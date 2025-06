Paul Nitsche, un pastor evangélico y docente de religión en el instituto Dreierschuetzengasse, donde tuvo lugar la masacre de Graz, contó que al escapar se cruzó con el responsable de la tragedia donde fallecieron 10 personas y 12 resultaron heridas.

El profesor explicó este miércoles que él "estaba solo en una clase". "Estaba trabajando, con la puerta entreabierta y hubo una detonación", recordó, pero admitió que "al principio no presté atención". Sin embargo, Nitsche afirmó que cuando oyó el ruido de los casquillos contra el piso "me levanté de golpe y decidí correr".

Luego de pasar por el pasillo y bajar unas escaleras, el pastor evangélico vio al autor del tiroteo en el piso de abajo. Sobre ese momento Nitsche dijo recordar que el joven asesino "estaba intentando abrir una puerta con su rifle", aunque tampoco miró "mucho", reconoció.

"Bajaba corriendo las escaleras y pensé: esto no es real, es una película", dijo Nitsche, que rápidamente encontró a "un alumno tendido en el suelo y una profesora ahí". Ese golpe de realidad, según el docente de religión, lo ayudó a entender lo que estaba sucediendo.

Por último, Nitsche destacó que "los servicios de emergencia llegaron uno o dos minutos después" y que lo sorprendió que en la escuela "había un silencio total. No había gritos, nada. No como es la escuela normalmente".

A raíz de este tiroteo fallecieron 9 adolescentes de entre 14 y 17 años (seis mujeres y tres varones), y una docente que perdió la vida en el hospital.

El lamento en Austria

Este miércoles el instituto abrió sus puertas para los estudiantes que se encuentran de duelo luego del asesinato de sus compañeros y compañeras de clase.

Uno de ellos, Ennio, actuó como portavoz de sus compañeros. "Es todo surrealista, no se puede describir ni entender. Quiero pedir de corazón, en nombre de la escuela, de los profesores y de todos los demás, a los medios, que nos permitan en los próximos días estar de luto, en tranquilidad", dijo el joven, superviviente del ataque.

"Hay historias de alumnos que han sido acosados por los medios, y justo en una situación así, esto es muy, muy duro. Pedimos que nos dejen tranquilos, que podamos estar de duelo juntos, entender lo que ha pasado", concluyó el estudiante.

Michael Saad, otro joven de 22 años, participó de una vigilia realizada el pasado martes por la noche en el centro de Graz, la segunda ciudad más importante de Austria, mencionó que su deseo es "mostrar a los que lloran que no están solos y que sufrimos con ellos".

Este miércoles, en todos los carteles electrónicos de Austria, se colocó un cartel que rezaba "Solidaridad" a las 10 de la mañana (5 de la mañana en Argentina), a 24 horas de la tragedia, cuando también se hizo un minuto de silencio. Además, se izaron banderas negras en los edificios públicos y en la Ópera de Viena.

El jefe del gobierno austríaco, Christian Stocker, viajó a la escuela donde ocurrió el tiroteo, definió lo sucedido como una "tragedia nacional" y decretó tres días de luto.

¿Qué se sabe del asesino de Graz?

El autor del tiroteo que provocó 10 muertes y 12 heridos (algunos de ellos de gravedad), es un joven austríaco de 21 años que no tenía antecedentes penales, que había asistido al instituto Dreierschuetzengasse aunque lo abandonó antes de terminar sus estudios y que se suicidó en un baño del colegio luego de la masacre. Para la masacre, usó un rifle y una pistola.

Además, según informó la policía, en el domicilio del homicida se encontró "una bomba casera inservible" y una carta de despedida dirigida a sus padres que no incluía ninguna explicación acerca de los motivos del tiroteo.

Algunos medios locales teorizaron que el joven habría sufrido bullying en dicho colegio secundario, aunque es algo que todavía no se confirmó. Lo que sí se certificó es que este joven, cuyo nombre no trascendió, actuó sólo, no contó con la ayuda de ninguna otra persona.

Thomas Gasser, empleado en un supermercado cercano a la casa del joven, describió parte de la personalidad del asesino. "Con la gorra y los auriculares puestos, no decía ni buenos días", mencionó. Por su parte una concejala de Graz, Anna Slama, lamentó que "aquí todo el mundo se conoce, va a ser difícil superarlo".

Europa, cada vez más peligrosa

Una estadounidense que vive en Graz hace varios años advirtió que en su país estos hechos "ocurren más a menudo" pero que para Austria "es algo nunca visto". Es que es uno de los 10 países más seguros del mundo según Global Peace Index.

Sin embargo, la violencia en ámbitos estudiantiles es algo que crece cada vez más en Europa. Este martes, en Francia, un alumno de 14 años asesinó a puñaladas a una asistente educativa, en lo que para el presidente Emmanuel Macron se trató de un "estallido de violencia sin sentido". En enero de este año, en Eslovaquia, un joven de 18 años acuchilló y asesinó a un estudiante y a un docente de un colegio.

Poco antes, en diciembre de 2024, un varón de 19 años mató a un estudiante de 7 años e hirió a otros en una escuela primaria de Zagreb, Croacia. En 2023, un estudiante universitario de Praga, República Checa, ejecutó a 14 personas e hirió a otras 25. Y éstos son solo algunos casos que cita la prensa.