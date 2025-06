Todo eran ojos llorosos y abrazos acongojados en la plaza 25 de mayo de Rosario, donde se empezó a concentrar la manifestación antes del anuncio oficial de la confirmación de la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hubo marcha peronista, por supuesto, y también cantos de los más jóvenes: "Acá tenés los pibes para la Revolución".

Desde una pequeña tarima que hizo de escenario, la referente de Mujeres Evita, Majo Poncino, convocó a la departamental del Partido Justicialista, en Sarmiento 1735, para analizar las acciones a seguir.

El peronismo de Santa Fe, de Rosario, le dio marco ayer a la efervescencia social que empezó a bullir con el final cantado del lawfare, la luz verde de los tres miembros de la Corte Suprema para convalidar la condena de la causa Vialidad y detener a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para, de esa manera, sacarla del tablero electoral argentino. Proscribirla, en resumen.

Así lo sentían quienes llegaron hasta la plaza, con el frío y la escasa luz de la tarde invernal, para manifestar su apoyo a Cristina, su rechazo a la decisión de la Corte. "La mafia judicial se lleva puesta la democracia", decía un cartel escrito sobre una pequeña cartulina, y con fibrón, levantado tras la bandera Red de Mujeres Rosario. "Tod@s proscript@s, tod@s condenad@s", decía otro cartel del mismo grupo.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner habló desde la sede del Partido Justicialista de Buenos Aires, el silencio estaba lleno de tristeza. "Acá debería haber muchísima más gente", se quejó uno de los manifestantes que llegó a la plaza junto a su esposa.

Había carteles del Movimiento Evita, la UOM, ATE, pecheras de la Asociación Bancaria, entre otros signos de identidad política, pero también había gente autoconvocada. "Si le hacen esto a Cristina, imaginate a todos nosotros", reflexionó una abogada de derechos humanos experimentada.

Después del discurso de Cristina, se cantó la marcha peronista. Más tarde, Poncino y la secretaria general de la Asociación Bancaria, Analía Ratner, hablaron desde el escenario. "No vamos a naturalizar que el poder judicial venga a discipinar a los dirigentes democráticos", prometió Poncino.

Por su parte, Analía Ratner arengó: "Acá no se termina nada, acá no se rinde nadie". Después se abrió el micrófono, para que distintos dirigentes, referentes y militantes tomaran la palabra.

La diputada provincial (mandato cumplido) y referente de Justicia Legítima en la ciudad, Matilde Bruera, fue una de las figuras presentes, como así también el candidato a concejal de Más para Santa Fe Juan Monteverde y la concejala Caren Tepp.

"Es cíclico: históricamente el peronismo fue proscripto, y esta es una de las tantas veces que empezaron con Perón en su momento", reflexionó Guillermo Cornaglia, presidente del Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista de Santa Fe, acerca de la persecución contra la titular del partido a nivel nacional.

Por la mañana, cuando el triunvirato cortesano empezaba a concluir su voto, el PJ emitió un documento crítico del golpe institucional que para el Poder Judicial argentino representaría el fallo, luego fue confirmado por la tarde.

"Expresamos nuestro absoluto rechazo a la inminente sentencia en la causa ‘Vialidad’ que, lejos de buscar justicia, responde a una maniobra política para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner y al movimiento nacional y popular", proclamó el comunicado oficial del partido.

"Esta nueva etapa del lawfare es una estrategia que utiliza el Poder Judicial para disciplinar liderazgos democráticos, vulnerando el Estado de Derecho y el principio republicano que establece que en democracia se elige en las urnas, no en los tribunales”, agrega.

La reacción institucional del partido hace sentar posición a la provincia de Santa Fe, aunque desde el gobierno no haya habido pronunciamiento en ese sentido.

"No me llama la atención (el silencio de Maximiliano Pullaro y su gobierno) si se comportan como se vienen comportando como hasta ahora. Dicen que están en contra de las medidas de Milei y sus legisladores le votan todo lo que Milei les pide. No hace falta ir a la facultad para darse cuenta de eso", despreció Cornaglia en diálogo con Rosario/12.

"Cuesta creer –meditó el dirigente santafesino– que la misma ciudadanía termine avalando todas las cosas que por muchas de ellas dejó de votarnos. También es cierto que, salvo algunos medios, el resto vive taladrándole la cabeza a la sociedad hasta formatearla según sus intereses".

"En Santa Fe provincia con profunda tradición federal –prosiguió el mensaje justicialista–, sabemos bien lo que significa la persecución política y la lucha por la justicia y el federalismo desde el interior del país. No permitiremos que se naturalice el uso político de la Justicia para excluir voces populares ni que se atropelle la arquitectura democrática".

En Rosario, la sede partidaria de la Departamental del PJ, en Sarmiento al 1700, se encuentra abierta al público toda la jornada desde anteayer. Su titular, el diputado nacional Germán Martínez, sostuvo ayer que "cuando se articulan estas maniobras hay mano económica, mano política, mano judicial, y mano mediática. Lo que las unifica son los deseos de determinados sectores de las corporaciones en Argentina de condicionar los pasos de la dirigente política más importante del país. Se benefician todos esos, menos el pueblo".

Las sedes departamentales del PJ en la provincia se encuentran desde el lunes abiertas y con intenso trajín y comunicaciones con Buenos Aires, como reflejo del clima crispado que se respira al interior del partido. Hoy habrá reunión de jornada completa en la casa central del PJ en Santa Fe, con el Consejo Ejecutivo Provincial en pleno y los convencionales constituyentes electos. Según Cornaglia, se viene una movilización popular de proporciones.

"Lo vengo viendo en gremios, asociaciones civiles, distintas agrupaciones. Hay una movilización muy grande. No voy a comparar con un 17 de Octubre, pero la movilización no será menor ni será en un solo lugar. No sé en qué puede terminar. Como hombre ya bastante maduro tengo miedo a muchas cuestiones, porque después terminan pagando con su vida muchos inocentes. Esto me asusta, me preocupa", observó el titular del PJ.

En su lectura, dada la predisposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en dar rienda suelta a la represión violenta sobre toda manifestación popular, Cornaglia fue lacónico: "Están esperando que salgamos a la calle. Ellos le darán a su electorado lo que esa gente quiere: que nos caguen a palos. Por eso fue el fusilamiento (de 1956 en José León Suárez), el bombardeo (sobre Plaza de Mayo en el '55), es lo que viene del pensamiento que tenía la gorilada en aquel momento y que hoy se vuelve a reproducir. Antes nos dominaban con las guerras, ahora nos dominan con los medios".

El comunicado del PJ concluyó en reafirmar: "No hay justicia sin verdad. Ningún pueblo digno permite que le arrebaten su derecho a elegir".