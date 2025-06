"Gracias a este loco, que defiende no solo lo que es suyo, mi hija tiene ambos riñones funcionales, gracias a una cirugía mínimamente invasiva que él y su equipo crearon. Y pensar que hay idiotas que los mandan a estudiar 'cosas más rentables, o aguantarse la miseria'". El posteo es de la exremera rosarina Gabriela Best, representante nacional en los Juegos Olímpicos de de Beijing 2008 y en Londres 2012; múltiple medallista panamericana y sudamericana y actualmente especialista en kinesiología y fisiatría neurológica. "El posteo va en relación a una entrevista que encontré en las redes sociales del doctor Santiago Weller, que es urólogo infantil y el jefe del área del hospital Garrahan. El tipo es muy, muy groso, y desarrolló técnicas de cirugías endoscópicas pediátricas. Va por el mundo formando gente con esta técnica súper innovadora. En el país hay solo dos médicos que trabajan con la cirugía laparoscópica pediátrica y uno de ello es él”, destacó Best en diálogo con Página/12.

–¿Cómo llegaste con el caso de tu hija a Weller?

–Hace tres años llegamos a él por un accidente que tuvo mi hija, donde se golpeó un riñón. Estuvo internada en Fundación Hospitalaria un tiempito y ahí descubrimos que tenía una malformación congénita en el riñón derecho. Como él es staff de Fundación Hospitalaria, o era porque en verdad no sé cuál es su situación actual con la institución, empezamos a hacer los chequeos y controles con él y determinamos que valía la pena hacer una corrección quirúrgica de ese riñón. Básicamente, ubicó el riñón y reconstruyó toda la pelvis renal de mi hija y le salvó el riñón. Si bien llegamos a él por el sistema privado de salud fue bastante difícil la cobertura de su práctica con la obra social, que obviamente ofreció resistencia y nos ofrecía otras opciones. Tuvimos que movernos mucho para que él haga la cirugía pero nos dio la opción de hacerlo también el hospital público a lo que nos negamos porque mi hija tiene acceso a la salud privada, cuenta con obra social y con prepaga y nos pareció muy injusto que la tenga que atender en el Garrahan, pero estuvo la posibilidad. Y así como le salvó el riñón a mi hija por el sistema privado, pienso en la cantidad de nenes que no tienen absolutamente nada, que pueden contar con un médico de semejante envergadura de forma gratuita. Me parece que eso es súper valioso.

Gabriel Best, en su etapa como remera olímpica.

Best, de 40 años, inició su carrera en el remo en Rosario Rowing Club; luego pasó a de Regatas Rosario, después representó al club Náutico Zárate y finalmente al club Teutonia; fue veinte veces campeona argentina; ganó el Olimpia de Plata en 2009 y el Premio Konex 2020 y disputó dos Juegos Olímpicos: Beijing 2008 (16ta en single) y Londres 2012 junto con Laura Ábalo en dos sin timonel (novenas). "Estoy lejos del agua y de los botes. En este momento no estoy ligada al remo. Estoy enfocada en mi carrera laboral profesional", le cuenta a este cronista Best, quien en su carrera deportiva conquistó en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 las medallas de plata (single) y bronce (cuádruple) y en Guadalajara 2011 las preseas de oro en las pruebas dos sin timonel y cuádruple y de plata en single y anunció su retiro del remo profesional el 22 de octubre de 2014, a través de su cuenta de Facebook.

–¿Qué mirada tenés del conflicto gremial en el hospital Garrahan?

–Escuchar a senadores y diputados sentados en sus bancas muy cómodos, diciendo que hay gente ñoqui en el hospital y que hay muchos administrativos cuando en realidad el gobierno de Macri destinó un montón de enfermeros como personal administrativo para bajarles el sueldo, cuando en verdad no cumplen funciones administrativas sino cuestiones asistenciales es bastante cruel, ¿no?

–¿Hablás de Macri, ahí comenzó el desfinanciamiento en estas áreas?

–Con el gobierno de Macri empezó toda la modificación de la Agencia Nacional de Discapacidad y se hicieron todos unos controles exhaustivos de los certificados de discapacidad y de las pensiones de discapacidad, pero se manejó bastante mal la cuestión porque se cortaron todas las prestaciones y servicios y eso generó un impacto bastante negativo en los profesionales de la salud porque se cortaron las ruedas de pago, se dieron de baja presupuestos. Fue un poco difícil. Entiendo que es necesaria la auditoría, me parece que está perfecto hacerla pero no creo que cortar todo y empezar de nuevo o devolvérsela a quienes la exigen sea la solución. Toda esta idea de desfinanciamiento del sistema público de salud nace en el gobierno de Macri. Ahí empezamos a tener problemas con el nomenclador nacional, dejamos de tener aumentos a las prestaciones, dejó de haber una exigencia de pago a treinta días. Entonces las obras sociales se tomaron su tiempo para pagar; otras decidieron pagar lo que querían y no el nomenclador. Lo que está pasando hoy en el gobierno de Milei es una idea que ya viene gestándose desde el gobierno de Macri. Todo esto no es un idea maravillosa de Milei, más allá de que creo que quiere desfinanciar todo el sistema público de salud y privatizar absolutamente todo, algo que me parece una locura. Macri ya había tenido una idea bastante similar.

–¿Qué buscaste con el posteo?

–El mismo Weller lo explica en la nota que comenté al comienzo del reportaje: son tres urólogos infantiles que hacen transplantes. ¡Transplantes gratuitos en este país!, para cualquier niño de toda la extensión de la República Argentina. Hay tres personas destinadas para eso. Es bastante groso. Mi posteo fue sumarme o intentar darle visibilidad a la lucha del sistema público. Me pareció que valía la pena.

–¿En el ámbito que te desempeñas, cómo describís el desempeño del gobierno nacional?

–Soy profesional de la salud, trabajo en el área de discapacidad porque soy kinesióloga especialista en rehabilitación neurológica. Lamentablemente, este gobierno esta desmantelando el sistema de prestaciones hacia las personas con discapacidad. No recibimos un aumento desde el mes de diciembre del año pasado. Cobrar las prestaciones es muy difícil; se cobran a noventa días con suerte, según las obra sociales. Veo un desfinanciamiento de todo lo que es salud en general.

–¿Por qué considerás que los deportistas no se expresen públicamente por un caso tan sensible como el del Garrahan?

–En el caso de los deportistas, la manifestación pública nunca es fácil. Por lo general suele haber una bajada de línea porque más de una vez nos invitaron a eventos oficiales, medio "obligados" porque toman cierta asistencia. Y como el atleta depende de los presupuestos a nivel nacional para poder hacer sus giras y también depende, muchas veces, de las becas que se reciben, que si bien hoy son bastante deficitarias, están, entiendo que los deportistas elijan no comprometerse en cuestiones políticas o sensibles como todo esto que está pasando con salud porque puede llegar a comprometer su futuro deportivo.