El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) nació en 1997 con la idea de visibilizar en la pantalla grande la reivindicación de los derechos de las personas que llevaban adelante distintas organizaciones especializadas. Corrió mucha agua bajo el puente, tanto en materia audiovisual como de derechos humanos, durante estas casi tres décadas, y el Festival se ha convertido en una fija del calendario cultural porteño incluso cuando ahora se realiza cada dos años, alternándose con la muestra de cine ambiental que también organiza el Instituto Multimedia DerHumALC.

Es así que desde este miércoles 11 y hasta el próximo 18 llevará adelante su 21º edición en cinco sedes de la Ciudad de Buenos Aires (El Cultural San Martín, la Alianza Francesa de Buenos Aires, el Pabellón 3 de Ciudad Universitaria, el Teatro Empire, el Centro Cultural 25 de Mayo, más una función en el Cine Gaumont) y con programación integrada por más de 50 películas de todas las duraciones y provenientes de 37 países. También se realizarán diversos conversatorios y actividades especiales.

“Fuimos el primer festival de Latinoamérica en vincular los derechos humanos con el cine, y a raíz de nuestra experiencia surgieron numerosas reseñas y festivales a lo largo del continente”, afirma la directora del FICDH, Florencia Santucho. “Hoy el contexto mundial ha cambiado profundamente, asistimos a una derechización de la política a nivel global que puso en jaque muchos de los derechos conquistados. Nuestro rol como festival de cine de derechos humanos es tender puentes entre mundos, devolviendo la esperanza en el cambio. Contar historias de empoderamiento, aunque acontezcan en otras latitudes, nos permite concebirnos como un todo. Esperamos que esta edición oficie como un espacio de encuentro y reflexión crítica para reforzar la idea que la salida es colectiva y que necesitamos replantearnos lo personal como ámbito del quehacer político para recuperar un imaginario de justicia e inclusión”, agrega.

Mariposas negras.

Como siempre, el festival tendrá un lema que aglutina la programación y las actividades. “Cada año elegimos un foco temático para profundizar sobre el concepto mismo de los derechos humanos y hacerlo más comprensible y actual. Sobre todo, para los más jóvenes, que tienden a asociarlos exclusivamente con las dictaduras”, cuenta Santucho antes de justificar el porqué de la elección de #AbriendoFronteras como consigna 2025: “Sentimos la necesidad de replantearnos cuáles son los límites entre las fronteras visibles y aquellas invisibles, las internas y externas, que nos condicionan y dividen. Elegimos este foco para que las películas seleccionadas y las actividades especiales tuvieran una misma línea de lectura y que entre todas nos devolvieran una interpretación coral del concepto de fronteras en estos tiempos adversos”.

Tampoco cambiará la estructura de una programación dividida en secciones temáticas como Pueblos Originarios, Infancia y Juventud, Migrantes, Miradas de Género, Panorama y Salud. Además, habrá una función especial de Cortometrajes Latinoamericanos de Animación, una Ventana de films curada por ClimateCulture realizada en alianza con el British Council y dos focos. El primero, dedicado a Identidades Trans: “Este foco surge por la necesidad de visibilizar esas fronteras silenciadas que nos construyen paredones de exclusión y nos hacen perder el valor de unificarnos en la diversidad. Fue gracias a la lucha de las compañeras trans que se pudo reconocer la represión que vivieron durante la dictadura y la que siguen enfrentando en democracia”, explica la directora.

El otro foco tiene películas en las que la cámara apunta a Palestina. A esta sección pertenece la elegida como película de apertura, No Other Land, premiada con la estatuilla de Mejor Documental en la última entrega de los Premios Oscar y centrada en Basel Adra, un activista palestino que ha documentado la destrucción de su comunidad, Masafer Yatta, y la inesperada alianza que forja con un periodista israelí (ver aparte).

A diferencia de otros festivales, en los que las películas pertenecen a única sección, aquí un puñado de ellas fueron elegidas para integrar alguna de las tres competencias: Largometrajes internacionales, Documentales latinoamericanos, Cortos y mediometrajes internacionales. Además de No Other Land, el primer apartado competitivo servirá para enmarcar la primera exhibición en Latinoamérica de Noch lange keine Lipizzaner, de la austríaca Olga Kosanović, en la que la realizadora reflexiona sobre la identidad y la pertenencia a partir del hecho de no haber podido obtener la nacionalidad de su país. También se verá, en carácter de estreno nacional, Gen_, del italiano Gianluca Matarrese, que sigue a un doctor que busca transformar las vidas de sus pacientes a través de la atención a la fertilidad y la afirmación de género.

Shahed.

En la animación española Mariposas negras, el realizador David Baute imagina a tres mujeres de distintos rincones del mundo obligadas a dejar atrás sus vidas y emigrar a raíz de las consecuencias del cambio climático. “La cuestión socioambiental está profundamente vinculada con el concepto de fronteras desde el surgimiento mismo de los Estados Nación y el consecuente despojo de los pueblos originarios de su vínculo ancestral con la Madre Tierra”, afirma Santucho, y sigue: “El aspecto invisible, en este caso, está marcado por las fronteras agrícolas que van corriendo y fumigando a la población rural, privándola de su propia soberanía alimentaria para favorecer los intereses de mercado. La programación de este FICDH reúne en la sección Festival Internacional de Cine Ambiental, compuesta por interesantísimas películas y actividades. Las temáticas ambientales nos interpelan en la vinculación entre los derechos humanos y el derecho de la naturaleza”.

Por su parte, la ficción alemana Shahed, de Nader Saeivar, transcurre en Irán y centra su acción en una profesora de danza jubilada que presencia el asesinato de su amiga Rana a manos de su esposo, una figura política importante al que la policía no quiere investigar, forzándola a debatirse entre ceder a la presión política o arriesgar su reputación en busca de justicia. Desde Suecia llegará el documental Trans Memoria, dirigido por Victoria Verseau y sobre una mujer que emprende un viaje personal de autodescubrimiento en el que explora la feminidad a través de la pérdida, la reflexión y la transformación.

Sugar island.

La dominicana Johanné Gómez Terrero timonea los destinos de Sugar Island, en la que una adolescente domínico-haitiana que vive en una zona de cañaverales enfrenta un embarazo no deseado que la empuja de forma abrupta hacia la adultez. El resultado, afirma el catálogo, es “un poderoso drama que explora los legados del colonialismo y la injusticia social”. Sobre injusticias versa también Little Syria, de Madalina Rosca y Reem Karssli, un documental que sigue la búsqueda de un hermano, su hermana y su novio, atrapados entre una Siria de la que huyeron para salvar sus vidas y una Europa que a veces parece abrazarlos y otras rechazarlos. La representante argentina de la Competencia de largos es Un mundo recobrado, en el que la directora Laura Bondarevsky bucea en la memoria familiar a través de los recuerdos, las cartas, los amigos, el piano, la montaña, la nieve donde nació y la casa donde vivió (y murió) su abuela adoptiva Yenia Dumnova.

* Programación completa, sedes y horarios en el sitio oficial.