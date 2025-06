Portador de mega clásicos como "Hyper-ballad", "Army of Me" o la big band jazzera "It's Oh So Quiet", un cover de la actriz y cantante estadounidense Betty Hutton, nominado al Grammy como mejor “Álbum de Música Alternativa” y orgulloso miembro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, este viernes llega el segundo disco de Björk a una nueva edición del ciclo de escucha de discos "Audiófilo", dedicado a compartir en comunidad álbumes musicales reproducidos en alta calidad, con la invitación a ser parte de la escucha consciente y profunda de trabajos musicales icónicos presentados por una personalidad destacada de la música.

En esta ocasión, la anfitriona especial para presentar y guiar el "Post" de Björk será nada más y nada menos que Ignacia, cantante, performer, compositora, experimentadora y productora musical argentina cuya obra, con cinco discos editados, fusiona lo analógico y lo digital. En diálogo con SOY, Ignacia adelanta que “estaré compartiendo los fragmentos de una charla de una hora y cuarenta minutos que tuve con Graham Massey, uno de los productores del disco y miembro fundamental de la banda 808 State, pionera de la electrónica en Inglaterra.

Graham produjo los temas ‘Army of Me’ y ‘Modern Things’, y en esta conversación generosa repasamos procesos, ideas y el contexto creativo de la época. Durante la charla, él también remarcó la importancia de la espontaneidad, del coraje emocional en la composición y de mantenerse fiel a una ideología artística. Contó también sobre la escena musical en Manchester, sus inicios haciendo mixtapes y la forma en que se conectaban distintos géneros musicales. Hablamos sobre el acceso a herramientas para componer, más allá de los equipos disponibles, y sobre cómo lo importante es el pulso creativo y no tanto la tecnología en sí”.

El bautismo del segundo disco de Björk, que vio la luz mundialmente el 13 de junio de 1995 por el sello One Little Indian Records, procede de haber concebido este trabajo como una suerte de correspondencia que su autora necesitó enviar simbólicamente a su Islandia natal desde su nueva residencia en Londres, tan distinta y alejada de los paisajes cuasi intergalácticos que le dan una geografía de otro planeta a su isla. Experimental y escurridizo, con una estridente y sensual portada diseñada por el fotógrafo y director Stéphane Sednaoui y pareja de Björk en ese momento, "Post" atraviesa y transforma todos los géneros musicales pasando por el jazz de las Big Bands, la música electrónica, el pop industrial con fuertes cuotas de experimentación, el dub, los sonidos latinos, el ambient, las orquestaciones y el trip-hop que tanto sonaba en los parlantes en su año de nacimiento, creando y conquistando la escena junto a otras bandas y solistas como Massive Attack o Tricky, quien de hecho participó de la producción de este disco.

Será por su inmensa diversidad y difícil clasificación que la propia Björk lo definió como un disco "musicalmente promiscuo”, además de estar plagado de mensajes, demandas y misterios, como en el caso de la mencionada “The Modern Things”, concebida como una respuesta a los fans de The Sugarcubes, la increíble banda punk islandesa de Björk, que la catalogaron de “traidora” por utilizar el secuenciador en sus composiciones posteriores.

Esto no es más que un pequeño adelanto de lo que ocurrirá en esta y en todas las fechas siguientes del ciclo de escucha de discos en Artlab, el primer centro cultural Hi Fi de Buenos Aires que socializa, explora y trabaja también en el impacto que la música, a nivel global, tiene y se traduce en nuestro territorio, tal como nuevamente nos adelanta Ignacia: “También voy a contar cómo llegó Björk a mi vida, allá en Ituzaingó cuando empezaba a estudiar música, cómo impactó ‘Post’ en Argentina en los años 90, y algunas ideas clave que fui recolectando de su obra y sus entrevistas: la libertad vocal, la coherencia estética y el modo en que fue construyendo su universo artístico. Todo esto nos invita a pensar cómo crear desde lo esencial en tiempos de sobreabundancia, y cómo las herramientas, como bien señala Graham, pueden ser medios de expresión y no de estandarización”.

Las escuchas de Artlab ocurren en un entorno en el que inevitablemente resuenan las palabras de la gran música, compositora y activista estadounidense Pauline Oliveros, quien dedicó gran parte de su vida a las investigaciones y descubrimientos de lo que luego dio a conocer como "Deep Listening": "La escucha profunda consiste en escucharlo todo, en ir más allá de la superficie, que es un proceso activo y no pasivo. Si estás desconectado, no estás en contacto con tu entorno.

Tienes que procesar lo que oyes". Por eso, además de la riqueza en la escucha presentada y guiada en esta ocasión por Ignacia, el ciclo cuenta con un sistema Hi Fi (High Fidelity) y cuadrafónico de sonido de colección que posee un diseño único y está equipado con altavoces Altec Lansing A7 creados en 1945 por James Bullough Lansing y John Hilliard para alcanzar una calidad sonora excepcional destinada a salas de cine y espectáculos en vivo con altísima fidelidad, en un amplio rango de frecuencias, realismo y precisión sonora. Durante junio también tendrá lugar la escucha, el sábado 14, de "Tour de France" de los pioneros alemanes de la música electrónica Kraftwerk más un show audiovisual de la banda electrónica Eclipse Sonar y un DJ set de Agustina Villarazza.

El viernes 20 de junio es el turno de "Amber" de Autechre, el dúo de música electrónica de Manchester presentado por Bruno De Vincenti, y el viernes 27 cierra el mes con un clásico del Brit Pop: "Parklife" de Blur, introducido por Joaquín Vismara. Programación completa en artlabpro.net.

Viernes 13 de junio a las 19 en Artlab, Roseti 93. Entradas disponibles en tickets.artlabpro.net

La música, compositora y productora musical Ignacia