El Gobierno de Guatemala envió una nota diplomática de protesta a México por la incursión de sus fuerzas de seguridad el pasado domingo a territorio del país centroamericano, durante un "confuso" enfrentamiento armado.



La Cancillería guatemalteca explicó en un comunicado que la nota de protesta fue enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por los incidentes registrados en La Mesilla, poblado fronterizo del municipio de La Democracia, en el departamento de Huehuetenango.



En el documento, Guatemala protestó por la incursión de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) del Estado de Chiapas a territorio guatemalteco. "La incursión al territorio en zona urbana y comercial, fue llevada a cabo fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad entre los dos países, puso en peligro la vida de civiles y no contribuye a las relaciones de buena vecindad entre estados", señala la nota de prensa.



El lunes, Guatemala había afirmado que reforzaría sus "acciones en tierra y aire" en la frontera con México tras el "confuso" enfrentamiento armado registrado en Huehuetenango, en el noroeste del país centroamericano.



Así lo aseguró el ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, en rueda de prensa, al referirse a dicho enfrentamiento armado, que tuvo lugar, según dijo, después de que fuerzas de seguridad mexicanas ingresaron al territorio local durante una persecución a criminales.



Sáenz indicó que durante el "intercambio de disparos se creó un ambiente confuso" y por ello las fuerzas de seguridad guatemaltecas tomaron "la decisión de no involucrarse para evitar muertos de la sociedad civil".



El ministro indicó que durante el tiroteo "lamentablemente" un especialista del Ejército de Guatemala "resultó con una herida de bala en el muslo derecho", que no representa riesgos para su vida.



De igual manera, mediante un comunicado de prensa el mismo lunes, el Gobierno guatemalteco también había puntualizado que en conjunto con México buscarían "esclarecer los hechos" que tuvieron lugar en la zona fronteriza, provocados "por la delincuencia organizada".