas donde el editor ya no es un medio sino es el médium quien se convierte en editor).

Todo eso y mucho más Rodríguez lo revisitó en lo que fue la última visita que hizo/recibió a/de Mann: la bio-novela El mago que Colm Tóibín publicó en 2021, y quien ya había publicado, en 2004, otra sobre otro primario: Henry James: El maestro. A Rodríguez le gustó más esta última. Tal vez porque abarcaba solo cuatro años en la vida del autor de El retrato de una dama (lo que la hacía más novelesca), mientras que El mago era un tanto wiki al querer contar vida entera y buena parte del siglo demasiado ocurrente. En cualquier caso, tiene gracia el combo de James y Mann --ambos reprimiendo o disimulando o negándose su homosexualidad-- como opuestos complementarios, piensa. James (este año se cumplen también 150 años de Roderick Hudson, su casi debut novelesco en lo sustancialmente jamesiano; James negaría a la anterior Watch and Ward rebajándola a bosquejo bastardo del género) creando personajes que siempre parecen ocultar algo, incluso a sí mismos; mientras que los de Mann no dejan de revelarse en público aunque quieran evitarlo. James encontrando sentido al pasado mientras que Mann (incluso en sus novelas bíblicas o medievales) reinterpretando presente convulso con vistas a futuro incierto. James cerrando la novela decimonónica para abrirla a Proust y al modernism; Mann desde sus inicios a la caza de la idea de la Gran Novela del Siglo XX. James como ambassador-émigrée por decisión propia y maestro de la intimidad de cámara con un único gran tema melódico a la vez que disonante (las fluctuaciones y transformaciones de sus protagonistas por exponerse a las radiaciones de lo extraño y extranjero); y el obligado fugitivo sinfo-dodecafónico y panorámico Mann al que ningún argumento le es ajeno o impropio. Mann afirmando eso de "Allí donde yo esté, está Alemania"; James suspirando un "De vivir mi vida otra vez, sería un americano... No conocería otra tierra". James revolucionando los viejos cuentos de fantasmas y un revolucionado Mann reinventando episodios bíblicos. Los finales de Mann como triunfador apto para todo público y James como ganador secreto pero ignorado por ignorantes.

CINCO Y --para Rodríguez-- Mann como ese muelle del que se partió y James como esa isla donde llegar.

Felicidades a ambos y por ambos.

Viejos pero de nuevo por siempre.

Ahí va, aquí viene.