Cada junio son varias las grandes empresas que en sincronía con el Mes del Orgullo LGBT+ Internacional cambian sus logos por uno de arco iris y ofrecen servicios y productos “del Orgullo”. Pero este 2025 algo cambió: los logos siguen con sus tonos y son más las empresas que anuncian una marcha atrás con las políticas de protección a las diversidades que las que se enuncian aliadas. ¿Qué lectura se puede hacer de estas medidas? Y lo más importante, ¿cómo afecta a las personas de la diversidad?

Entre 2023 y 2025 varios países votaron gobiernos conservadores que se posicionaron abiertamente contra las diversidades y minorías. Desde Donald Trump en Estados Unidos con su campaña anti trans y anti migrantes hasta en Argentina con un Javier Milei que en Davos atacó lo que él denomina “la ideología de género”. En este contexto muchas empresas aprovecharon para retirar su apoyo a las diversidades. No solo las relacionadas con las violencias y discrimnación por causas de orientación sexual e identidad de género (SOGI) sino también las vinculadas a temas de migración, racismo, diversidad funcional y edadismo entre varias.



¿Ya no cotiza el apoyo a la diversidad?

Un ejemplo interesante es el de la empresa Apple que no cambió el logo de su manzanita en este junio. Sin embargo, en su cuenta de Instagram el primer posteo fijado es uno que celebra diferentes artistas queer. En los comentarios la pregunta es “¿Dónde está la manzana arco iris?". El posteo tiene likes discretos, pasan desapercibidos. Esta es la misma empresa que a principios de año anunció que sostendría las políticas DEI&B, es decir las medidas que garantizan, fomentan y protegen la Diversidad, Equidad, Igualdad y Pertenencia (Belonging). Esta decisión no es poco, pero… ¿qué pasa con la imagen pública?

Casi me recuerda al “no parece” que te dice alguien como halago cuando en realidad estás ocultando tus colores por temor al odio. Pero en este caso no hablamos de una persona LGBT+ sino de una empresa mainstream, ¿a qué le temen? ¿Hate, Trolls, grupos anti derechos, políticas, boicots? Las personas de las diversidades vivimos esto a diario, entonces necesitamos unir las partes de este rompecabezas y con la mirada completa encontrar soluciones no solo para una empresa o los colectivos, sino para enfrentar al odio.

Las empresas nunca van a reemplazar a los activismos ni al Estado, y está bien, no es su tarea. Pero podemos reclamar, escuchar y crear alianzas. Cada espacio debe seguir existiendo y en sus entrecruzamientos se crearán nuevas y mejores estrategias. No de negocio, tampoco de utilidad, sino de calidad de vida.

Las políticas DEI&B no son lo mismo que el rol que la empresa adopte frente a los eventos del Orgullo. Pueden estar relacionadas, pero necesitamos hilar más fino en estos colores y comprender cómo abordar cada espacio.

Una política DEI&B se implementa en la empresa, organismo, fundación o espacio ayudando a la diversidad de voces, la protección de las personas que ahí trabajan y fomentando la creación de espacios seguros, variados y de expansión personal y profesional. Pero si una empresa se muestra en los Orgullo con logos de colores y en su estructura no tiene una responsabilidad con las diversidades, si lo suyo solo es para el afuera y la ganancia comercial nos encontramos frente a un “washing”.





¿Qué es el Rainbow Washing y cómo evitarlo?

Imaginemos que vemos a una empresa que el 1ero de junio cambia su logo a uno bañado de arco iris pero si raspamos un poco esa cobertura vemos que no contrata personas LGBT+, que no tiene políticas DEI&B o que con sus fondos financia campañas políticas anti derechos. O por ejemplo imaginen una marca que invierte mucho dinero para poner una carroza alegórica en el Orgullo, cobra a las personas para que puedan subirse y posiciona su móvil por delante de todos los activismos históricos de esa marcha. Estos son algunos ejemplos del Rainbow Washing y lo que hacen es que las marcas queden enemistadas con gran parte de su público. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay conexión entre el privado y las poblaciones protagonistas.

El Orgullo es necesario todo el año. En oficinas, casas de estudio y comités hay 12 meses para llenar de variedad y oportunidades. Las compañías pueden estar en los Orgullos ocupando el lugar que les corresponde, el que hablan con las organizaciones y activismos. Creo que es posible encontrar mesas grandes en las que unir necesidades, demandas, beneficios e intercambios. No hablo de una carroza, de un día o de un logo, hablo de más y más personas creciendo en entornos laborales sanos, aportando todos sus saberes.



En 2020 Walmart, una de las mayores empleadoras de Estados Unidos, asumió un compromiso filantrópico de cinco años por valor de US$ 100 millones para abordar las causas fundamentales de las brechas en los resultados de los afroamericanos en materia de educación, salud, justicia penal y otras áreas. Esto sucedió luego del crimen de George Floyd y el crecimiento del movimiento #BLM. Pero hacia fines de 2024 anunció que no continuarán con esta política DEI&B.

¿Qué dice esto de WalMart? No hay muchas más lecturas que la de una empresa que quiso aprovechar un momento social y aportar una respuesta útil pero también estratégica. Ahora que las voces líderes quieren imponer un mensaje contra diversidades y minorías WalMart se baja. ¿Qué credibilidad asegura esto para la firma? ¿Es acá donde quiero estar?





¿Cuántas personas de la diversidad estudian o trabajan con vos?

Cada vez que repaso estos temas pienso en Alan Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial fue quien logró decodificar los mensajes alemanes y contribuyó de manera crucial a la victoria aliada. Hasta el día de hoy su aporte a la ciencia y computación siguen vigentes. Alan Turing era matemático, criptógrafo, informático y era gay. Sin su aporte la historia hoy sería muy diferente. Pero en 1952 la homosexualidad era ilegal, todos estos avances los pudo implementar escondiendo una parte fundamental de su identidad. Cuando su orientación fue revelada fue despedido y condenado a la castración química, al punto de terminar con su vida en 1954.

En 2013 la Reina Isabel II indultó a Turing. Sesenta años después el Estado reconoció su error y honró su memoria. El mundo perdió todo lo que Turing tenía para seguir aportando mientras él perdió su dignidad, su vida. Es 2025 y la situación cambió bastante, pero ¿cambió lo suficiente? En el mundo 64 Estados miembros de la ONU siguen criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Según la Federación LGBT+ de España siete de cada diez personas de la diversidad no salen del clóset en entornos laborales. ¿Cuántas personas parte de cualquier minoría trabajan a tu lado? ¿Cuántos puestos gerenciales son ocupados por diversidades?

Estoy seguro de que en las ideas y enfoques que las personas que hoy están por fuera de los sistemas laborales y de estudios existen aportes que nos van a llevar a nuevas y necesarias miradas. Pero para eso necesitamos que esas personas tengan la posibilidad de ser parte de estos espacios, que estén cómodas, que se las capacite y se escuche sus necesidades. No es beneficencia, es conectar con profesionales que tienen mucho que aportar y que merecen su oportunidad.

Hablar de políticas DEI&B no es imponer nada, es abrir a nuevas realidades enriquecedoras. No es decorar un problema sino sentarnos en equipo a pensar la solución más equitativa. También universidades, medios, organizaciones y hasta gobiernos necesitan habitar esto. Son varios los informes que demuestran que las empresas con políticas inclusivas y equipos ejecutivos diversos aumentan su rentabilidad y superan a la competencia. No hay motivos para que todos los espacios se sigan construyendo con la fuerza, la alegría, el talento y el orgullo de las diversidades. Esto es garantía de presente y futuro.