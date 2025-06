El juez Juan Ramos Padilla repudió la proscripción de Cristina Kirchner por parte del poder judicial argentino y aseguró que “si no hacemos algo se nos va la República y la democracia”.

En diálogo con la 750, el magistrado afirmó que “está agonizando la democracia con algo que ya se veía venir”, al respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia conformada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la que se dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta en la causa Vialidad.

En este marco, Ramos Padilla criticó el accionar de los jueces pero recordó que en Argentina, el lawfare "no es algo precisamente actual, sino que lo llevamos enquistado desde los albores de la patria".

“Uno en los 80 estaba orgulloso de ser juez y ahora estamos en un prostibulario con estos atorrantes que están en la Corte, que han perdido la vergüenza, la dignidad. Esto no es una cosa nueva. Un presidente de la Corte en los albores de la Independencia le aconsejaba a Lavalle cómo proceder para fusilar a Dorrego. Ya empezaba el lawfare en esa época”, señaló.

“Hoy no están depredando nuestros paisajes, les pegan a nuestros viejos, le sacan la salud a nuestros pibes. Están regalando al país. Tenemos un mequetrefe en la Casa de Gobierno que tiene la foto de Thatcher en su despacho. ¿Cuanto más tenemos que perder de nuestra patria?”, se preguntó el magistrado quien, a su vez, sostuvo que “la única alternativa es salir a la calle como pasó con el 2x1”.



“Yo he visto el horror de la dictadura y vamos para ahí, aunque ahora no necesitan bayonetas, necesitan los medios de comunicación dirigidos por Magnetto, otro atorrante que debe rendir cuentas a la Nación antes de morir. Si no hacemos algo se nos va la República y la democracia”, sentenció.