Boca debutará este lunes en el Mundial de Clubes contra el Benfica de Portugal y el entrenador Miguel Angel Russo aseguró que le jugarán "de igual a igual", a la vez que se mostró prudente en cuanto a "elegir los tiempos" para atacar.

“Hay que jugar de igual a igual, hay que estar preparados para eso. Benfica tiene una forma de jugar que no cambia, aunque juegue con tres en el fondo o laterales altos. Tiene formas distintas, pero consistentes”, analizó el DT desde Miami.

“Tampoco nos podemos meter atrás. Tenemos que saber los retrocesos, pero también en qué forma y manera vamos hacia adelante con ímpetu. Hay que elegir los tiempos y momentos de presión. Estamos buscando el orden que el equipo necesita”, agregó en cuanto a la estrategia para enfrentar tanto a los portugueses como al Bayern Múnich, rival de la segunda fecha.

Con un plantel incompleto por lesiones, convocatorias y refuerzos que aún no viajaron, Russo evitó confirmar un once titular y explicó que sigue evaluando opciones. “No he definido ni el equipo, ni los 11 ni nada. Buscamos que los entrenamientos sean intensos hasta el viernes, después sábado y domingo es otra historia”, indicó en diálogo con TyC Sports.

El DT se refirió también a la posible llegada de Leandro Paredes, sin dar señales concretas pero reconociendo el peso del tema: “Mucha calma, tranquilidad. No digo nada porque de eso se encargan Román y los dirigentes”.

En ese sentido, habló de su vínculo con Riquelme, desmintiendo una vez más las versiones sobre un contacto previo a su regreso: “Yo tenía la decisión tomada mucho tiempo antes. Toda la vida hablé de fútbol con Román y con mucha otra gente, pero prefiero no decirlo”.

Boca debutará en el Mundial de Clubes el lunes 16 contra Benfica desde las 19, el viernes 20 enfrentará al Bayern desde las 22 y el martes 24 cerrará con el Auckland City desde las 16.