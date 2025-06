Cristina Kirchner recurrirá a instancias internacionales tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al tiempo que hará una presentación a través de su defensa ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Bélgica, para que revise el fallo del máximo tribunal de justicia argentino.

La estrategia fue confirmada a la 750 por uno de los abogados de la expresidenta, Gregorio Dalbón, quien afirmó que "si la Corte define mediante un (artículo) 280 es una contradicción" porque "la causa tiene una arbitrariedad inusitada". "Nunca vi algo igual, si pone un 280 se condena a así misma a dejar de ser una Corte", argumentó.

La presentación que Dalbón hizo este martes en anticipación a la decisión de los supremos manifiesta que la causa Vialidad es violatoria del Estatuto de Roma ante la Corte Penal Internacional de La Haya y que configura una persecusión política contra la líder del peronismo.

Seis meses después de esta instancia, con un fallo en favor de la expresidenta, el proceso podría continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación desató múltiples cuestionamientos en las últimas horas, ya que habilita a la Corte Suprema a rechazar un recurso extraordinario sin dictar fundamentos. Con sólo al invocar ese artículo, si considera que el planteo carece de trascendencia, podría dejar firme la condena contra Cristina Kirchner.

"Si no estudia la Corte la causa es una aberración jurídica y para la Corte de La Haya también", subrayó Dalbón.

Asimismo, el jurista recordó el caso de Lava Jato que concluyó en el encarcelamiento del actual presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, con el involucramiento del juez Sergio Moro, quien, luego de las elecciones, fue nombrado Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

"Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti que recuerden cómo terminó el juez Sérgio Moro, que dijo que no tenía pruebas pero tampoco dudas. Acá tampoco hay pruebas. No hay una firma de CFK en una obra pública. Eso no está. Condenan por sana crítica a una presidenta es muy injusto, arbitrario y el proceso fue inconstitucional, porque fue juzgada previamente en el sur y fue sobreseída", concluyó.

Los 4 ejes que reclamará Cristina en La Haya

Según detalló Dalbón, Cristina enfrenta un proceso judicial plagado de irregularidades graves, documentadas y sostenidas en el tiempo. "Hemos presentado ante el tribunal internacional pruebas concretas e irrefutables", dijo. En este sentido, precisó cuatro causales: