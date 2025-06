El ex juez de Cámara Federal, Carlos Rozanski, se refirió este martes por la 750 al inminente escenario judicial que enfrenta la expresidenta Cristina Kirchner y advirtió sobre la complejidad política y mediática que rodea la posible orden de detención.



Rozanski describió un contexto “absurdo” y “espectacular” que, según él, busca generar “terror” e “incertidumbre” en los exfuncionarios peronistas, y cuestionó la legitimidad de la operación judicial en curso.

“Todo parece que sí, que llegó el día de la detención. El clima que se está gestando es bastante complicado”, comenzó señalado en diálogo con Tomás Méndez a horas de la reunión de la Corte Suprema.

“Por un lado tenés lo que debería ser. Lo que sucede cada día cuando detienen personas y nadie se entera. Y otra cosa es lo que podría llegar a suceder en el contexto”, sostuvo sobre la posible detención de la presidenta del principal partido opositor.

El ex magistrado recordó que el caso de Cristina Kirchner es “uno de los resultados de una operación judicial corrupta que no tiene precedentes”, y agregó: “Así como no hay precedentes para la operación, tampoco lo hay sobre cómo lo van a mostrar. No hay dudas de que lo quieren mostrar de una manera espectacular”.

Sobre el papel de la Corte Suprema, Rozanski aclaró: “La Corte no ordena ninguna detención. En todo caso, suponiendo que rechace sin entrar en el fondo de la cuestión el recurso que presentó Cristina, devuelve el expediente al tribunal que la juzgó.”

Sin embargo, advirtió que los plazos de la detención dependen de cada caso. “En circunstancias normales ni te enterás y lo van concretando. En la realidad absurda que estamos viviendo hoy, todo es posible”, dijo.

Y añadió: “Ellos pueden perfectamente rechazar el recurso y el tribunal ordenar una detención. Yo lo que creo es que desean sacarla de la peor manera. Porque es mucha gente la que llevó a cabo esta operación”.

Rozanski hizo un paralelismo con otro caso emblemático: “En el caso de Boudou fue una brutal, completamente programado. Con esto, que es mucho más grave por la trascendencia política, seguramente van a querer montar un show: porque ellos mismos son un show. No pueden prescindir de lo espectacular”.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto social y político que busca generar esta situación: “La idea es generar ese terror, esa incertidumbre, que es lo contrario a lo que significa un estado de derecho pleno, donde jamás tendrías una sentencia como la que se está por dictar. Ellos han hecho posible lo imposible, y eso genera mucha incertidumbre, mucho temor y mucho dolor”.